NetEase neemt Heavy Rain-ontwikkelaar Quantic Dream over

Chinees gamebedrijf NetEase neemt Quantic Dream over. Dat maken de twee bedrijven dinsdag bekend. NetEase had sinds 2019 al een minderheidsbelang in de ontwikkelaar. Quantic Dream is vooral bekend van narratieve games als Heavy Rain.

Met de overname wordt Quantic Dream een dochteronderneming van NetEase. De studio blijft wel onafhankelijk werken. Het bedrijf zal zich na de overname blijven richten op 'het ontwikkelen en uitgeven van games voor alle platforms', schrijft de studio in een persbericht. "We behouden onze onafhankelijkheid als het gaat om onze redactionele aanpak, de artistieke leiding van onze projecten en het beheer van de studio." De ontwikkelaar blijft ook helpen bij het maken en uitgeven van games van andere ontwikkelaars. Het is niet bekend wat het Chinese bedrijf betaalt voor Quantic Dream.

NetEase is een van 's werelds grootste gamebedrijven. Het bedrijf is vooral groot geworden met free-to-playgames in China, maar richt zich ook steeds meer op internationale markten. Het bedrijf had sinds 2019 al een minderheidsbelang in Quantic Dream en neemt die studio nu dus volledig over. Het bedrijf investeerde eerder ook in Destiny-ontwikkelaar Bungie en nam in 2020 No More Heroes-ontwikkelaar Grasshopper Manufacture over. NetEase richtte dit jaar ook studio's in Japan en de VS op. Quantic Dream wordt de eerste Europese studio van NetEase.

Quantic Dream werd in 1997 opgericht in Frankrijk. De studio richt zich voornamelijk op narratieve games, met titels als Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls en Detroit: Become Human in zijn portfolio. Het bedrijf werkt momenteel aan Star Wars Eclipse en zal in de komende jaren ook de games Dustborn en Under The Waves uitgeven. De studio is in de afgelopen jaren ook beschuldigd van 'een giftige werkcultuur', maar het bedrijf ontkent die verhalen. Het bedrijf klaagde succesvol een Franse krant aan wegens smaad.

NetEase Quantic Dream

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 31-08-2022 14:35
27 • submitter: dblazen

31-08-2022 • 14:35

27

Submitter: dblazen

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Reacties (27)

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RainOfAshes 31 augustus 2022 14:39
Straks zijn alle Westerse entertainment bedrijven in handen van China. Lekker slim.
JBVisual @RainOfAshes31 augustus 2022 14:51
Ik zat mij ook al af te vragen wat dit gaat betekenen voor de inhoud van hun games.
China staat erom bekend games met bepaalde uitingen te verbieden.

Laat games van "Quantic Dream" nou net games uitbrengen met:
-politieke uitingen
-multiculturele samenwerking
-waarin het niks uit maakt of welke geaardheid je hebt, zelfs objecten (mechanische mensen) zoals in Detroit zijn geen taboe.

Ik heb er dus een hard hoofd in of de vrijheid die ze tot nu toe hadden ook echt behouden blijft.
Snowdog @JBVisual31 augustus 2022 21:08
Daar kan ik me iets bij voorstellen. Daarnaast moet je je ook niet vergissen in de soft politics die China bedrijft met dit soort zaken. Ik werk zelf samen met een aantal Chinese bedrijven en weet bijvoorbeeld dat er in software niet naar Taiwan als land mag worden verwezen (opgelegd door de overheid).

Dat moet echt als provincie/deel van China worden aangeduid in de software en daar treden ze ook daadwerkelijk tegen op als het bedrijf groot genoeg is. Dat zal bij een Quantic Dream ook zeer zeker het geval zijn. Dus ja, dit soort ingrepen gaan zeker invloed hebben om bepaalde beelden er doorheen te drukken.

Het blijft een enigszins gevaarlijk spelletje.
Thonz @Wazzim31 augustus 2022 15:31
Laat ze nou net een overheid hebben die aantoonbaar tegen een multiculturele samenleving is (oeigoeren). Gekoppeld met het feit dat de overheid een flinke vinger in de pap heeft bij veel bedrijven, is het nog niet zo gek wat @JBVisual zegt.
JBVisual @Wazzim31 augustus 2022 15:35
Eigen ervaring
Ik heb een paar vakanties naar China achter de rug, waarin ik niet het idee had dat het echt zo multicultureel was.
Ja de mensen zijn vriendelijk, maar zijn behoorlijk bevooroordeeld.
Ook zijn er een paar musea waar je alleen naar binnen mag als geboren Chinees staatsburger.
Dit is in mijn ogen toch wat minder multicultureel dan hoe ik ben opgevoed.

