Quantic Dream onthult verhalende onderwatergame Under the Waves

Uitgever Quantic Dream en ontwikkelaar Parallel Studio onthullen tijdens Gamescom 2022 de verhalende onderwatergame Under the Waves. Het thema 'rouw' staat centraal in de game, maar ook het behoud en de preservering van de oceanen moet worden gepromoot.

In Under the Waves kruipen spelers in de huid van Stan, een duiker voor een oliebedrijf gevestigd in de Noordzee. Stan onderzoekt een serie mysterieuze gebeurtenissen onderwater, terwijl hij tegelijkertijd geconfronteerd wordt met verlies en rouw. Uiteindelijk moet hij proberen weer bovenwater te komen, een metafoor voor het verwerken van een traumatische ervaring.

Het spel speelt zich af in de jaren '70, al zitten in de trailer ook futuristische vaartuigen. De ontwikkelaar noemt deze stijl 'retrofuturisme'. Spelers kunnen in de verhalende game onderwatergrotten, wrakken en andere delen van de oceaan exploreren. Tevens moeten zij materialen verzamelen om nieuwe duikuitrusting te kunnen craften. Under the Waves komt ergens in 2023 uit voor de PlayStation 4 en 5, Xbox Series X en S, Xbox One en pc via Steam en de Epic Games Store.

Quantic Dream, Parallel Studio en de non-profitorganisatie Surfrider Foundation Europe werken daarnaast samen om de preservering van 's werelds oceanen, rivieren en meren te promoten. "Under the Waves is een liefdesbrief aan de oceaan en moet een licht werpen op de preservering daarvan. (...) Under the Waves benadrukt Surfrider Europe's boodschap over het milieu door middel van een levendig zeeleven en subtiele boodschappen verwerkt in de gameplayervaring." Quantic Dream belooft ook geld aan de organisatie te doneren, al is niet bekend hoeveel.

Het Franse Quantic Dream staat bekend om zijn verhalende, filmische games. De ontwikkelaar bracht bijvoorbeeld Heavy Rain, Beyond: Two Souls en Detroit: Become Human uit. Momenteel werkt het bedrijf aan Star Wars: Eclipse, een verhalende Star Wars-game ten tijde van The High Republic. Sinds 2020 geeft het bedrijf ook games uit. Het eveneens Franse Parallel Studio heeft slechts enkele indiegames uitgebracht, maar bestaat uit een klein team van ontwikkelaars die eerder aan Life is Strange en Heavy Rain hebben gewerkt.