Pc-versie Heavy Rain komt eind juni uit en Detroit: Become Human in de herfst

Quantic Dream heeft de verschijningsdata van de pc-versies van zijn games bekendgemaakt. Heavy Rain komt op 24 juni uit, Beyond: Two Souls volgt op 22 juli en ergens in de herfst volgt Detroit: Become Human. De games krijgen allemaal een demo.

De drie games verschijnen in de Epic Games Store en Heavy Rain is als eerste aan de beurt. Dat is ook de oudste game van de drie. Het spel kost 20 euro en vanaf 24 mei is er een gratis demo beschikbaar. Op 22 juli volgt de pc-versie van Beyond: Two Souls en ook die game kost twee tientjes. Een demo voor die game komt op 27 juni.

Van de pc-versie van Detroit: Become Human heeft Quantic Dream nog geen verschijningsdatum bekendgemaakt, maar de ontwikkelaar weet wel dat de game in de herfst uitkomt voor 40 euro. Ook komt er voor de release een demo; dat zal nog in de zomer zijn. De data staan op YouTube, in de beschrijving van de trailer.

De drie games verschenen respectievelijk in 2010, 2013 en 2018 voor de PlayStation 3 en 4. Quantic Dream maakte tot voor kort enkel games voor Sony-consoles, maar begin dit jaar is daar verandering in gekomen na een investering van het Chinese NetEase. De komst van de pc-versies is daar een gevolg van. Ook nieuwe games van de studio zullen voor verschillende platforms verschijnen.