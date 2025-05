'Markt voor losstaande gpu’s is in een jaar tijd 42 procent gekrompen'

AMD, Intel en Nvidia hebben volgens Jon Peddie Research afgelopen kwartaal ongeveer 14 miljoen losstaande videokaarten voor laptops en desktops verscheept. Het bureau meent dat de markt voor dergelijk videokaarten voor computers in een jaar tijd met 42 procent is gekrompen.

Uit het onderzoeksrapport van Jon Peddie Research, dat ingekeken is door Tom's Hardware, blijkt dat er in het derde kwartaal van 2022 ongeveer 6,9 miljoen losse videokaarten voor desktops zijn verscheept. Wat betreft losse videokaarten voor laptops zou dat aantal ongeveer even hoog liggen.

Jon Peddie Research bekeek ook het marktaandeel van verschillende fabrikanten en stelt vast dat Nvidia in het afgelopen kwartaal een marktaandeel van 86 procent heeft wat betreft videokaarten voor desktops. Dat zou het hoogste marktaandeel ooit zijn voor het Amerikaanse bedrijf. AMD zou 10 procent marktaandeel hebben in dit segment en dat is volgens de cijfers van het onderzoeksbureau dan weer het laagste percentage in decennia. Intel, dat dit jaar zijn eerste Arc-videokaarten heeft geïntroduceerd, heeft volgens Jon Peddie Research afgelopen kwartaal vier procent marktaandeel behaald.

Het is niet de eerste keer dan Jon Peddie Research een neergaande trend opmerkt in de wereldwijde markt voor gpu's. Eind november stelde het analistenbureau dat het totale aantal gpu-leveringen, inclusief geïntegreerde videokaarten en andere soorten videokaarten, in het derde kwartaal van 2022 met 25,1 procent gedaald zou zijn ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat zou toen de grootste daling zijn geweest sinds de recessie van 2009. In dit onderzoek lijkt het enkel te gaan over losse gpu's voor desktops en laptops.

In november raakte ook al bekend dat Nvidia opnieuw omzetverlies had geleden door de afnemende vraag naar videokaarten. Het Amerikaanse bedrijf noteerde een daling van 17 procent, ofwel 5,93 miljard dollar, ten opzichte van het tweede kwartaal in 2021. Volgens Nvidia was die omzetdaling onder meer te wijten aan een dalende vraag in de marktsegmenten voor gaming en professionals. De toen nog nakende introductie van de RTX 40-videokaarten en de Amerikaanse exportbeperkingen van geavanceerde chips speelden ook een rol. Intel en AMD hebben afgelopen zomer ook gemeld dat er minder omzet gedraaid zou worden. Beide bedrijven verwezen toen naar een dalende vraag naar pc-hardware. Tweakers schreef een achtergrondverhaal over de dalende vraag naar pc-hardware.