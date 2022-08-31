Grand-strategy-game Victoria 3 komt op 25 oktober uit op Steam

Paradox Development Studio heeft de releasedatum bekendgemaakt voor Victoria 3. De game is 25 oktober exclusief beschikbaar via Steam. Dit betekent dat Victoria 3 niet beschikbaar is via de Microsoft Store of naar Game Pass komt.

Op het eigen forum van Paradox meldt de ontwikkelaar dat de pre-orders van het strategiespel zijn begonnen. Spelers die de game reserveren, krijgen een album met de geremasterde soundtrack van Victoria 2. Hoewel Paradox in mei bevestigde dat Victoria 3 naar 'Microsoft Game Pass' en de Microsoft Store zou komen, blijkt inmiddels dat de game alleen beschikbaar zal zijn via Steam. De reden achter de wijziging is niet bekend. Paradox zegt tot het besluit te hebben gemaakt "na een gesprek met zijn partners".

In de Victoria-games besturen spelers een specifiek land, dat ze moeten helpen zich te ontwikkelen op culturele, economische en ideologische gebieden. Ook wetenschap, handel, en diplomatie zijn onderdelen waar spelers zich mee bezig zullen moeten houden. De vorige game in de serie, Victoria 2, verscheen in 2010.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 31-08-2022 19:13 24

31-08-2022 • 19:13

24

Lees meer

NetEase neemt Heavy Rain-ontwikkelaar Quantic Dream over
NetEase neemt Heavy Rain-ontwikkelaar Quantic Dream over Nieuws van 31 augustus 2022
Sony en Tencent nemen minderheidsbelang in Elden Ring-maker FromSoftware
Sony en Tencent nemen minderheidsbelang in Elden Ring-maker FromSoftware Nieuws van 31 augustus 2022
Cloudgaminghandheld van Logitech heet G Cloud en draait mogelijk Android 11
Cloudgaminghandheld van Logitech heet G Cloud en draait mogelijk Android 11 Nieuws van 31 augustus 2022
Games

Reacties (24)

-Moderatie-faq
24
24
19
1
0
3
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Slavy 31 augustus 2022 19:22
Ik heb Victoria nooit gespeeld maar heb wel veel uren in HOI4 zitten. Overkoepelend, wat is het verschil tussen HOI4 en Victoria? Van de video en tekst lijkt het meer een Civilization-achtige game?
Chris7 @Slavy31 augustus 2022 19:55
Hearts of Iron is een oorlogsspel en gaat kort door de bocht om het bevoorraden en verplaatsen van units, met een klein beetje politiek. In Victoria ben je vooral bezig met de economie, met ook enige nadruk op diplomatie. In Victoria 3 is op dat laatste nog meer de nadruk komen te liggen: alles wat je met oorlog kan bereiken kan je ook met diplomatie bereiken. En dat cirkelt weer terug naar het economische gedeelte, want je kan je economische macht gebruiken om landen onder druk te zetten.

Ik vind Victoria II echt een enorm gaaf spel maar het tegenwoordig niet meer heel erg speelbaar: weinig sneltoetsen, gameplay kan repetitief worden en er zitten af en toe best grote bugs in. Versie 3 beloofd het concept naar een hedendaags spel te halen, ik kijk er erg naar uit. Ik ken geen andere spellen die zo’n diepe economische simulatie verbinden aan een historische tijdslijn. Als geschiedenisnerd vind ik het echt tof hoe je speelt vanaf het begin van de Industriële Revolutie tot het begin van het fascisme, een enorm beslissende tijd in de wereldgeschiedenis. Je kan het ook spelen voor het economische aspect, maar het is wel extra leuk als je geschiedenis interessant vindt.
Cergorach
@Slavy31 augustus 2022 19:39
Hoe mij dat ooit is uitgelegd: economics (Victoria) vs. war (HoI).

