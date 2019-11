Pc-versie Detroit: Become Human komt op 12 december uit

De pc-versie van Detroit: Become Human is vanaf 12 december beschikbaar, meldt ontwikkelaar Quantic Dream. De game is dan te koop in de Epic Games Store voor 39,90 euro. Het spel kwam vorig jaar uit voor de PlayStation 4.

Op de dag dat de pc-versie van Detroit: Become Human uitkomt, verschijnt ook een gratis demo. Eerder dit jaar zei de ontwikkelaar nog dat er in de zomer een demo zou komen, maar dat is niet gebeurd. De game komt alleen beschikbaar via de Epic Games Store. Of het spel later ook naar andere gamewinkels komt, is nog niet bekend.

Detroit: Become Human kwam oorspronkelijk uit als een exclusieve titel voor de PlayStation 4. Begin dit jaar kreeg ontwikkelaar Quantic Dream echter een investering van het Chinese NetEase en een gevolg daarvan is dat de Franse studio zijn games ook naar andere platforms kan brengen.

Tweakers publiceerde vorig jaar een review van de PlayStation 4-versie van Detroit: Become Human. Het is een dystopische avonturengame met verhaallijnen van drie hoofdrolspelers die draaien om kunstmatige intelligentie en wat het betekent om mens te zijn. Keuzes die spelers maken hebben invloed op het verloop van het verhaal.