Meta klaagt twee partijen aan voor massaal scrapen van Instagram-profielen

Meta klaagt een Turkse man aan voor het 'scrapen' van ongeveer 350.000 Instagram-profielen. Hij zou de informatie openbaar op een gekloonde website hebben gepubliceerd. Daarnaast sleept Meta ook een scrapeservice, Octopus, voor de rechter.

De twee partijen worden aangeklaagd door Meta omdat zij inbreuk zouden hebben gemaakt op de gebruikersvoorwaarden van Facebook en Instagram, zo stelt het bedrijf. Bij scraping gebruikt een 'aanvaller' een geautomatiseerde manier, in de praktijk een bot, om massaal data uit een website te extraheren. In principe is dit niet illegaal, al gingen het aangeklaagde individu en het Amerikaanse bedrijf volgens Meta verder dan alleen openbare data verzamelen.

In het geval van het individu zou dat met het publiceren van de buitgemaakte data te maken hebben. De man zou informatie van 350.000 Instagram-profielen door scraping hebben gekopieerd. Vervolgens zou deze informatie op een kloonwebsite openbaar zijn gemaakt. Meta beweert daarom ook niet dat scraping een illegale vorm van hacken is, of dat deze praktijk inherent illegaal is. In plaats daarvan doet Meta een beroep op de gebruikersvoorwaarden van de sociale media en op de Digital Millennium Copyright Act, een auteursrechtenwet.

Ook voor Octopus geldt dit verwijt. Het Amerikaanse dochterbedrijf van een Chinese partij zou tegen betaling scrapen als een service verkopen. Hierbij moeten klanten volgens de aanklager hun inloggegevens delen, waardoor de scrapingbots data te zien krijgen die anders niet openbaar is. Meta wil dat het bedrijf met de rechtszaak gedwongen wordt om te stoppen met het aanbieden van de service.

Scrapingbots kunnen met een toegangsaccount alle data kopiëren

die een normale gebruiker ook zou zien. Afbeelding via Instagram

Meta schrijft: "Wij vinden dat Octopus onze gebruikersvoorwaarden en de Digital Millennium Copyright Act geschonden heeft door ongeautoriseerd en geautomatiseerd [Facebook en Instagram] te scrapen. Zij hebben daarnaast getracht deze praktijk te verhullen om niet geblokkeerd te worden door Facebook en Instagram."

Octopus biedt zijn service volgens Meta aan met een diverse selectie aan doelwitten, waaronder Amazon, eBay, Twitter, Yelp, Google, Target, Walmart, Indeed, LinkedIn, Facebook en Instagram.

Doorgaans staat er in de gebruikersvoorwaarden van websites nadrukkelijk aangegeven of scraping van data is toegestaan of niet. In beginsel is het geautomatiseerd verzamelen van openbare data niet illegaal, maar het komt regelmatig voor dat er vervolgens illegale handelingen rondom de verkregen data plaatsvinden. Daarbij suggereert Meta dat het in de twee aanklachten niet om openbare data gaat, maar juist om afgeschermde data die alleen toegankelijk is voor gebruikers met een account.

Instagram verbiedt daarom scraping en het delen van gegevens die zo zijn verkregen: "Je mag niet proberen om op ongeautoriseerde manieren accounts te maken of informatie te verzamelen of hier toegang toe te krijgen. (...) Je kunt geen account of gegevens verkopen, licentiëren of kopen die zijn verkregen van ons of via onze service. (...) Je mag iemands privégegevens of vertrouwelijke informatie niet plaatsen zonder toestemming en je mag niets doen wat iemands rechten schendt, inclusief intellectuele-eigendomsrechten." Facebook heeft vergelijkbare gebruikersvoorwaarden.