Als je daar interesse in hebt, zou je wellicht Victoria II + uitbreidingen kunnen proberen (uitbreidingen worden wel geadviseerd). De Victoria Collection kost €40 op Steam en dan heb je #1 en #2 met alle uitbreidingen:
https://store.steampowere...5812/Victoria_Collection/
Denizz @Cergorach31 augustus 2022 20:57
Toch vind ik Vicky II lastig aan te raden voor iemand die alleen HoI (en dan 4) heeft gespeeld. Het is er een van de oudere generatie (die nog echt uitbreidingspakketen had ipv een eindeloze horde aan DLC) maar nooit echt heel erg afgewerkt. Het is wat ruw, en je moet er van houden. Mods kunnen dat maar enigsinds rechtrekken. De generatie na EU4 waar ook HoI 4 bij behoort zijn over het algemeen ook versimpeld in tegenstelling tot EU3, en zeer zeker HoI 3.

Van wat ik gezien heb in de gelekte versie, vind ik Vicky 3 meer weghebben van CK3. Alles is veel abstracter geworden. De oorlogvoering, welke geen van beiden ook maar enigsinds verglijkbaar is met HoI 4 is verder versimpeld. In Vicky 2 laat je nog individuele eenheden bewegen over provincies, in Vicky 3 wijs je een staat aan waar een generaal met zijn leger moet aanvallen of verdedigen en verlies of win je vanzelf provincies.

En allicht is dat nog beter ook, want het is Victoria en geen Hearts of Iron, het gaat om het opbouwen en het begeleiden van jouw land gedurende de industriele revolutie. Oorlogvoering in Victoria 2 was echt verschrikkelijk. Nogal "whack a mole" achtig, en voor diegenen die bekend zijn met de "whack a mole" van EU4.... dat is er echt niets bij.
tweakuwe @Cergorach1 september 2022 00:53
Dan zou ik eerlijk gezegd wachten op victoria 3 als nieuwe speler. De nieuwe generatie games zijn veel beter om in te stappen. Victoria 2 is geweldig, maar erg achterhaald kwa ui (en veel bugs als je niet mod).
JBVisual @Slavy31 augustus 2022 19:46
Het zijn beide grand-strategy games, maar hebben wel een eigen stijl.
Ik speel alle grand-strategy van Paradox, maar heb toch door de speelstijl (en misschien ook wel de periode) wel mijn favorieten er tussen zitten.
Ik speel vooral Crusader kings en Hearts of Iron, terwijl vrienden van mij grand-strategy en Victoria weer leuker vinden.
anandus @Slavy31 augustus 2022 20:13
In Victoria gaat het vooral om de bevolking, om ideologische en economische ontwikkelingen.
Het gaat om de industriële revolutie, de en alle sociale concepten die daaruit voortvloeien. Secularisatie, socialisme, etc. Maar ook ethnische of nationale identiteit.

Je volkjes/provincies bestaan uit groepjes volk ("pops"), bijv je zou in de provincie Noord-Holland een groepje Hollandse boeren, Friese boeren, Hollandse fabrieksarbeiders, Hollandse geestelijke en Friese kapitalisten kunnen hebben (ik noem maar wat).
Hoe ga je je land sturen? Centralisatie, decentralisatie? Macht naar de kerk, naar de kapitalisten of juist naar de fabrieksarbeiders? Laat je ethnische identiteit ontplooien of onderdruk je het juist? (Friese rebellen in Noord-Holland?)
Dat zijn de vraagstukken waar je mee bezig bent.
Gooi daar nog wat economische ontwikkeling bij: Welke resources heeft een provincie? Hoe is de geletterdheid? Hoe zit de import/export? Hoe gaat het met de ontwikkeling van fabrieken ne de trein? En daarnaast 'gewoon' wat grand strategy, oorlog voeren, etc.
Maar elke keer kom je terug op de "pops". Dan heb je België veroverd. En nu heb je een zooi katholieke Vlamingen en Walloniërs in je land, hoe ga je daarmee om? Wat voor impact gaat dat hebben?

[Reactie gewijzigd door anandus op 26 juli 2024 12:30]

jellybrah 31 augustus 2022 19:38
Paradox heeft één van m'n favoriete RTS sim/builder games gemaakt, Surviving Mars. Grand strategy games gemaakt door Paradox ben ik minder bekend mee, ik heb alleen civilization 6 geprobeerd maar dat vond ik drie keer niks... is dit vergelijkbaar?

