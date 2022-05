Star Wars Jedi: Survivor komt in 2023 uit voor pc, PS5 en Xbox Series

Het vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order heet Star Wars Jedi: Survivor en de game komt in 2023 uit voor de pc en de huidige generatie Xbox en PlayStation. Uitgever Electronic Arts heeft ook een teasertrailer van de game vrijgegeven.

Star Wars Jedi: Survivor speelt zich vijf jaar na de gebeurtenissen van Fallen Order af. Veel details geeft EA niet over het verhaal: "Hoofdpersoon Cal Kestis moet het Imperium een stapje voor blijven terwijl hij voelt hoe zwaar het is om een van de laatste Jedi in het heelal te zijn" is zo'n beetje het enige dat het bedrijf erover loslaat. In de teasertrailer zijn echter wel korte, enigszins cryptische verwijzingen naar verschillende zaken te vinden.

Star Wars Jedi: Fallen Order kwam in 2019 uit en is een third-person actie-rpg met elementen uit de Soulsborne-games en een vrij grote focus op het verhaal. Het spel werd ontwikkeld door EA-dochter Respawn Entertainment, bekend van Titanfall en Apex Legends. Tweakers maakte van de eerste game ook een review.

Electronic Arts was sinds 2012 de enige partij die Star Wars-games mocht maken van rechteneigenaar Disney. Begin vorig jaar besloot Disney echter dat de licentie ook beschikbaar moest worden voor andere partijen. Het resultaat is dat Ubisoft-dochter en The Division-ontwikkelaar Massive Entertainment nu werkt aan een openwereldgame in het Star Wars-universum.