Instagram krijgt 405 miljoen euro boete van Ierse toezichthouder om tienerdata

De Ierse gegevensbeschermingsautoriteit DPC legt Instagram een boete op van 405 miljoen euro. Het onderzoek van de DPC focuste op tieners die zakelijke accounts mochten openen en zo hun telefoonnummer of e-mailadres konden openbaren. Meta zegt in beroep te gaan.

De Ierse Data Protection Commission geeft nog geen details over het besluit, de autoriteit zegt alleen tegen onder meer Reuters dat Instagram de boete krijgt naar aanleiding van het tienerprivacyonderzoek. Dit onderzoek begon in 2020 en focuste op kinderen tussen de 13 en 17 jaar oud.

Sommige tieners zouden hun account hebben geüpgraded naar een zakelijk account, om zo toegang te krijgen tot analytische tools. Tieners konden zo bijvoorbeeld zien hoeveel views hun profielen kregen. Daarbij zouden die tieners echter niet doorhebben dat ze meer data over zichzelf openbaarden, schrijft de BBC, waaronder mogelijk het telefoonnummer of e-mailadres.

Afgelopen vrijdag maakte de DPC het oordeel definitief. Volgende week maakt de DPC meer bekend over het besluit. Het is de grootste DPC-boete voor een Meta-onderdeel. Een jaar geleden kreeg WhatsApp een AVG-boete van 225 miljoen euro, omdat het bedrijf niet transparant was over welke data er met Meta werd gedeeld.

Meta zegt het oneens te zijn met de hoogte van de Instagram-boete en hoe deze is berekend. Het moederbedrijf is daarom van plan om in beroep te gaan. "Dit onderzoek focuste op oude instellingen die we een jaar geleden hebben aangepast en sindsdien hebben we veel nieuwe functies uitgebracht om te helpen met het beschermen van tieners en hun privacy", zegt Meta tegen de Britse publieke omroep. "Iedereen onder de 18 jaar oud heeft automatisch een privé-account als ze een Instagram-account aanmaken, waardoor alleen mensen die ze kennen kunnen zien wat ze posten en volwassenen tieners niet kunnen berichten als die tieners ze niet volgen op het platform."