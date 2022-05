Nieuwere Chromebooks tonen notificatie als USB-C-kabel lagere specs heeft

Bepaalde Chromebooks krijgen de mogelijkheid om de gebruiker op de hoogte te stellen als een USB-C-kabel niet in staat is de benodigde hoeveelheid data over te brengen of een beeldsignaal kan vervoeren. Identiek ogende kabels kunnen toch dit soort verschillen hebben.

Google laat weten dat de functionaliteit naar Chromebooks met elfde en twaalfde generatie Intel Core-cpu's en Thunderbolt of USB4 komt. Google-werknemer Benson Leung voegt daaraan toe dat alle daaropvolgende Chromebooks deze functionaliteit moeten ondersteunen, vermoedelijk zolang ze niet toch met oudere Intel-cpu's uitgerust zijn.

De notificatie beperkt zich volgens Google tot capabiliteit op het gebied van display-output en ondersteuning voor USB4 en Thunderbolt. Bovendien geeft Chrome OS aan dat een kabel 'mogelijk' niet fatsoenlijk werkt omdat zeer oude kabels, van rond 2015, niet de nodige e-markers hebben om aan een computer kenbaar te maken wat ze wel en niet kunnen, zo licht Leung toe.

Voor de tweaker biedt de update echter meer dan alleen een notificatie over bandbreedte en videopotentie. In een Twitter-thread vertelt de man verder dat gebruikers in chrome://system/#typec_connector_class een grote lading diagnostische informatie kunnen vinden. Daar zijn flags te vinden voor zaken als de USB- PD -versie, de hoogste USB-snelheid, de grootst mogelijke energieoverdracht en nog veel meer.

Benson Leung bezigt zich al jaren met USB-kabels in het kader van zijn werk voor Google. Hij trekt met enige regelmaat aan de bel als een kabel niet aan normen voldoet of zelfs schade aan een apparaat kan aanrichten. Tweakers heeft ook achtergrondverhalen geschreven over de geschiedenis van de USB-standaard en Thunderbolt.

Google meldt verder dat Chrome OS met deze update, met versienummer 102, de mogelijkheid biedt om het veld van de vergrootglastool van formaat kan veranderen. Daarnaast komt de Cursive-app, waarmee men notities met een stylus kan maken, beschikbaar komt voor alle Chromebooks met een stylus.