Tweakers sprak met Yehonadav Moshe, vice president en general manager of engineering bij Intel. Hij leidt het ontwikkelteam van de Thunderbolt-standaard sinds 2014, een jaar voordat Thunderbolt 3 op basis van de USB-C-connector op de markt kwam. In dit interview komen onder andere ter sprake: de ontwikkeling van Thunderbolt 4, de overeenkomsten en verschillen met USB4, de adoptie van Thunderbolt bij pc's zonder Intel-processor en de volgende generatie van deze razendsnelle overdrachtsstandaard.

We hadden onze koffers al van de zolder gehaald om te beginnen met inpakken toen de Israëlische overheid een dag voor vertrek besloot om de grenzen volledig te sluiten vanwege de net ontdekte omikronvariant. De eerste reis na anderhalf jaar covid bleek ons op het nippertje niet gegund. Veel van onze geplande content over de in Israël ontwikkelde Alder Lake-processors, inclusief een kijkje in de fabriek waar die processors daadwerkelijk worden gebakken, moesten jullie zodoende missen. Intels processorgeneraties worden traditiegetrouw om en om ontwikkeld door de teams in de VS en Israël, dus wellicht kunnen we het over twee jaar nog eens proberen.