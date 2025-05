De Samsung A-serie is al sinds jaar en dag populair. Vorig jaar bleek uit een marktonderzoek dat bijna de helft van alle Nederlanders een smartphone van Samsung heeft en als er gekeken wordt naar het middensegment, kom je al snel uit bij een toestel van de Koreaanse fabrikant.

Samsung gebruikt al een aantal jaar A-toestellen als betaalbare smartphones met een goede camera en weinig fratsen. Sinds 2019 is de A50-serie een toestel dat goed scoorde en de A52 was een ware hit. Hoewel de behuizing er niet bepaald spannend uitzag, had Samsung een aantal onderscheidende features ingebouwd. Zo was er een IP67-classificatie voor waterdichtheid, beschikte het toestel over stereoluidsprekers en had het een relatief luxe camerasysteem, naast een goed oledscherm en fijne software.

Je kunt de A52 nog altijd kopen, in 4G- en 5G-varianten, waarbij in de loop van het jaar ook nog de Galaxy A52s verscheen, met boven op de andere pluspunten van de A52-serie een voor deze prijsklasse relatief snelle soc. De Galaxy A53 leek een stapje terug te doen. Het toestel had een tragere processor dan zijn voorganger en de in deze prijscategorie nog steeds veelgebruikte 3,5mm-koptelefoonaansluiting moest het veld ruimen. Desondanks bleef de introductieprijs gelijk. Dit jaar brengt Samsung de A54 op de markt en heeft het de introductieprijs met 50 euro verhoogd. In een tijd dat alles onder andere door inflatie steeds duurder wordt, is dat misschien te begrijpen, maar het apparaat kost nu bijna 500 euro. Hoewel dat relatief gezien een gangbare prijs is voor midrangetoestellen, voelt het niet zo aan.

1e foto: Links Samsung Galaxy A34, rechts Samsung Galaxy A54

2e foto: Links Samsung Galaxy A54, rechts Samsung Galaxy A34

Samsung heeft de pijn enigszins verzacht door het toestel er luxe uit te laten zien en nagenoeg hetzelfde ontwerp te gebruiken als bij de duurdere high-end Galaxy S23. Het bedrijf heeft sinds een paar jaar ook een goedkopere versie beschikbaar. Het bracht vorig jaar nog een toestel uit dat bijna alle pluspunten van de A53 naar een lager punt in de line-up bracht. De Galaxy A33 was lang niet zo uitgekleed als de A32 van het jaar daarvoor en heeft dezelfde soc en waterdichte behuizing als het duurdere model. De camera was op papier iets minder goed en hetzelfde gold voor het scherm met 90Hz-refreshrate. Dit jaar lijkt Samsung die twee toestellen nog dichter bij elkaar te brengen. De Galaxy A34 heeft net als de A54 een scherm met een verversingsfrequentie van 120Hz, een snellere soc en hetzelfde luxe uiterlijk. Ook de introductieprijs van dit toestel is 50 euro hoger dan die van vorig jaar.

Krijg je voor die 50 euro extra ook meer telefoon? Wij hebben beide toestellen op de pijnbank gelegd om daarachter te komen.