Meta koopt Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in briltechnologie

Meta, het moederbedrijf van onder andere Facebook, heeft het Nederlandse bedrijf Luxexcel overgenomen. Luxexcel is gespecialiseerd in 3d-printtechnologie voor complexe brilglazen. Hoeveel Meta heeft betaald voor de overname, is niet duidelijk.

Luxexcel is een van oorsprong Nederlands bedrijf dat ook een onderzoeks- en operations-vestiging heeft in het Belgische Turnhout. Wat betreft sales en service heeft het ook een vestiging in de VS. Het bedrijf heeft technologie in huis om brilglazen te 3d-printen die meteen op sterkte zijn. Luxexcel maakt daarbij gebruik van UV-licht. Via de technologie van Luxexcel kan er ook zonder materiaalverlies gefabriceerd worden en kunnen er allerhande nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld smart devices, geïntegreerd worden in de brilglazen.

Meta bevestigde het nieuws volgens de VRT en stelt dat het bestaande partnerschap tussen de twee bedrijven via de overname wordt voortgezet. Volgens de Vlaamse krant De Tijd zou het Amerikaanse bedrijf een stevige som hebben betaald voor de overname. Hoeveel er precies betaald is, is echter niet duidelijk.