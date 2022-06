Samsung presenteert donderdagmiddag nieuwe Galaxy A-smartphones

Samsung presenteert op 17 maart om 15.00 uur nieuwe smartphones in de Galaxy A-serie. De presentatie is te volgen via een livestream. Vermoedelijk gaat het om de officiële introductie van de Galaxy A53 en A73.

In de uitnodiging voor de online presentatie geeft Samsung geen inhoudelijke details. De fabrikant claimt dat de 'Galaxy-innovaties voor de A-serie' dit jaar naar 'een hoger niveau' getild worden. De presentatie volgt precies een jaar na de introductie van de Galaxy A52, A52 5G en A72.

Over de opvolgers van die telefoons is de afgelopen maanden al veel informatie naar buiten gekomen. Onlangs verschenen er foto's van de Galaxy A53. Volgens eerder verschenen renders heeft de telefoon geen 3,5mm-aansluiting meer. De Galaxy A52 en later verschenen A52s hebben die wel. Van de Galaxy A73 verschenen ook al renders en details over de camera's.

Bij de introductie van de A52 en A72 vorig jaar, beloofde Samsung drie Android-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates. De toestellen in de Galaxy A-serie behoren al jaren tot de best verkochte smartphones wereldwijd. Volgens analisten van Counterpoint was de Samsung Galaxy A12 vorig jaar de bestverkochte Android-smartphone met een aandeel van twee procent.