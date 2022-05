OnePlus Nord CE 2 5G komt in maart uit in Nederland en België voor 359 euro

De OnePlus Nord CE 2 5G verschijnt op 10 maart in Nederland. De telefoon krijgt een Dimensity 900-soc van MediaTek, ondersteuning voor 65W-snelladen en een 90Hz-amoledscherm. Er komt één model van de telefoon beschikbaar en die kost 359 euro.

OnePlus voorziet de Nord CE 2 5G van een MediaTek Dimensity 900-chip, die beschikt over twee Cortex-A78-cores op 2,4GHz, zes zuinigere A55-kernen die draaien op 2GHz en een Mali-G68 MC4-gpu. De chips wordt gemaakt op TSMC's 6nm-node De smartphone ondersteunt Wi-Fi 6 en 5G. De telefoon krijgt daarnaast standaard 8GB geheugen en 128GB opslag; er komen geen modellen met andere geheugen- op opslagopstellingen uit.

Het toestel krijgt een 6,43"-amoledscherm met een full-hd+-resolutie en een verversingssnelheid van 90Hz. Dat scherm is volgens OnePlus gecertificeerd voor HDR10+. Aan de achterkant van het toestel zit een primaire 64-megapixelcamera met een diafragma van f/1,7, een ultragroothoekcamera met 8-megapixelresolutie en een macrocamera van 2 megapixel. De 16-megapixelselfiecamera zit verwerkt in een punch-hole in het scherm. De Nord CE 2 5G krijgt daarnaast dual-view video voor het gelijktijdig opnemen van videobeelden met de voor- en achtercamera's. Qua uiterlijk toont de Nord CE 2 5G grote gelijkenissen met de vermeende Find X5 Lite van OnePlus-moederbedrijf OPPO.

Verder ondersteunt de telefoon 4500mAh-accu 65W-snelladen. Dat gaat via de SuperVOOC-snellaadtechniek van OnePlus-moederbedrijf OPPO. Volgens OnePlus kan de telefoon van 1 naar 100 procent worden opgeladen in 32 minuten. Ook krijgt de telefoon weer een 3,5mm-jack voor audio, net als de voorgaande Nord CE 5G. OnePlus brengt de Nord CE 2 5G uit in twee verschillende kleuren: grijs en blauw. De telefoon wordt geleverd met OxygenOS 11 en een upgrade naar versie 12 volgt in de tweede helft van dit jaar. De telefoon krijgt twee jaar Android-upgrades en drie jaar beveiligingsupdates.