Smartphones rond 250 euro

We kwamen op het idee voor deze round-up toen we aan de Smartphone Best Buy Guide werkten. We zagen een aantal smartphones die we prima aan vrienden en familie kunnen aanraden en die vervolgens net in de categorie boven de 250 euro of net in de categorie onder de 250 euro vielen, maar die erg aan elkaar gewaagd leken en toch elk een heel andere focus hebben. Telefoons kun je echter niet alleen op specificaties beoordelen, dus interessante toestellen als deze onderwerpen we graag aan een uitgebreider onderzoek. Dat doen we in deze round-up.

We proberen altijd een mooie afspiegeling van de markt te pakken door geen twee toestellen van hetzelfde merk mee te nemen. Xiaomi valt de laatste tijd op door voorop te lopen bij de introductie van nieuwe features in een bepaald prijssegment. Dat geldt voor de Poco X3 NFC duidelijk ook. Zo heeft het toestel een schermverversingssnelheid van 120Hz en een relatief snelle soc.

Motorola doet het al jaren goed in deze klasse met de Plus-toestellen. Met de relatief schone software en in dit geval eveneens een relatief snelle soc voor zijn prijs, is dit ook een kanshebber om grootste aanrader te worden.

OPPO doet inmiddels ook alweer een tijdje mee in Nederland en heeft puur op basis van prijsspecificatieverhouding niet echt een deuk kunnen slaan, maar dat is ook niet direct de strategie van de Chinese fabrikant. Het draait eerder om een mooi ontwerp en op een paar punten goed scoren, vaak ten koste van andere specificaties. Dat zien we ook bij de A91, die een oudere bluetoothversie heeft en geen macrocamera, maar wel een oledscherm en maar liefst 8GB werkgeheugen.

Samsung hoort natuurlijk ook thuis in een rijtje als dit en de Galaxy A51 is een aanlokkelijk toestel als we naar de specificaties kijken. Dit is het oudste toestel van deze round-up en er is zeker wat voor te zeggen om te wachten op de A52, maar toch is het nog steeds een interessante telefoon. Een oledscherm en prima allround specificaties met de aantrekkingskracht die Samsung toch al heeft, maken dit tot een populair toestel in onze Pricewatch.

Als we dit zo opschrijven, worden we zelf ook nieuwsgierig welk toestel het tot grootste aanrader schopt.