Wccftech: Nvidia RTX 4070 Ti krijgt adviesprijs van 799 dollar

Techwebsite Wccftech meent dat de aankomende Nvidia RTX 4070 Ti-videokaart een adviesprijs zal krijgen van 799 dollar. Wccftech zou dit van meerdere bronnen hebben vernomen, nadat zij op hun beurt een prijsindicatie van Nvidia hebben gekregen.

Wccftech merkt op dat de adviesprijs van de RTX 4070 Ti nog op het allerlaatste moment gewijzigd kan worden en bestempelt de informatie als een van de vele geruchten over de RTX 4070 Ti. Begin december claimde de website nog dat de videokaart voor 899 dollar verkocht zou worden.

Eerder deze week dook de Nvidia GeForce 4070 Ti al op in een supportpagina van Nvidia. Daarmee leek Nvidia het bestaan van de videokaart ook officieel te bevestigen. Wanneer de videokaart op de markt verschijnt, is nog niet bekend. Een Italiaanse webwinkel heeft begin december wel een webpagina voor de grafische kaart online gezet met daarop een aftelklok voor een ASUS TUF-variant van de kaart. Die aftelklok loopt op 5 januari af. Nvidia zou de kaart begin januari aankondigen op CES.

De RTX 4070 Ti was in september aangekondigd als de RTX 4080 12GB en zou aanvankelijk in november beschikbaar komen naast de RTX 4080 16GB. De introductie werd in oktober echter geschrapt na kritiek. Volgens sommigen was de 12GB-variant van de RTX 4080 immers meer een veredelde 4070, in plaats van een volwaardige 4080. Later verschenen geruchten dat Nvidia de videokaart zou herintroduceren als de RTX 4070 Ti. De specificaties van de videokaart zouden volgens die geruchten wel hetzelfde blijven.