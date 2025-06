USB-C-dockingstations

Drie soorten USB-C-docks

Er zijn grofweg drie types USB-C-docks. Om te begrijpen hoe die werken, moeten we eerst even terug naar de USB-C-connector. Die heeft twee datapaden voor communicatie op hoge snelheid: TX1/RX1 en TX2/RX2, waarvoor in totaal 8 van de 24 pinnen worden gebruikt. Bron: Chindi.ap, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Voor Thunderbolt of USB4 worden ze allemaal gebruikt, wat door het efficiënte gebruikte protocol een bandbreedte van 40Gbit/s in beide richtingen oplevert. Via de oudere USB3-standaard is de maximaal haalbare snelheid 20Gbit/s door beide lanes te gebruiken, maar dat komt niet vaak voor. USB3-poorten met 5 of 10Gbit/s gebruiken maar één datapad, wat het tweede datapad vrijhoudt voor andersoortige communicatie. Standaard Snelheid TX1/RX1 TX2/RX2 USB 3.2 Gen1 5Gbit/s In gebruik Vrij USB 3.2 Gen2 10Gbit/s In gebruik Vrij USB 3.2 Gen2x2 20Gbit/s In gebruik In gebruik USB4 / Thunderbolt 40Gbit/s In gebruik In gebruik Macs met meerdere monitors In de kern werken docks op macOS niet veel anders dan op Windows, maar door een aantal beperkingen in Apple's M1- en M2-processors is het toch opletten geblazen als je meer dan één extern beeldscherm wilt gebruiken in combinatie met een MacBook. MacBooks met een M1- of M2-processor zonder achtervoegsel, dus de basismodellen, bieden in zijn geheel geen ondersteuning voor het aansluiten van meer dan één externe monitor. De aansluitmethode maakt daarvoor geen verschil. Toch is er een workaround als je twee schermen wilt aansluiten op een MacBook met de basis-M1 of -M2: het softwarematig toevoegen van een monitor met een DisplayLink-dock werkt wel. Met een M1/M2 Pro, Max of Ultra is het aansluiten van twee externe beeldschermen wel mogelijk, maar Apple biedt nog altijd geen ondersteuning voor Multi-Stream Transport (MST), dat al in 2010 aan de DisplayPort-standaard werd toegevoegd. Daardoor moet je losse poorten op je Mac gebruiken voor elk scherm, met één uitzondering: als je dock Thunderbolt-uitgangen heeft, ziet je Mac die als losse poorten en kun je daarop dus schermen aansluiten, al dan niet in combinatie met één reguliere HDMI- of DisplayPort-uitgang op het dockingstation. Op een goedkoper dock dat gebruikmaakt van DP Alt Mode zal de tweede aangesloten monitor echter niet meer kunnen dan het beeld van de eerste spiegelen. Soorten USB-C-docks Thunderbolt- / USB4-docks

Dockingstations die gebruikmaken van Thunderbolt of USB4 kunnen de maximale bandbreedte via de USB-C-connector benutten. Een fabrikant kan die bandbreedte van 40Gbit/s naar eigen inzicht inzetten, voor bijvoorbeeld diverse monitoraansluitingen, USB-poorten, ethernet en kaartlezers. Zelfs extra Thunderbolt-poorten zijn mogelijk, al kunnen alle aangesloten apparaten tegelijk nooit meer dan het maximum van 40Gbit/s gebruiken.



Dit type docks vereist een USB-C-poort op je laptop die compatibel is met Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 of USB4. Vrijwel iedere Intel-gebaseerde laptop uit het middensegment of hoger heeft zo'n poort, aangezien Intel de ondersteuning daarvoor al generaties lang in zijn laptopprocessors integreert. AMD doet dat pas sinds de Ryzen 6000-serie, en aangezien er ook nog veel Ryzen 5000-laptops over de toonbank gaan, kun je daar nog niet blind van uitgaan. Zowel AMD als Intel hebben USB4 nog niet geïntegreerd in hun desktop-cpu's, dus desktops ondersteunen vrijwel nooit Thunderbolt, tenzij ze van een aparte controller zijn voorzien. Macs en MacBooks zijn al jaren voorzien van Thunderbolt, maar hebben soms wel beperkingen in het aantal monitors dat de gpu kan aansturen.



