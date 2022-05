Samengevat De Galaxy A52 is een middenklassetoestel met voor zijn prijs onderscheidende features. Zo heeft de A52 een IP67-classificatie voor waterdichtheid, een 90Hz-oledscherm, een 3,5mm-poort en stereoluidsprekers. De primaire camera heeft optische beeldstabilisatie en schiet goede foto's. De accuduur is prima, de software-ondersteuning lang voor Android-begrippen en de prijs alleszins redelijk. Het grootste minpunt is dat je voor deze prijs ook telefoons met snellere socs kunt vinden. Pluspunten Goede accuduur

Prima camerasysteem

Fijn scherm met 90Hz-schermverversing

Waterbestendig

Verbeterde stereoluidsprekers

Soepele Android-ervaring met lange ondersteuning Minpunten Relatief trage soc voor de prijs

Getest Samsung Galaxy A52 (6GB) Blauw

Samsung heeft de Galaxy A-serie een paar jaar geleden flink aangepakt. Er was een tijd waarin je flink inleverde op met name camerakwaliteit wanneer je een smartphone uit de A-serie koos. Toen telefoons van fabrikanten als Motorola, Huawei en Nokia aan populariteit begonnen te winnen, besloot Samsung het roer om te gooien. De fabrikant ging zich meer op goedkopere smartphones concentreren en leek minder bang te worden dat daarbij de duurdere Galaxy S-serie zou worden gekannibaliseerd. Het alternatief was verlies aan marktaandeel, dus de stap was logisch: lang leve de kracht van concurrentie. De J-serie werd de nek om gedraaid en de A-serie uitgebreid. Dit gebeurde nog maar twee jaar geleden.

Vorig jaar kwam Samsung met de Galaxy A51. Dat toestel bleek de sweet spot te raken en scoorde op de belangrijkste punten: scherm, accuduur en camera’s. Het had weinig fratsen zoals snelladen of snelle hardware, maar was een degelijke smartphone waar je een tijd mee vooruit kon. De A51 zou wereldwijd een van de best verkopende telefoons van 2020 worden.

Nu is de Galaxy A52 uit en Samsung wil met dat toestel uiteraard doorbouwen op het succes van de A51. Het concept is, niet geheel verrassend, vrijwel gelijk gebleven. Toch heeft Samsung prima upgrades doorgevoerd. Zo is het toestel voorzien van een IP67-certificering en een scherm met verhoogde verversingssnelheid. Daarnaast is de primaire camera aangepakt en heeft hij optische beeldstabilisatie. Een ander punt om mee te nemen bij een aankoopbeslissing is dat ook bij de A-serie de software-ondersteuning is uitgebreid. Naast de standaardversie is er een iets duurdere A52-variant met 5G, een snellere soc en een nog hogere schermverversingssnelheid. Dat toestel voegen we later aan dit artikel toe, in de vorm van een update.

Al met al zijn er genoeg redenen om een uitgebreide review over de Galaxy A52 te publiceren. We hebben het toestel twee weken gebruikt en daarbij een goed beeld van de prestaties van deze vermoedelijke bestseller gekregen.