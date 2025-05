Samsung Galaxy A34 5G duikt op in Geekbench Compute-database

De Samsung Galaxy A34 5G is opgedoken in de Geekbench Compute-database. Het betreft de Koreaanse versie van het model. De resultaten onthullen dat de smartphone een Dimensity 1080-soc zal hebben, in combinatie met 6GB werkgeheugen.

Het toestel, dat in de Geekbench-databank te vinden is onder modelnaam SM-1346N, draait op Android 13. De smartphone krijgt een singlecore-score van 778, terwijl de multicore-score 2332 bedraagt. De processor, volgens Mysmartprice een MediaTek Dimensity 1080, heeft acht kernen waarvan twee snelle en zes zuinige cores.

Eind november doken er renders op van de Samsung Galaxy A34. Die smartphone zou net als de A33 een inkeping krijgen aan de voorkant van het scherm. De achterkant van het toestel zou drie cameralenzen bevatten terwijl er geen camera-eiland aanwezig is. De A34 zou ook geen 3,5mm-jack bevatten. De A33 had deze poort ook niet, maar de A32 nog wel. Uit de geruchten moet blijken dat de smartphone 161,3x77,7x8,2mm groot is en een schermdiagonaal van 6,5” heeft. Daarmee is hij iets groter dan de A33 die 159x74mm meet. Wanneer Samsung de Galaxy A34 5G zal introduceren, en voor welke prijs, is nog niet bekend.