Andere zaken
Los van mijn eigen ervaringen wordt een bepaalde bevolkingsgroep compleet onderdrukt in kampen.
Dit soort zuiveringen is verre van multi cultureel te noemen....
batteries4ever @Wazzim31 augustus 2022 15:39
Eh... hoe bedoel je dat? Tuurlijk, er zijn allerlei volken de verschillende regio's in China, maar >99% is (een of andere soort) "Chinees".
B.v. zwarte of blanke mensen of Indiers of "Midden Oosten" vind je er verhoudingsgewijs nauwelijks, zeker niets als je buiten Beijing of Shanghai komt.
Sjekster @batteries4ever31 augustus 2022 21:11
Inderdaad. Ruim gedeelte is 'Han' Chinees, maar er zijn 56 'officiële' etnische groepen in China. Lang niet al die groepen worden allemaal even goed behandeld daar (Tibetanen en Oeigoeren vallen er ook onder bijvoorbeeld).

Azië is echt anders multicultureel dan hier, overgrote deel daar is gewoon Aziatisch, hooguit dat ze uit een buurland komen. Niet aziatische rassen zijn echt maar een piepklein deel van de bevolking (en waarschijnlijk vooral expats, permanente bewoners zullen er nog veel minder zijn). Ze zijn ook vaak enorm bevooroordeeld naar buitenlanders, echter uiten ze dat op een andere manier dan hier. Net even snel gezocht, ik lees dat er ongeveer 1.4 miljoen buitenlanders permanent in China wonen, ongeveer 0,1% van het totale inwoners aantal. Echt peanuts dus. Grootste deel daarvan bevind zich ook in Guangdong, Hongkong, Macau en Taiwan.

[Reactie gewijzigd door Sjekster op 23 juli 2024 17:28]

-ETz-candyman @Wazzim31 augustus 2022 15:53
Het is daar super gezellig, en je kan ook met zijn allen op "kamp" op kosten van CCP om te herscholen! /s
Orangelights23 @Wazzim31 augustus 2022 16:03
Een paar collega’s die een donkere huidskleur hebben waren daar voor een zakenreis. De mensen daar maakten foto’s van ze, omdat ze nog nooit zo iemand gezien hadden… en ze zaten zeker niet in een of ander klein dorpje.
Sjekster @Orangelights2331 augustus 2022 21:28
Ha, ook meegemaakt inderdaad, toen ik daar met een hindoestaanse vriend was. Constant proberen ze foto's te maken, vaak stiekem, soms kwamen ze vragen.

Later ook een keer bij een vriendin in haar geboorte dorp geweest, nabij Shanghai. Het was alsof ik de 1e buitenlander was die ze in het echt hadden gezien, ik werd overal nagekeken, haha. Ik had toen ook vlechtjes in mijn haar, wat men meer dan eens zonder vragen aan ging raken...ach, ik kon er niet boos om worden, het was echt verbazing.

En dan heb ik het nog geeneens gehad over mijn bezoek aan het lokale badhuis (er was bij hun thuis geen lopend water). :+

Maar wat je zegt, ook in grotere steden kijken ze er soms nog steeds van op. Al is het in de afgelopen jaren wel veel normaler geworden, echt enorm veel toeristen gaan tegenwoordig naar China. Wereld van verschil tussen mijn 1e bezoek en nu.
Z100 @Wazzim31 augustus 2022 20:35
Treurig dat de scholing in Nederland op Aziatische historie zo pover is op de middelbare school (door de eisen van de rijksoverheid/tijdgebrek)
Anders leren we toch op Nederlandse scholen wat goeie Chinese propaganda dat "Taiwan een provincie van China is"?

Wat we eerder jong zouden moeten leren is dat China de grootste bedreiging is voor Westerse democratieën. Een supernatie met concentratie kampen, dat onze media over neemt. Keep calm and carry on, toch.
Gropah @RainOfAshes31 augustus 2022 14:51
Tja, kun je het bedrijven kwalijk nemen? Als ze een zeer goed bod krijgen, dan moeten ze het wel overwegen. Dat zijn ze aan hun aandeelhouders verplicht. Als ik mij goed herinner kan dat soms zelfs tot rechtzaken leiden als ze dat niet doen. En als de conclusie dan is dat het een goed bod is, heb je sterke aandeelhouders nodig om dat te weigeren.

Als we dit niet willen, dan moet de overheid/EU daar wat aan doen. Maar die lijken er geen probleem in te zien.

Daarbij, de culturele normen van China hebben nu al invloed op media. Zo bleek Disney mogelijk controversiele dingen in China te ontwijken in films, omdat ze dan inkomsten mislopen.
GekkePrutser @Gropah31 augustus 2022 15:23
En als de maker het niet doet, dan doen ze het zelf wel..

