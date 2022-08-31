Nieuw antifraudesysteem Nederlandse fiscus wordt voorlopig niet gebruikt

Het nieuwe antifraudesysteem van de Belastingdienst wordt voorlopig niet ingezet. Het systeem, dat een alternatief op de omstreden Fraude Signalering Voorziening, of FSV, moet zijn, voldoet volgens de Autoriteit Persoonsgegevens 'nog niet aan alle eisen'.

De FSV wordt sinds 2020 niet meer gebruikt. Sindsdien is de Belastingdienst op zoek naar een vervanger. Er werd een nieuw systeem ontwikkeld, met een ondersteunend programma genaamd de Tijdelijke Signalenvoorziening, ofwel de TSV. Het nieuwe systeem voldoet echter nog niet aan de eisen van de AP, schrijft onder meer NU.nl op basis van persbureau ANP. De privacywaakhond zegt 'dat er nog grote stappen dienen te worden gezet' voordat de verwerking van persoonsgegevens met dit systeem 'rechtmatig, behoorlijk en transparant' is.

Ook adviseert de AP om 'een totaalbeeld op te stellen van alle risico's van het oppikken en verwerken van fraudesignalen'. Daarbij moet de fiscus het oordeel niet volledig laten afhangen van meldingen in de TSV, zegt de autoriteit.

Marnix van Rij, de staatssecretaris van Financiën, noemt de kritiek van de AP 'stevig' en zegt dat de Belastingdienst zich gaat verdiepen in het advies. Daarom gaat de fiscus wachten met het in gebruik nemen van het nieuwe systeem. "We zullen de tijd die hiervoor nodig is nemen om dit op een goede manier in te richten", zegt Van Rij tegen de Tweede Kamer.

FSV is een omstreden systeem dat de Belastingdienst gebruikte bij het toeslagenschandaal, waarvoor de Nederlandse regering begin 2021 is afgetreden. De FSV bevatte kenmerken van Nederlandse burgers, waaronder hun inkomen, maar ook hun etniciteit, afkomst en gezondheid. Als die burgers een aangifte deden of toeslagen aanvroegen, werd op basis van die kenmerken een risicoscore aangemaakt. Daarmee bepaalde de fiscus hoe groot de kans was dat een burger fraudeerde. In totaal stonden de gegevens van 244.273 personen en 30.000 ondernemers op die 'zwarte lijst'.

Hiermee heeft de fiscus jarenlang de privacywetgeving van de AVG geschonden, oordeelde de AP vorig jaar. De door de Belastingdienst genoteerde fraudesignalen zouden 'veel te lang' in de FSV zijn bewaard en het doel van de lijst was vooraf niet specifiek omschreven. Daarnaast zouden sommige gegevens in bepaalde gevallen onjuist en niet actueel zijn. Voor zijn rol in het toeslagenschandaal is de fiscus twee keer beboet. De eerste boete, die 2,75 miljoen euro bedraagt, werd in december 2021 opgelegd. In april 2022 volgde een tweede boete van 3,7 miljoen euro.