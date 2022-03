De USB-standaard blijft onduidelijk

We hebben op Tweakers geregeld achtergrondverhalen geschreven over de stand van zaken rondom USB-interfaces, en dan vooral natuurlijk de USB-C-standaard. In de zomer van 2015 schreven we over deze veelbelovende nieuwe standaard met zijn omkeerbare stekker, maar ook toen al was duidelijk dat het allesbehalve duidelijk is wat je nu precies mocht verwachten van producten met zo'n C-aansluiting.

Amper een jaar later volgde een achtergrondstuk om wat duiding te geven over de poortjes, kabels en stekkers, want wat wilde het geval? De organisatie die zorg moet dragen voor een soepele adoptie van USB-standaarden, het USB Implementers Forum, liet weten dat USB 3.0 en USB 3.1 voortaan beide als USB 3.1, maar dan met Gen1 en Gen2 erachter verder zouden gaan. Dat maakte het niet duidelijker en het feit dat Intels Thunderbolt ook van een USB-C-stekker gebruikmaakt, vertroebelde de zaak verder.

Inmiddels is er weer het nodige veranderd in USB-land. USB 3.2 is momenteel in diverse smaken op de markt en met de eerste apparaten die USB 4, en Thunderbolt 3, aan boord hebben, is er weer het nodige te vertellen. Want alle pogingen van het USB-IF ten spijt wordt het er allemaal niet duidelijker op, met apparaten die dezelfde stekker gebruiken voor verschillende protocollen en verschillende versies van die protocollen, waarbij het voor de consument lang niet altijd duidelijk is wat nu precies ondersteund wordt.

En dan hebben we het nog niet over de neventaken van USB-C gehad, zoals de zogeheten Alternate Modes, waarbij DisplayPort-, HDMI-, netwerk- en PCI Express-signalen over de kabel getransporteerd kunnen worden. En als kers op de taart is er nog de stroomvoorziening via 'USB-C', die verschillende Power Delivery-versies en smaken kan omvatten of voor bijvoorbeeld smartphones een geheel andere standaard kan volgen.

Hoog tijd om weer eens naar de stand van zaken te kijken rondom de USB-C-standaard, de protocollen, Thunderbolt, Power Delivery en Alternate Modes. Daarbij kijken we naar de standaarden, maar ook naar de implementaties in verschillende productgroepen, zoals beeldschermen, laptops en smartphones.