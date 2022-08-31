NetEase neemt Heavy Rain-ontwikkelaar Quantic Dream over

Chinees gamebedrijf NetEase neemt Quantic Dream over. Dat maken de twee bedrijven dinsdag bekend. NetEase had sinds 2019 al een minderheidsbelang in de ontwikkelaar. Quantic Dream is vooral bekend van narratieve games als Heavy Rain.

Met de overname wordt Quantic Dream een dochteronderneming van NetEase. De studio blijft wel onafhankelijk werken. Het bedrijf zal zich na de overname blijven richten op 'het ontwikkelen en uitgeven van games voor alle platforms', schrijft de studio in een persbericht. "We behouden onze onafhankelijkheid als het gaat om onze redactionele aanpak, de artistieke leiding van onze projecten en het beheer van de studio." De ontwikkelaar blijft ook helpen bij het maken en uitgeven van games van andere ontwikkelaars. Het is niet bekend wat het Chinese bedrijf betaalt voor Quantic Dream.

NetEase is een van 's werelds grootste gamebedrijven. Het bedrijf is vooral groot geworden met free-to-playgames in China, maar richt zich ook steeds meer op internationale markten. Het bedrijf had sinds 2019 al een minderheidsbelang in Quantic Dream en neemt die studio nu dus volledig over. Het bedrijf investeerde eerder ook in Destiny-ontwikkelaar Bungie en nam in 2020 No More Heroes-ontwikkelaar Grasshopper Manufacture over. NetEase richtte dit jaar ook studio's in Japan en de VS op. Quantic Dream wordt de eerste Europese studio van NetEase.

Quantic Dream werd in 1997 opgericht in Frankrijk. De studio richt zich voornamelijk op narratieve games, met titels als Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls en Detroit: Become Human in zijn portfolio. Het bedrijf werkt momenteel aan Star Wars Eclipse en zal in de komende jaren ook de games Dustborn en Under The Waves uitgeven. De studio is in de afgelopen jaren ook beschuldigd van 'een giftige werkcultuur', maar het bedrijf ontkent die verhalen. Het bedrijf klaagde succesvol een Franse krant aan wegens smaad.