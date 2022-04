'Quantic Dream werkt aan game op basis van PS4-techdemo The Dark Sorcerer'

Ontwikkelaar Quantic Dream werkt volgens geruchten aan een game op basis van een techdemo die de studio in 2013 maakte voor Sony. Die demo, getiteld The Dark Sorcerer, moest destijds aantonen waar de PlayStation 4 toe in staat was.

Volgens Twitter-gebruiker AccountNGT werkt Quantic Dream met een team in Parijs aan een humoristische game gebaseerd op de techdemo uit 2013. De game zou een niet-lineair verhaal krijgen dat spelers kunnen beïnvloeden. Dat concept doet denken aan andere games van de ontwikkelaar, zoals Detroit: Become Human. Het verhaal zou geschreven zijn door David Cage, oprichter van de studio. Leaker Tom Henderson zegt ook van het project gehoord te hebben en stelt dat het de codenaam Dreamland heeft.

Sony toonde The Dark Sorcerer in 2013 op de E3-gamebeurs. De techdemo was gemaakt door Quantic Dream in opdracht van de PlayStation-maker. Het filmpje van ruim twaalf minuten moest demonstreren waar de PlayStation 4 toe in staat was. Het ging om beelden die real-time werden gerenderd, maar Sony benadrukte destijds dat het ging om een concept en dat er geen plannen waren voor de ontwikkeling van een daadwerkelijke game.

Quantic Dream heeft zelf niets bekendgemaakt over een game gebaseerd op The Dark Sorcerer. Wel is sinds eind vorig jaar bekend dat de studio werkt aan Star Wars Eclipse. Dat wordt een action-adventuregame met een aftakkend verhaal. AccountNGT, die nu de details over de nieuwe game naar buiten brengt, verspreidde voor de officiële aankondiging van de Star Wars-game ook al het nieuws dat Quantic Dream daaraan werkte en toonde toen tevens de eerste screenshots.

Quantic Dream bestaat sinds 1997 en werd bekend met games die in opdracht van Sony werden gemaakt, zoals Heavy Rain uit 2010, Beyond: Two Souls uit 2013 en Detroit: Become Human uit 2018. Twaalf jaar lang werd de studio gefinancierd door Sony en in die periode werden games exclusief voor PlayStation-consoles uitgebracht. Sinds enkele jaren heeft de studio andere investeerders en in 2019 kwam er een einde aan die exclusiviteit.