Hoewel de Thunderbolt-standaard al jaren vrij beschikbaar is, maakt Intel als enige chips voor gebruik in Thunderbolt-docks. Mede daardoor is dit type dockingstations door de bank genomen het duurst.

Een andere methode die veel wordt gebruikt, is om het eerste datapad gewoon te gebruiken voor USB met 10Gbit/s, terwijl het tweede datapad wordt ingezet om een DisplayPort-signaal te gebruiken. Daarmee wordt het scherm direct aangestuurd door de geïntegreerde graphics in je laptop, terwijl alle overige functionaliteit, zoals USB-poorten en ethernet, in het dockingstation vanuit de USB-interface wordt gehaald door middel van hubs en controllers.



Met DP Alt Mode kun je normaal gesproken maximaal één 4k-monitor met 60Hz aansturen, maar steeds meer apparaten ondersteunen DSC . Als je moderne laptops en monitors gebruikt, kun je daardoor twee 4k60-schermen aansluiten.



Om een dockingstation met DP Alt Mode te gebruiken, heb je een USB-C-poort met ondersteuning voor die specificatie nodig, maar niet per se Thunderbolt of USB4. Veel meer laptops, vooral in het goedkopere segment, zijn daardoor te gebruiken met een dock van dit type.

De laatste categorie USB-C-docks maakt gebruik van een DisplayLink-chip, die alle functionaliteit softwarematig toevoegt. De beelduitvoer wordt gecomprimeerd verstuurd via een reguliere USB-interface en in het dockingstation weer omgezet naar een DisplayPort- of HDMI-signaal. Dat werkt over het algemeen prima met niet al te spannende beelden van kantoorsoftware, maar het afspelen van video's kan soms haperen, laat staan gaming. De mate waarin compressie moet worden toegepast, hangt mede af van de bandbreedte van de USB-poort waarop je hem aansluit, maar werken doet het in ieder geval altijd; dat is de grote kracht van DisplayLink-gebaseerde docks.



Omdat de aangesloten monitors en overige apparaten elkaars bandbreedte delen, zal de DisplayLink-chip die zo goed en zo kwaad als dat gaat, verdelen aan de hand van de actuele belasting. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de beeldkwaliteit verslechtert op het moment dat je een op het dockingstation aangesloten externe ssd uitleest. Soorten USB-C-docks samengevat Type Bandbreedte Vereiste poort op laptop Compatibel met % laptops* Thunderbolt / USB4 40Gbit/s TB3, TB4 of USB4 37 procent DP Alt Mode 10Gbit/s (USB) + 16,2Gbit/s (DP) USB-C met DP Alt Mode 64 procent DisplayLink 5 of 10Gbit/s (USB) USB-A of USB-C 5Gbit/s 95 procent * = Gebaseerd op ondersteuning voor de vereiste poorten, toegevoegd aan de Tweakers Pricewatch vanaf 1-1-2022

Testmethode

Net als voor de samenstelling van het testveld, hebben we voor de testmethode veel inspiratie geput uit de suggesties van de Tweakers-community. De basis is dat we elk dockingstation testen met drie laptops: een met een Intel-processor, een met een AMD-cpu en een MacBook van Apple. Daarop sluiten we achtereenvolgens één en twee AOC U28P2A-monitors aan, die een 4k-resolutie combineren met een refreshrate van 60Hz. Windows-laptop met Intel: Framework Laptop 12th Gen (i7-1280P)

Framework Laptop 12th Gen (i7-1280P) Windows-laptop met AMD: Lenovo Yoga Pro 7 14ARP8 (83AU0048MH)

Lenovo Yoga Pro 7 14ARP8 (83AU0048MH) MacBook: Apple MacBook Pro 2023 16" (M2 Max) Van elk dockingstation inventariseren we de wijze waarop het dock werkt (Thunderbolt, DP Alt Mode of DisplayLink), het maximale vermogen dat het dockingstation kan leveren via USB-PD en de aansluitingen die worden aangeboden. Daarnaast testen we in combinatie met elk van de drie laptops de volgende zaken: Werking met 1 en 2 monitors

