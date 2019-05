Ontwikkelaars halen Vampire en Oxygen Not Included uit Epic Store voor mega sale

Twee ontwikkelaars hebben hun games uit de Epic Store gehaald vanwege de mega-sale die tot volgende maand plaatsvindt. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 en Oxygen Not Included zijn verdwenen uit de digitale gamewinkel omdat de ontwikkelaars niet mee wilden doen aan de uitverkoop.

De games verdwenen vrijdagmiddag uit de Epic Store, een dag nadat het bedrijf aankondigde met een 'mega sale' te komen. Die vindt plaats tot 13 juni en moet concurreren met de Steam Summer Sale. Vampire verdween als eerste, nadat de game aanvankelijk kort afgeprijsd was. Daarna verdween ook Oxygen Not Included. Gebruikers krijgen een 404-error te zien als zij de games willen bekijken.

Zoals Vampire als Oxygen Not Included zijn nog niet officieel uitgebracht, maar waren wel al als pre-order te koop via de Epic Store. Volgens Epic komen de games terug als de sale is afgelopen. "Als een ontwikkelaar of uitgever niet wil meedoen aan onze uitverkoop, dan respecteren we die beslissing", zegt het bedrijf tegen Engadget. Het bedrijf bevestigt dat zowel Paradox Interactive als Klei Entertainment de games verwijderden vanwege de sale.