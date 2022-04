Samsung publiceert details van Exynos 1280-soc in Galaxy A53 en A33

Samsung heeft de details gepubliceerd van de Exynos 1280, de soc die in de Galaxy A53 en A33 zit. De telefoons zijn al aangekondigd en uitgebracht, maar de fabrikant zei tot nu toe niets over de soc in die telefoons.

Samsung maakt de Exynos 1280 op 5nm. In de soc zitten twee Cortex A78-processorkernen op 2,4GHz en zes Cortex A55-kernen op 2,0GHz. De gpu is een Mali G68 van Arm. De soc ondersteunt schermen tot 1080p met een verversingssnelheid van 120Hz. Support voor Lpddr5 heeft de soc niet: het gaat tot Lpddr4x. Ook ondersteuning voor UFS 3.0-opslag ontbreekt, telefoons met de soc moeten het doen met maximaal UFS 2.2.

Het modem ondersteunt 5G op frequenties onder 6GHz tot 2,55Gbit/s, terwijl op mmWave-frequenties de maximale snelheid uitkomt op 1,84Gbit/s. Op 4G komt het modem tot maximaal 1,2Gbit/s via LTE Cat 18. Er is WiFi 5 aanwezig via 802.11ax-ondersteuning. Camera's kunnen maximaal 108MP hebben en kunnen maximaal filmen in 4K met 30fps.

De Samsung Galaxy A53 en A33 kwamen al uit in Nederland en België met deze soc. Voorgangers A52 en A52s hadden Qualcomm-socs, namelijk de Snapdragon 720G en 778G. Het is onbekend of Samsung meer telefoons plant met de Exynos 1280. Het huidige high-end model in de Exynos-lijn is de 2200, die in de S22-telefoons zit. Andere fabrikanten gebruiken Samsung-socs nauwelijks, hoewel de Google Tensor-soc uit de Pixel 6 wel is afgeleid van een Exynos-soc en -modem.