Werking in- en uitschakelen slaapstand

Werking aanzetten laptop via dock

Werking audio

Passthrough macadres

Snelheden aangesloten externe ssd

Snelheden ethernet Het benchmarken van de externe ssd doen we met CrystalDiskMark 8.0.4, of in het geval van de MacBook het gelijkaardige AmorphousDiskMark 4.0.1. Daarvoor gebruiken we een Orico USB4 Portable SSD, die afhankelijk van de poort kan werken op 40Gbit/s via Thunderbolt of 10Gbit/s via USB. De USB-snelheidstests doen we zowel met één als twee monitors aangesloten, om te kijken of daar nog verschil in zit. De ethernetsnelheid testen we met een server voorzien van een 10Gbit/s-ethernetadapter, aangesloten via een ASUS ROG Rapture GT-AXE16000-router. Met het programma iPerf3 meten we dan zowel de download- als uploadsnelheid. Om te inventariseren wat we konden verwachten, hebben we eerst een uitgebreide test gedaan op één dock van elk type: DisplayLink, DP Alt Mode en USB4/Thunderbolt. Het dock met DP Alt Mode maximaliseerde vrijwel altijd de gigabitverbinding, het DisplayLink-dock deed dat alleen met de MacBook en liet bij de AMD- en Intel-laptops wat liggen bij de uploadsnelheid. Het Thunderbolt-dock haalt op de AMD-laptop veel lagere snelheden dan op de Intel- en Apple-laptops. Verder valt op dat het loskoppelen van de tweede monitor de downloadsnelheid erg goed doet, maar alleen op de MacBook. Wavlink WL-UG69PD2 Lenovo ThinkPad

Universal USB-C Dock OWC Thunderbolt Go Dock Technologie DisplayLink DP Alt Mode USB4/Thunderbolt Aangesloten monitors 2 2 1 2 Intel-laptop Download 949Mbit/s 900Mbit/s 1090Mbit/s 1120Mbit/s Upload 745Mbit/s 949Mbit/s 2370Mbit/s 2370Mbit/s AMD-laptop Download 944Mbit/s 949Mbit/s 1270Mbit/s 1250Mbit/s Upload 737Mbit/s 949Mbit/s 832Mbit/s 810Mbit/s Apple-laptop Download 949Mbit/s 949Mbit/s 1880Mbit/s 763Mbit/s Upload 949Mbit/s 949Mbit/s 2370Mbit/s 2370Mbit/s Om de test enigszins behapbaar te houden, hebben we de netwerksnelheid van alle andere docks alleen getest in combinatie met de Intel-laptop; die is gezien het marktaandeel daarvan voor veruit de meeste mensen het relevantst.

