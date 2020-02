Detroit: Become Human-ontwikkelaar wordt zelfstandig en gaat games zelf uitgeven

Ontwikkelaar Quantic Dream wordt zelfstandig. De 23 jaar oude studio zegt dat te kunnen doen door recente successen als Detroit: Become Human. De studio wil zijn games zelf gaan uitgeven en zegt dat te doen om zijn vrijheid en onafhankelijkheid te kunnen bewaren.

In een blog schrijft Quantic Dream dat de afgelopen twee jaar zeer succesvol zijn geweest, met name door Detroit: Become Human. Daardoor verkeert de studio na 23 jaar voor het eerst in een positie om zijn games zelf te gaan uitgeven.

Quantic Dream was lange tijd nauw verbonden aan Sony. De games die de studio de afgelopen jaren maakte, kwamen aanvankelijk alleen voor PlayStation-consoles uit. Vorig jaar stopte Quantic Dream al met het maken van exclusives; dat werd mogelijk gemaakt door een investering van het Chinese NetEase.

In de nieuwe aankondiging noemt Quantic Dream niets over de eerdere investering van NetEase. Dat Chinese bedrijf heeft een minderheidsaandeel en het is niet bekend of daar verandering in komt. Toen die investering begin vorig jaar werd aangekondigd, zei Quantic Dream wel dat de studio onafhankelijk bleef.

De ontwikkelaar omschrijft de stap als een transformatie. De studio zegt de stap te nemen om daarmee zijn vrijheid en onafhankelijkheid te bewaren, om zo te kunnen blijven werken aan 'innovatieve en ambitieuze projecten'.

Quantic Dream heeft vorig jaar zijn games Heavy Rain, Beyond: Two Souls en Detroit: Become Human uitgebracht voor de pc. De games zijn verschenen in de Epic Games Store en zijn het eerste jaar alleen via die downloadwinkel te koop. Via welke winkels zijn Quantic Dreams zijn toekomstige games gaat aanbieden, is nog niet duidelijk.