[Reactie gewijzigd door jellybrah op 26 juli 2024 12:30]

JBVisual @jellybrah31 augustus 2022 19:44
Dit hebben ze alleen uitgegeven maar niet ontwikkeld.
Paradox zelf maakt vooral grand-strategie games zoals Hearts of Iron, Victoria, Europa universalis en Crusader kings
Bazvv @JBVisual1 september 2022 10:22
Paradox Interactive(uitgever) en Paradox Development Studios(ontwikkelaar) zijn twee individuele bedrijven.
JBVisual @Bazvv1 september 2022 18:01
Dat maakt voor mijn reactie toch niks uit? Ze hebben met gene van beiden “Surviving mars” ontwikkeld…
Bazvv @JBVisual1 september 2022 19:11
Je eerste zin geeft aan dat je denkt dat het één bedrijf is wat vroeger ook zo was maar het zijn al heel lang twee verschillende bedrijven met allebei een eigen naam.
Paradox bestaan niet, Paradox Interactive en Paradox Development Studio wel.
TLLRS @jellybrah31 augustus 2022 19:45
Als je aan een van de Paradox Grand strategy games bent begonnen kun je niet meer terug naar Civilization e.d.
Notlupus @TLLRS1 september 2022 07:14
Valt wel mee hoor. Ik speel SIM racers maar heb ook nog plezier met Wreckfest of Mario Kart. Sim en arcade kan prima naast elkaar.
Tycondero @Notlupus1 september 2022 08:38
Leuk voor jou. Ondenkbaar voor mij. Ben het in deze met TLLRS eens.
laser50 @Tycondero1 september 2022 14:51
Vreemd, misschien je horizon wat verbreden? :+
lilmonkey @jellybrah31 augustus 2022 19:53
Niet alleen is Surviving Mars niet van Paradox, zoals JBVisual al zei, maar het is ook geen RTS maar een city sim/builder.
Tycondero @jellybrah1 september 2022 08:39
Sorry, maar Surviving Mars is geen echt PDS spel. Niet te vergelijken met waar ze echt groot in zijn geworden: grand strategy.
FereiDON 31 augustus 2022 21:12
Ze hebben gisteren ook het spel laten zien in een lange livestream, uiteraard nog niet de definitieve versie. Ik heb nog niet alles gekeken, maar de mechanieken die ze lieten zien waren interessant en je kunt weer veel verschillende strategieën uitproberen. Én: ze spelen met Nederland. ;)

https://youtu.be/wDPdWMTCFcM

Erg interessant en ga deze zeker uitproberen. Ben zelf bekend met Europa Universalis 3 en 4, en Crusader Kings 3. Dat Vic3 zo focust op de economie en pops lijkt me een leuke uitdaging geven.
H.Boss 1 september 2022 07:20
Hier een gameplay video.
Silent7 31 augustus 2022 20:00
oh flip een nieuwe Paradox, dat gaat mn zoon veel geld kosten de komende jaren met hun DLC's en kwalitatief hoogwaardige spellen :)
Straat_Joekel @Silent731 augustus 2022 20:28
Overwegend hoogwaardige games inderdaad. Zelf denk ik dan aan de Crusader Kings reeks, Hearts of Iron 3 en 4, Stellaris, Europa Universalis 4 en Victoria 2. Allemaal pareltjes met elk een unieke insteek. Soms zit er echter ook een misser bij: menigeen was niet te spreken over Imperator Rome. Ben benieuwd wat Victoria 3 gaat brengen!
tweakuwe @Straat_Joekel1 september 2022 00:56
Nieuwe IP zijn vaak wat hit en mis. Imperator Rome, March of the Eagle, Sengoku, en Europa Universalis: Rome waren allen niet de beste.

Maar vervolgen op eerdere successen zijn vaak wel erg sterk! Ik heb ook wel vertrouwen in Victoria 3 :)
Tycondero @Straat_Joekel1 september 2022 08:41
Tja. Beetje geld, maar veel waar daarvoor. Leerzamer dan de zoveelste shooter. Goede investering in zijn ontwikkeling! Speel deze spellen al vanaf 16 jaar (nu 35). Geweldig diep en ze lijken steeds beter te worden.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.