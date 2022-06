In de midrange- en zelfs de low-end categorie zitten tegenwoordig zoveel goede toestellen dat je daaruit gerust iets kunt aanschaffen zonder je er een buil aan te vallen. We hebben al een paar keer gekeken naar smartphones uit het lagere deel van het midrangesegment en vroegen ons af hoeveel meer je krijgt als we een klein stapje hoger gaan zitten. We probeerden te gaan voor smartphones die tussen de 300 en 400 euro kosten, maar dat bleek moeilijker dan gedacht, aangezien de prijzen op dit moment behoorlijk fluctueren.

We hebben de POCO X4 Pro, Motorola Moto G200, OnePlus Nord CE 2 en Samsung Galaxy A53 gekozen en onderworpen aan onze gebruikelijke tests. Op het moment van schrijven kosten de goedkoopste uitvoeringen van deze toestellen 287, 338, 345 en 378 euro.

Op papier zijn dit zeer interessante smartphones met een hoop handige functies en de fabrikanten hebben zichzelf al bewezen in de midrange- en low-end categorieën. Motorola doet het al jaren goed in deze klasse met de G-serie-toestellen. Met de relatief schone software en in dit geval eveneens een relatief snelle soc voor zijn prijs, is de Moto G200 dan ook een kanshebber om de beste aanrader te worden.

OnePlus heeft misschien wat van zijn glans verloren in het high-end segment, maar lijkt met de OnePlus Nord CE 2 terug te gaan naar de kern van waar het OnePlus-publiek zo van houdt: veel functies voor een scherpe prijs. Het toestel heeft alle poorten en aansluitingen waar fans vroeger tijdens enquêtes om vroegen en de andere componenten lijken op papier goed genoeg om mee te kunnen komen met andere toestellen aan de bovenkant van de midrangemarkt.

Samsung heeft in deze categorie meermaals de grootste winnaars op de markt gebracht, vooral de Galaxy A52S was een toptoestel. Hoewel de opvolger een paar stappen terug lijkt te hebben gezet, kan het natuurlijk zomaar zijn dat hij in deze round-up nog steeds als winnaar uit de bus komt. Het apparaat heeft in elk geval de IP67-certificering mee, iets wat in deze categorie nauwelijks voorkomt.

Dan is er natuurlijk nog de POCO. Moederbedrijf Xiaomi heeft in het verleden ware vlaggenschipkillers op de markt gebracht door high-end en midrangecomponenten te combineren. De krachtige toestellen die daaruit voortkwamen, wisten al snel het hart van menig smartphonefan te veroveren. Het bedrijf lijkt het met de X4 Pro over een iets andere boeg te gooien door deze keer te kiezen voor een moderne midrangeprocessor in plaats van een ouder high-end model. Wellicht is dit in combinatie met andere componenten nog steeds een winnende formule.