EU beschuldigt Meta van machtsmisbruik in Marketplace, dreigt met miljardenboete

De Europese Commissie beschuldigt Meta van het schenden van Europese antitrustwetten met de Facebook Marketplace. Concurrentie zou belemmerd worden door het handelsplatform aan Facebook te koppelen en gebruikersvoorwaarden te hanteren die concurrentie tegenwerken.

Hiermee zou Meta specifiek Artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie schenden, zo luidt de voorlopige conclusie van de Europese Commissie. Daar kan een boete van maximaal 10 procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet voor gegeven worden, wat in het geval van Meta kan uitmonden in een boete van ruim 11 miljard euro. Het bedrijf noemt de aantijgingen ongegrond en beweert juist gunstige omstandigheden te creëren voor zowel consumenten als concurrenten.

De Europese Commissie beweert dat Meta de betreffende wet op twee punten schendt. Enerzijds zou Meta misbruik maken van de populariteit van Facebook om de losstaande service Marketplace ongevraagd aan alle Facebook-gebruikers aan te bieden. Dit zou oneerlijk zijn voor concurrerende online marktplaatsen en andere 'online advertentieservices'.

Daarnaast stelt het uitvoerende orgaan van de EU dat andere advertentieplatformen die adverteren via bijvoorbeeld Marketplace, Facebook of Instagram benadeeld worden door de gebruikersvoorwaarden van Meta. In deze voorwaarden staat kort door de bocht dat Meta advertentiegerelateerde informatie van concurrenten mag gebruiken voor eigen gewin via de Marketplace. De Commissie schrijft: "[De gebruikersvoorwaarden] zijn onrechtmatig, buitensporig en niet noodzakelijk voor het uitbaten van online advertentieservices via Meta's platformen. Dergelijke voorwaarden zijn een belemmering van concurrenten en zijn alleen gunstig voor Facebook Marketplace."

Vooralsnog gaat het om een voorlopige conclusie van de Europese Commissie, waarbij er naar eigen zeggen 'geen juridische deadline is voor het afronden van een antitrustonderzoek'. Daarom is het niet duidelijk hoelang Meta eventueel heeft om zijn praktijken aan te passen om te voldoen aan de eisen van de Europese Unie.