Docks met DisplayLink

Docks met DP Alt Mode

Docks met USB4/Thunderbolt

Hagibis USB-C-dock van AliExpress

De Hagibis U100 Ultra is een populair dockingstation op onder meer AliExpress (selecteer 'U100 Ultra') en Amazon, en gebruikt DP Alt Mode. Dit dockingstation kost zo tussen de 130 en 150 en is daarmee opvallend goedkoop. Bij het uitpakken wordt echter al duidelijk waar op z'n minst een deel van die besparing zit: je krijgt er als enige dock in deze test geen stroomadapter bij. Je moet dus zelf nog een USB-C-stroomadapter die 100W kan leveren regelen, die al gauw een tientje of vier kost. De U100 Ultra heeft een luxe metalen behuizing, maar springt toch vooral in het oog door de strip rgb-verlichting die op de voorzijde is aangebracht. Die visualiseert live de audio die wordt opgenomen via de ingebouwde microfoon; met twee knopjes kun je kiezen uit diverse kleuren en effecten, bijvoorbeeld of de weergave vanuit boven, onder of het midden moet starten. Er is geen hardwarematige manier om de microfoon uit te zetten en dat zal de meer paranoïde aangelegde tweaker angstig stemmen, maar aangezien dit dockingstation zonder eigen drivers werkt, is er voor zover wij konden nagaan geen manier waarop die spraak je pc kan verlaten zonder dat je dat zelf initieert. Maar dat is niet de enige unieke functie van het Hagibis-dock. De klepjes op de zijkanten zitten vast met magneetjes en kunnen los. Aan de ene kant komen opbergvakken voor vier SD- of microSD-kaartjes tevoorschijn, maar onder het andere deksel gaat een volwaardig M.2-slot schuil. Er wordt een soort thermische kneedgum meegeleverd waarmee je de ssd in verbinding kunt stellen met het aluminium deksel, dat dan als heatsink fungeert. We hebben deze functie uitgetest met een Kingston KC3000 2TB-ssd. De ssd wordt keurig herkend in het OS en haalt met de Intel- en AMD-laptops zo'n 1GB/s, maar vooral de leessnelheid ligt op de MacBook een stuk lager. De kers op de taart die je wist dat zou komen: als je naar de ssd leest of schrijft, wordt dat gevisualiseerd met de rgb-verlichting. Wat je verder moet weten over dit dock, is dat je twee USB-C-poorten nodig hebt voor het aansluiten van meer dan één monitor. De powerdelivery, de linker HDMI-poort en alle overige aansluitingen lopen via de host-a-poort, terwijl de rechter HDMI-poort en de DisplayPort-aansluiting via de host-b-poort gaan. Daardoor is de totale bandbreedte hoog, wat de reden is dat dit dock onder meer een 2,5Gbit/s-netwerkpoort kan hebben. Belangrijker is dat Hagibis hiermee slim om een beperking met MacBooks heen werkt; die ondersteunen namelijk geen MST , waardoor je maar één scherm per Thunderbolt-poort kunt aansluiten. Bij veel DP Alt Mode-docks ben je op Macs dus beperkt tot één scherm, maar met dit dock kun je er toch twee aansluiten. Dat geldt echter alleen voor wie een M1/M2 Pro- of Max-soc in zijn laptop heeft; de 'vanilla' M1/M2 hebben een ingebouwde beperking tot één scherm die je alleen met een DisplayLink-dock kunt omzeilen. Onze externe ssd haalt met het Hagibis-dock snelheden tot iets boven de 1GB/s. Daarvoor moet je wel een van de 10Gbit/s-USB-A-poorten op de achterkant gebruiken; de enige USB-C-poort zit op de voorkant en gaat niet verder dan 5Gbit/s. De 2,5Gbit/s-netwerkpoort levert bijna zijn volledige snelheid. Maximaal vermogen geleverd via USB-PD: 100W

Aansluitingen voorkant: audiojack, SD, microSD, 1x USB-C 5Gbit/s, 1x USB-A 5Gbit/s

Aansluitingen zijkant: N.v.t.

Aansluitingen achterkant: 2x HDMI, 1x DP, 2x USB 2.0, 2x USB-A 10Gbit/s, 1x 2,5GbE

Gebruikte netwerkcontroller: Realtek 2,5GbE

Prijs bij beoordeling: € 140,-

Een monitor als dockingstation?

