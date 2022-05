AMD waardeert USB4-poorten in Ryzen 6000-cpu's op naar 'TB4 zonder certificaat'

AMD heeft meer details vrijgegeven over de USB4-implementatie van zijn nieuwe Ryzen 6000-laptopprocessors. Kort gezegd lijken de mogelijkheden veel meer op Thunderbolt 4 dan op de minimumspecificatie van USB4, waarmee AMD nu een serieus alternatief lijkt te hebben.

Thunderbolt was tot nu toe alleen beschikbaar op laptops met een Intel- of Apple-processor. Zeker zakelijk won die standaard in de afgelopen jaren terrein, omdat je met één kabel direct een volledige werkplek kunt verbinden met een laptop. Voorheen boden AMD's processors daar geen ondersteuning voor, maar de USB4-poorten van laptops met een Ryzen 6000-cpu zullen op zijn minst compatibel zijn met Thunderbolt 3, en in de praktijk veelal dezelfde mogelijkheden bieden als Thunderbolt 4.

De eerste USB4-compatibele laptops komen volgende maand beschikbaar en gebruiken een processor uit de U-serie, maar AMD houdt de mogelijkheid open om eerder geïntroduceerde Ryzen 6000-laptops met een H-chip alsnog van volledige USB4-ondersteuning te voorzien. Onder andere bij de ASUS ROG Zephyrus G14, waarvan we gelijktijdig met dit bericht de eerste benchmarks publiceren, zal een toekomstige software-update daarvoor zorgen.

AMD's USB4 vs. Thunderbolt 4

AMD's USB4-implementatie biedt om te beginnen een linkrate van 40Gbit/s, wat identiek is aan de snelheid die Thunderbolt 4 biedt. De USB4-standaard verplicht slechts 20Gbit/s. Ook kunnen de USB4-poorten op laptops met een Ryzen 6000-cpu net als Thunderbolt 4-poorten een DisplayPort 1.4a-signaal en PCIe 3.0 x4 tunnelen. Bovendien bevestigt AMD dat het aansluiten van een externe videokaart via deze poort mogelijk is.

Een van de Thunderbolt 4-specs waar AMD geen vergelijking mee maakt, is de verplichte levering van minstens 15W om accessoires te voeden. Misschien is dat dus een van de punten waarop AMD's USB4-implementatie nog onderdoet voor Thunderbolt 4. Verder ontbreekt uiteraard de certificatie door Intel, die bij iedere laptop met officiële Thunderbolt-ondersteuning verplicht is. Intel-engineer Yehonadav Moshe zei in een eerder interview met Tweakers dat 'ons lab open is voor iedere fabrikant die een Thunderbolt 4-certificering wil', maar dat 'een bedrijf zelf moet beslissen of het wil streven naar de hoge lat van Thunderbolt 4 of dat het genoegen neemt met USB4'.

AMD's Ryzen 6000-laptopprocessors mogen vanaf vandaag officieel worden verkocht. Als eerste zullen de HS-cpu's met tdp's van 35W beschikbaar komen; de H-serie (45W) en U-serie (15-28W) volgen pas in maart. Zoals gezegd verschijnen ook de eerste Ryzen 6000-laptops met USB4-ondersteuning dan.