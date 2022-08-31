Grand-strategy-game Victoria 3 komt op 25 oktober uit op Steam

Paradox Development Studio heeft de releasedatum bekendgemaakt voor Victoria 3. De game is 25 oktober exclusief beschikbaar via Steam. Dit betekent dat Victoria 3 niet beschikbaar is via de Microsoft Store of naar Game Pass komt.

Op het eigen forum van Paradox meldt de ontwikkelaar dat de pre-orders van het strategiespel zijn begonnen. Spelers die de game reserveren, krijgen een album met de geremasterde soundtrack van Victoria 2. Hoewel Paradox in mei bevestigde dat Victoria 3 naar 'Microsoft Game Pass' en de Microsoft Store zou komen, blijkt inmiddels dat de game alleen beschikbaar zal zijn via Steam. De reden achter de wijziging is niet bekend. Paradox zegt tot het besluit te hebben gemaakt "na een gesprek met zijn partners".

In de Victoria-games besturen spelers een specifiek land, dat ze moeten helpen zich te ontwikkelen op culturele, economische en ideologische gebieden. Ook wetenschap, handel, en diplomatie zijn onderdelen waar spelers zich mee bezig zullen moeten houden. De vorige game in de serie, Victoria 2, verscheen in 2010.