Een populair alternatief voor een dockingstation is een monitor met geïntegreerde dockingfunctionaliteit. Vroeger ging het dan vaak om een simpel USB-hubje, maar steeds meer schermen, vooral wanneer ze op de zakelijke markt zijn gericht, hebben een volledige dockfunctie inclusief USB-PD voor het opladen van je laptop. Als voorbeeld daarvan hebben we ook de Dell UltraSharp U2723QE getest. Deze 27"-monitor kost op het moment van schrijven net geen 600 euro en ging er in onze review met een Excellent-award vandoor, onder meer vanwege de uitstekende beeldweergave en het hoge contrast. Dell UltraSharp U3223QE De UltraSharp is een 4k-scherm met een 60Hz-refreshrate en een IPS Black-paneel, een door LG Display gefabriceerd paneel dat uitzonderlijk hoge zwartwaardes haalt voor ips-begrippen. Naast reguliere HDMI- en DisplayPort-ingangen, die je niet gebruikt als je hem als dock inzet, heeft de monitor een USB-C-aansluiting die werkt via DP Alt Mode. Die voorziet het scherm van een videosignaal, maar levert ook maximaal 90W aan vermogen aan de aangesloten laptop. Bovendien kan het signaal worden doorgelust naar een tweede 4k60-monitor via de DisplayPort-uitgang. Op de reguliere locatie beschikt het scherm over een audiojack, vier USB-A-poorten met een snelheid van 10Gbit/s en een gigabitethernetpoort (Realtek). Op de onderrand van de monitor zijn nog eens een USB-A- en een USB-C-poort met een snelheid van 10Gbit/s geplaatst. Die zijn makkelijker bereikbaar, maar doordat ze naar onderen wijzen, moet je ze een beetje op de tast vinden. Net als de losse docks van Dell kan de U2723QE het macadres van de laptop doorgeven en de laptop inschakelen, maar dat werkt alleen met laptops van het eigen merk. De door ons gemeten ssd-snelheden zijn met dit dock het hoogst bij de Intel-laptop, waarop hij netjes het maximale uit de gigabitnetwerkaansluiting haalt. Opvallend is dat het tweede scherm in combinatie met de AMD-laptop terugvalt naar een 6bit-kleurdiepte, wat het detail in overgangen geen goed doet. De Intel- en Apple-laptops sturen het tweede scherm gewoon met de volledige kleurdiepte aan. Het is lastig om in te schatten of het nu financieel voordelig is om voor een monitor met geïntegreerd dock te kiezen, want er is geen goedkoper 27"-scherm met dit IPS Black-paneel beschikbaar zonder die functie. Wel brengt deze keuze natuurlijk het nadeel met zich mee dat je het scherm en het dock niet los van elkaar kunt upgraden. Omdat alle poorten naar beneden gericht zijn, kun je ze daarnaast ook minder makkelijk benaderen. Aan de andere kant biedt een geïntegreerde oplossing als deze wel de mogelijkheid om nog een kastje minder op je bureau te hebben staan, met een minimale hoeveelheid zichtbare kabels.

