Douane vervangt identificatienummers die gebaseerd waren op burgerservicenummers

De Nederlandse douane stopt met het gebruik van het burgerservicenummer van duizenden eenmanszaken die voor im- en export een Europees identificatienummer moeten gebruiken. Dat gebeurt op last van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nederlandse ondernemers die fysieke goederen naar het buitenland sturen, moeten gebruikmaken van het zogenaamde EORI- of Economic Operator Registration and Identification-nummer. Dat is een Europees vastgelegd identificatienummer. Voor zelfstandige ondernemers bestaat dat EORI-nummer doorgaans uit de landcode NL met daarna hun burgerservicenummer. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de douane verboden dat nummer nog langer te gebruiken. Zelfstandige ondernemers krijgen vanaf 30 september van dit jaar een nieuw EORI-nummer waarin hun bsn niet meer wordt gebruikt. Het zou gaan om 110.000 ondernemers.

De Autoriteit Persoonsgegevens begon al in 2018 een onderzoek naar het gebruik van het bsn. De Belastingdienst, die in die tijd verantwoordelijk was voor de douane, beloofde eind 2019 het burgerservicenummer uit het EORI te halen. Dat was tot nu toe niet gebeurd.

Volgens de privacytoezichthouder heeft de douane geen grondslag om het burgerservicenummer van ondernemers te verwerken; daar is namelijk geen noodzaak voor. De douane overtreedt op die manier de AVG, zegt de AP.

Via het EORI-nummer zou het voor onbevoegden mogelijk zijn om het bsn van ondernemers te achterhalen. Door de combinatie met gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zouden ondernemers een onnodig groot risico lopen op identiteitsfraude, concludeert de toezichthouder.

Ook de Belastingdienst heeft het burgerservicenummer jarenlang ten onrechte gebruikt. Zelfstandig ondernemers kregen van de fiscus een btw-nummer dat lange tijd was gebaseerd op het burgerservicenummer. De Autoriteit Persoonsgegevens stak daar in 2018 ook al een stokje voor. Sinds eind 2019 hebben alle zelfstandig ondernemers in Nederland een nieuw btw-nummer waarin het bsn niet wordt gebruikt.