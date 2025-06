Fiscus laat 25.000 tips over fraude liggen omdat systemen niet AVG-proof zijn

Het nieuwe systeem van de Belastingdienst om fraude te signaleren voldoet nog steeds niet aan de privacywet en -eisen. Het systeem moet een vervanger zijn van de omstreden 'zwarte lijst', maar volgens NRC worden tips in het systeem niet opgepakt omdat die nog niet conform de AVG is.

NRC schrijft op basis van een tipgever dat de Belastingdienst al 2,5 jaar geen fraudesignalen meer opneemt. De fiscus zette begin 2020 de omstreden Fraudesignaleringsvoorziening stil, de inmiddels beruchte 'zwarte lijst' die centraal stond in het toeslagenschandaal. De Belastingdienst kreeg eerder dit jaar een boete van 3,7 miljoen euro voor het gebruik van het systeem omdat dat niet voldeed aan de privacywetgeving. Sindsdien werkt de Belastingdienst aan een vervanger, maar die is nog niet af. Eind augustus werd al duidelijk dat het alternatieve systeem, de Tijdelijke Signalenvoorziening, nog niet aan de eisen van de AVG voldeed. NRC schrijft nu dat daarmee überhaupt geen fraudemeldingen meer worden geregistreerd.

Het gaat dan om meldingen die burgers en bedrijven zelf kunnen indienen over mogelijke fraude om hun omgeving. De tips worden nu niet centraal geregistreerd, totdat er over de Tijdelijke Signalenvoorziening 'een positief advies van de Functionaris Gegevensbescherming of de Autoriteit Persoonsgegevens komt', zegt een woordvoerder van de fiscus. Tot die tijd spoort de Belastingdienst tips op andere manieren op, bijvoorbeeld door het controleren van aangiftes. De Financiële Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Belastingdienst maakt gebruik van een eigen ict-systeem dat nog wel tips kan verwerken.

Volgens NRC zouden er zeker 25.000 fraudesignalen zijn binnengekomen bij de Belastingdienst die niet in behandeling kunnen worden genomen. Ergens deze herfst wordt meer duidelijk over de toekomst van het toekomstige systeem.