Testresultaten

Op deze pagina vind je alle testresultaten, zo overzichtelijk mogelijk weergegeven in tabellen en grafieken. We steken van wal met de functionele tests, oftewel de tests die we op elk dockingstation hebben uitgevoerd van de werking van diverse functionaliteiten. Werking met 1 en 2 monitors Om te beginnen hebben we met ieder dock gecheckt wat er gebeurde als we één of twee van onze 4k60-monitors aansloten. Met één scherm had geen enkel dock een probleem; ik heb alleen een notitie toegevoegd bij docks die alleen een 4k60-signaal op een specifieke poort aanboden. Het tweede scherm werkt per definitie niet met MacBooks op docks die DP Alt Mode gebruiken; de ins en outs daarvan besprak ik eerder al op pagina 2. Alleen het Hagibis-dock werkt daar omheen door twee USB-C-kabels te gebruiken voor de verbinding met een laptop. Met de AMD- en Intel-laptops liepen we alleen tegen problemen aan bij de i-tec Dual Display KVM Dock, waarbij het tweede scherm maximaal een 1440p-resolutie kreeg, en bij de Logi Dock, dat voor 2x 4k60 in USB 2.0-modus gezet moet worden. De Dell U2723QE-monitor had als interessante bijwerking dat alleen op de AMD-laptop het tweede scherm slechts een 6bit-kleursignaal kreeg; bij de Intel-laptop was dat niet zo. Verder is het goed om te weten dat een Thunderbolt-dockingstation in tegenstelling tot een DP Alt Mode-dock wel twee monitors aan een MacBook kan koppelen, maar dat het tweede scherm dan altijd moet worden aangesloten op een USB4/Thunderbolt-poort op het dockingstation. Daarvoor heb je niet per se een native USB-C-scherm nodig: een adaptertje naar bijvoorbeeld DisplayPort werkt prima. In/uit slaapstand en aanzetten De laptops gaan met de meeste docks gelukkig prima in en uit de slaapstand. Alleen de Logi Dock had problemen met het ontwaken op specifiek de Intel-laptop, en bij de Dell WD22TB4 wilden juist de AMD- en Apple-laptops niet meer zomaar uit stand-by komen. Vaak lukte het dan wel als je op de aanknop van de laptop drukt, maar dat is natuurlijk minder handig. Op menig dock zit een aan-uitknop, die vaak alleen het dock aan- en uitzet. Omdat MacBooks vanzelf aangaan zodra er een dock wordt aangesloten, werkt die bijna altijd ook als 'aanknop' voor je Apple-laptop. Alleen bij de Dell UD22 en Logi Dock was dat niet zo. Docks van pc-fabrikanten hebben vaak ook een functie om de aan-uitknop op het dock te synchroniseren met de powerknop van de laptop, maar die werkt dan alleen met laptops van het eigen merk. Nu was onze laptop met AMD-processor toevallig een Lenovo Yoga, maar zelfs daarmee werkte dit niet op de Lenovo-docks: daarvoor moet het blijkbaar specifiek een laptop uit de ThinkPad-serie zijn. Audiojack en macadrespassthrough De analoge audiojack(s) werkten op alle docks die er een hebben prima op alle drie de laptops. Doorgaans zie je de audio-uitgang in het OS als 'Realtek USB 2.0 DAC' of iets van die strekking, wijzend op de chip die de fabrikanten gebruiken om digitale audio om te zetten in een analoog signaal. Ongeveer de helft van de fabrikanten biedt een oplossing voor het doorgeven, eigenlijk klonen, van het macadres van de aangesloten laptop. Dat is een zakelijke feature die nuttig is voor bedrijven die met een allowlist van apparaten werken voor netwerktoegang. Dell, HP en Lenovo bieden die functie alleen voor laptops van het eigen merk aan. StarTech.com en i-tec hebben software beschikbaar om het macadres van iedere laptop te kunnen klonen, maar die werkt in beide gevallen alleen onder Windows. Type 1 monitor 2 monitors In/uit slaapstand Aanzetten laptop Audiojack MAPT Club 3D CSV-1562 DisplayLink Ja Ja Ja Alleen Apple Ja Nee Dell UD22 DisplayLink Ja Ja Ja Nee N.v.t. Ja, alleen Dell i-tec 3x 4K Dock DisplayLink Ja, alleen 4k60 op DP Ja, alleen 2x 4k60 op DP Ja Alleen Apple Ja Ja, alleen Windows WavLink WL-UG69PD2 Pro DisplayLink Ja Ja Ja Alleen Apple Ja Nee Hagibis U100 Ultra DP Alt Mode Ja Ja, 2 kabels Ja Alleen Apple Ja Nee HP USB-C G5 Essential DP Alt Mode Ja Ja, behalve Apple Ja Alleen Apple Ja Ja, alleen HP HP USB-C G5 DP Alt Mode Ja Ja, behalve Apple Ja Alleen Apple Ja Ja, alleen HP i-tec Dual Display KVM Dock DP Alt Mode Ja Nee, tweede monitor 1440p Ja Alleen Apple Ja Ja, alleen Windows Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock DP Alt Mode Ja Ja, behalve Apple Ja Alleen Apple Ja Ja, alleen Lenovo Logitech Logi Dock