Zie hier bijvoorbeeld op wat een ziekelijke manier ze daar The Big Bang Theory verkloten.
lilmonkey @Gropah31 augustus 2022 16:34
Tja, kun je het bedrijven kwalijk nemen? Als ze een zeer goed bod krijgen, dan moeten ze het wel overwegen. Dat zijn ze aan hun aandeelhouders verplicht.
Maar in dit geval waren die aandeelhouders intern, dus die vlieger gaat niet op.
MacPoedel @RainOfAshes31 augustus 2022 14:59
Uiteindelijk zijn game ontwikkelaars niet veel meer dan hun IP en de werknemers. Als de werknemers het beu zijn bij hun nieuwe Chinese overlords, gaan ze wel op een ander. En dat IP zijn ook maar trademarks en niet echt patenten, Quantic Dream maakt zelfs niet echt sequels.

Dat lokale bedrijven met een eigen infrastructuur en patenten overgenomen worden, vind ik pijnlijker. Maar laten al we met die patenten dan ook gewoon doen wat men er in China mee doet.
Dark Angel 58 @RainOfAshes31 augustus 2022 14:51
Straks zijn alle Westerse entertainment bedrijven in handen van China. Lekker slim.
Het kan zijn dat ze graag games maken zonder chinese censuur en of overheidsbemoeienis.
GekkePrutser @Dark Angel 5831 augustus 2022 15:13
Als Chinees bedrijf werk je gewoon niet zonder overheidsbemoeienis. Dat is gewoon geen optie daar. Wat de overheid wil dat doe je. Als je daar tegenin gaat dan word je uit de maatschappij gezet of zelfs gehersenspoeld. Zelfs iemand met veel macht zoals Jack Ma.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 17:28]

batteries4ever @GekkePrutser31 augustus 2022 15:44
Ik weet niet hoe dat zit voor games die niet in China uitgebracht worden, maar ik kan me voorstellen dat dan "alles mag", ten minste wat betreft China. Tuurlijk, als ze games uitbrengen waarbij je Xi moet vermoorden o.i.d. kan ik me voorstellen dat dat niet gewaardeerd wordt...
Dark Angel 58 @GekkePrutser1 september 2022 16:03
Als Chinees bedrijf werk je gewoon niet zonder overheidsbemoeienis. Dat is gewoon geen optie daar. Wat de overheid wil dat doe je. Als je daar tegenin gaat dan word je uit de maatschappij gezet of zelfs gehersenspoeld. Zelfs iemand met veel macht zoals Jack Ma.
NIET als een gamebedrijf in buitenland bevindt... }>
Sorry Chinese overheid :')
Dat kan betekenen dat het bedrijf geen Chinese staatssteun meer krijgt.

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 23 juli 2024 17:28]

Zerora 31 augustus 2022 14:42
"We behouden onze onafhankelijkheid als het gaat om onze redactionele aanpak, de artistieke leiding van onze projecten en het beheer van de studio."
Ja, nu nog wel. Maar beetje bij beetje gaat er straks steeds meer bepaald worden door NetEase.
SunnieNL 31 augustus 2022 15:01
Het bedrijf zal zich na de overname blijven richten op 'het ontwikkelen en uitgeven van games voor alle platforms
Ik dacht dat ze zich alleen op PlayStation richten.. welke andere platformen zitten ze nog op dan?
(overigens dacht ik daardoor onbewust ook dat het een PlayStation studio was.. wat het dus blijkbaar ook nog niet was :P )

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 23 juli 2024 17:28]

loki504 @SunnieNL31 augustus 2022 15:58
Tot 2019 Richten ze zich inderdaad op PlayStation. maar na al een deel van de aandelen verkocht te hebben NetEase konden ze zich richten op Multiplatform.
robertlinke 31 augustus 2022 15:11
ben benieuwd wat dit betekent voor de positie voor CEO David Cage
Down 31 augustus 2022 15:00
Ik zie het al voor me. Je speelt de nieuwste filmische game van Quantic Dream. Je hebt al menig uurtje (al dan niet emotioneel) geïnvesteerd in je personage. Tijdens een spannende achtervolgingsscene gebeurt er iets vreselijks en je krijgt een Quick time event waarbij je een levensbepalende keuze moet maken:

[Save character (100 gems)*]
[Let character die]

* gems worden verkocht per 90 voor €9,95 :+
Kazu 31 augustus 2022 16:04
Ik had toch wel verwacht dat Sony voor deze studio in de running zou zijn. Ongetwijfeld zullen ze gesprekken hebben gehad, maar NetEase zal meer hebben geboden.
Exorcist 31 augustus 2022 16:30
Ik hoop dat het niet ten nadele zal zijn van opkomende games. Ik vind juist de QD games erg tof omdat je keuzes invloed hebben op het verloop (net als bijv. The Quarry en Until Dawn). Van met name Heavy Rain heb ik ondanks de plotholes enorm genoten, ook een geweldige soundtrack.

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