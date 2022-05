Onder consumenten die op smartphonegebied niet het onderste uit de kan hoeven, is een toestel uit de Samsung Galaxy A-serie een populaire optie. Misschien zelfs wel de populairste; getuige een recent onderzoek heeft bijna de helft van de Nederlanders een smartphone van het Zuid-Koreaanse merk op zak, en in het middensegment van toestellen rond de 300 euro kom je bij Samsung uit bij een Galaxy A-telefoon.

Sinds enkele jaren zet Samsung voor de A-serie in op de formule 'weinig fratsen, goede camera'. Eerder waren de A-toestellen niet heel denderend, omdat de focus deels lag bij goedkopere Galaxy J-toestellen en Samsung de duurdere Galaxy S-serie kennelijk niet in de weg wilde zitten. Vanaf de Galaxy A50 uit 2019 werd echter de weg omhoog gevonden. Met dat toestel en de A51 uit 2020 was niet veel mis, behalve de te trage vingerafdrukscanner van de eerste, maar het was de Galaxy A52 van vorig jaar die uitgroeide tot een echte hit. Hoewel de behuizing er niet bepaald spannend uitzag, had Samsung een aantal onderscheidende features ingebouwd. Zo was er een IP67-classificatie voor waterdichtheid, beschikte het toestel over stereoluidsprekers en had het een relatief luxe camerasysteem, naast een goed oledscherm en fijne software. Je kunt de A52 nog altijd kopen, in 4G- en 5G-varianten, waarbij er in de loop van het jaar ook nog een Galaxy A52s verscheen, met bovenop de andere pluspunten van de A52-serie een voor deze prijsklasse relatief snelle soc.

De Galaxy A53 moet dus heel wat bewerkstelligen om net zo'n aanrader te worden als de Galaxy A52 in al zijn varianten. Daarbij lijkt de fabrikant niks aan het toeval over te laten. Als de Galaxy A53 en A52 naast elkaar op tafel liggen, is het haast onmogelijk om ze uit elkaar te houden. We hadden er op de Tweakers-redactie afgelopen week een leuk spelletje aan. Het materiaal en de afwerking van de behuizingen zijn ongeveer hetzelfde en ook de vormgeving verschilt nauwelijks. De featureset is goeddeels gelijk, waarbij Samsung inzet op dezelfde pluspunten: de waterdichte behuizing, een 64-megapixelcamera met ois, een 120Hz-oledscherm, en een zeer lange updatebelofte. Ook de introductieprijs van 450 euro is identiek, waarbij het toestel in de twee maanden dat het nu wordt verkocht al liefst honderd euro goedkoper is geworden.

Interessant is dat Samsung dit voorjaar nog een toestel uitbrengt dat bijna alle pluspunten van de A53 naar een lager punt in de line-up brengt. De nieuwe Galaxy A33 is lang niet zo uitgekleed als de A32 van vorig jaar, en het heeft dezelfde soc en waterdichte behuizing als het duurdere model. De camera is op papier iets minder goed en hetzelfde geldt voor het scherm met 90Hz-refreshrate, maar daarmee is de A33 alsnog beter voorzien dan sommige concurrenten. Je koopt de A33 al voor minder dan 300 euro, dus we vonden het hoog tijd om beide smartphones aan een grondige test te onderwerpen.