DP Alt Mode Ja, op Intel alleen HDMI Nee, behalve bij uitschakelen USB 3.0 Nee, ontwaken werkt niet op Intel Nee N.v.t. Nee M-Teck USB-C Dual HDMI Dock DP Alt Mode Ja Ja, behalve Apple Ja Alleen Apple Ja Nee Caldigit TS4 USB4/TB Ja Ja (1 via USB4) Ja Alleen Apple Ja Nee Club 3D CSV-1581 USB4/TB Ja (via USB4) Ja (via USB4) Ja Alleen Apple Ja Nee Dell WD22TB4 USB4/TB Ja Ja (1 via USB4 op Apple) Nee, ontwaken werkt niet op AMD en Apple Alleen Apple N.v.t. Ja, alleen Dell HP Thunderbolt Dock G4 280W USB4/TB Ja Ja (1 via USB4 op Apple) Ja Alleen Apple N.v.t. Ja, alleen HP Lenovo ThinkPad Universal TB4 Dock USB4/TB Ja Ja (1 via USB4 op Apple) Ja Alleen Apple Ja Ja, alleen Lenovo OWC 11-Port Thunderbolt Dock USB4/TB Ja (via USB4) Ja (via USB4) Ja Alleen Apple Ja Nee OWC Thunderbolt Go Dock USB4/TB Ja Ja (1 via USB4) Ja Alleen Apple Ja Nee Startech.com Thunderbolt 4 Dock USB4/TB Ja (via USB4) Ja (via USB4) Ja Alleen Apple Ja Ja, alleen Windows Dell U2723QE (monitor) DP Alt Mode Ja Ja, behalve Apple + 2e scherm 6bit op AMD Ja Alleen Apple Ja Ja, alleen Dell Doorvoersnelheden externe ssd - Intel-laptop Daarnaast hebben we een aantal snelheidstests gedaan, waaronder de snelheden van en naar een aangesloten externe ssd. Die sloten we steeds aan op de snelst beschikbare poort en testten we in alle mogelijke combinaties: op alle drie de laptops en zowel met 1 als 2 monitors aangesloten. Op de Intel-laptop zien we over het algemeen de hoogste snelheden. Met één monitor zie je duidelijk drie groepjes ontstaan bij de leessnelheid: De docks met USB4 doen ruim 3100MB/s, een paar docks hebben USB 3.2 Gen (10Gbit/s) als snelste poort en halen ruim 1000MB/s, en de rest blijft steken op USB 3.0-snelheden (5Gbit/s) van een dikke 450MB/s. Bij het schrijven worden de onderlinge verschillen tussen de Thunderbolt-docks wat groter; HP en Lenovo zijn daarbij duidelijk sneller dan de meeste concurrenten. Het aansluiten van een tweede monitor heeft bijna geen invloed op de leessnelheid van de externe ssd, maar duidelijk wel op de schrijfsnelheid. Bij de Thunderbolt-docks blijven de Dell, Lenovo en HP nog bijna met volle snelheid schrijven, terwijl de exemplaren van andere merken terugzakken naar tussen de 800 en 900MB/s. Doorvoersnelheden externe ssd - AMD-laptop Met de AMD-laptop liggen de snelheden over het algemeen wat lager, opvallend genoeg zelfs bij de docks met relatief langzame poorten. De USB4-docks lezen met één aangesloten monitor nog altijd met ruim 3GB/s, alleen de Dell WD22TB4 verslikt zich daarin. Ook bij het schrijven doet de Dell het opvallend slecht in combinatie met de AMD-laptop. Als we ook de tweede monitor aansluiten, worden de verschillen tussen docks vooral bij het schrijven nog flink groter. De Dell WD22TB4 zakt hier volledig door zijn hoeven en is zelfs langzamer dan docks die alleen USB 3.0-poorten hebben. Alleen de USB4-docks van Lenovo en HP weten nog boven de 1000MB/s uit te komen. Doorvoersnelheden externe ssd - Apple-laptop De leessnelheden van de externe ssd liggen op de MacBook aanzienlijk lager, waar de schrijfsnelheden bij Apple juist hartstikke goed zijn. Daarbij maakt het eigenlijk niet uit of we nu naar de docks met USB4, 10Gbit/s-USB of 5Gbit/s-USB kijken. Zoals we ook bij de Windows-laptops zagen, wordt het veld flink door elkaar gehusseld zodra we twee schermen aansluiten en de schrijftest doen. HP en Dell doen dat keurig, de andere USB4-docks halen nog maar tussen de 500 en 800MB/s. Doorvoersnelheden ethernet Tot slot hebben we de doorvoersnelheid van de netwerkpoort getest. Zoals uitgelegd op de pagina over de testmethode hebben we dat alleen met de Intel-laptop en twee aangesloten monitors gedaan. Een indicatie van hoe elk type dock (USB4, DP Alt Mode en DisplayLink) het er met de AMD- en Apple-laptops vanaf brengen, vind je ook op die pagina terug. Bij het downloaden trekken alleen de Thunderbolt-docks van HP en Caldigit de volledige 2,5Gbit/s-netwerkverbinding vol, met de Hagibis U100 Ultra als opvallende outsider die toch ook nog de 2Gbit/s weet te overschrijden. De andere docks komen rond het maximum van een gigabitpoort uit. Het uploaden gaat de docks makkelijker af; ook de OWC Thunderbolt Go Dock en de Hagibis halen nu het maximum van een 2,5GbE-verbinding. Enkele gigabitdocks dippen onder de 900Mbit/s, waarvan de Wavlink het met 745Mbit/s het bontst maakt.

Conclusie