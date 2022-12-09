Star Wars Jedi: Survivor verschijnt op 17 maart 2023

EA brengt Star Wars Jedi: Survivor volgend jaar op 17 maart uit. De game verschijnt dan op de PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc. De uitgever toont daarnaast een nieuwe trailer met nieuwe personages en locaties. Het spel is een vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order.

In Star Wars Jedi: Survivor nemen spelers weer de rol aan van Cal Kestis, die inmiddels geen Padawan meer is, maar een Jedi Knight. Kestis krijgt daardoor extra Force-krachten, die in de trailer voorbijkomen. De speler kan bijvoorbeeld de tijd vertragen, vijanden naar zich toe trekken en hun geweer gebruiken. In eerder uitgelekt promotiemateriaal is Kestis te zien met een blaster in een holster. Dat geweer komt in de trailer nog niet terug.

De trailer laat ook zien dat spelers zich op nieuwe manieren door de spelwereld kunnen begeven, bijvoorbeeld door op dieren te rijden. Kestis kan daarnaast op nieuwe manieren met de lightsaber vechten. In de eerste game kon de speler bijvoorbeeld alleen in bepaalde aanvalscombinaties twee losse lightsabers gebruiken, maar in de trailer loopt Kestis vrij rond met twee losse lightsabers. Lightsabers zijn bovendien op meer manieren aan te passen dan in het origineel.

EA zegt verder dat spelers in Jedi: Survivor nieuwe planeten en vijanden krijgt, en dat de locaties groter zijn dan in de eerste game. Er is bovendien volgens de uitgever meer te ontdekken op die planeten, ook buiten de missies om. Net als bij de eerste game is Respawn Entertainment verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Jedi: Survivor. Jedi: Fallen Order verscheen in 2019. Tweakers schreef er destijds een review over.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 09-12-2022 09:45
31 • submitter: Xtuv

09-12-2022 • 09:45

31

Submitter: Xtuv

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Reacties (31)

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Heroic_Nonsense 9 december 2022 10:18
Deeltje 1 is toevallig vandaag in de uitverkoop op Steam voor nog geen 5 eurootjes. Zeer de moeite waard!

https://store.steampowere...R_WARS_Jedi_Fallen_Order/
ochhanz @Heroic_Nonsense9 december 2022 14:56
Is het ook een aanrader als je houdt van jedi knight games maar niet zo van platformers an sich?
Darth TNT @ochhanz9 december 2022 15:11
Ik ben er op het moment nog mee bezig. Het speelt wel heel anders en er is veel rond klimmen en springen bij.
Het is wel meer platformer dan een combat spel, dat wel.

Het is zeker geen Dark Forces Jedi Knight aanverwant.

[Reactie gewijzigd door Darth TNT op 23 juli 2024 11:23]

Heroic_Nonsense @ochhanz9 december 2022 16:41
Er zitten wel meer platformelementen in dan in de Jedi Knights-serie, maar de sfeer is ongeveer gelijk (niet alleen omdat het Star Wars is, maar het is merkbaar dat de makers goed naar de JK-serie hebben gekeken).

Met "platformelementen" bedoel ik geen Super Mario-achtige capriolen, maar meer "loop over deze balk" en "spring van deze richel naar die andere" waarbij de game je duidelijk bij de hand neemt (je moet soms moeite doen om te vallen zeg maar).

Zo is er aan het begin van de game een sectie waarbij je moet ontsnappen uit een rijdende "trein". Dus springen van wagon naar wagon, waarbij verschillende scripted scenes en cut scenes het soms over nemen.
ochhanz @Heroic_Nonsense9 december 2022 17:32
Bedankt Heroic_Nonsense en @Darth TNT , klinkt als eentje waarbij je gedurende eerste 2 uur via Steam een goed beeld krijgt of die wel of niet refund wordt. :+
Webgnome 9 december 2022 10:46
Wat ik mij afvraag. Het speelt zich toch af NA het opkomen van de Galactic Empire ( en dus Order 66). Hoe kan hij dan Jedi Master zijn geworden?
Mitchhh001 @Webgnome9 december 2022 12:21
Geen Jedi Master, wel Jedi Knight. Cal Kestis is "geridderd" aan het eind van Fallen Order door zijn mentor Cere Junda
magnifor @Webgnome9 december 2022 11:32
Luke wordt toch ook Jedi Master?
mjansen2016 @magnifor9 december 2022 12:53
Momenteel valt dat onder "legends", alles wat niet de originele films omvatte en Disney/Kathleen Kennedy niet leuk vond was sinds 2014 geen "Canon" meer, maar werd "legends". Kijk in de wookipedia voor meer info.

Maar we zien in Mandalorian en Boba Fett TV-serie Luke zijn Jedi Temple bouwen die hij in boeken en games die nu legends zijn er ook al was(zo komen langzaam aan meer dingen terug in canon). Hij heeft daar leerlingen, dus is effectief hun master.
Plainside 9 december 2022 09:53
Moet toch het eerste deel weer eens afstoffen, zeer leuk spel was dat, ook wel uitdagend.
BlaBla1973 @Plainside9 december 2022 09:55
Zeker de moeite waard, ik heb hem uitgespeeld net na release en een half jaar geleden samen met mijn zoon nog eens door gespeeld.
heron 9 december 2022 10:39
Is er al bekend of deze in de Game Pass komt op dag 1?
Royeboi @heron9 december 2022 12:02
Zal wel niet als EA titel?
MacPoedel @heron9 december 2022 12:25
EA Play is onderdeel van Game Pass (voor PC of Ultimate), de nieuwste games kun je met EA Play 10 uur proberen maar daarna moet je EA Play Pro hebben, wat niet via Game Pass te nemen is. Het is niet op voorhand geweten wanneer een game volledig beschikbaar komt in de gewone EA Play, zal wat van het succes af hangen.
Sjekster @MacPoedel9 december 2022 16:56
Duurt volgens mij gemiddeld zes maanden tot een jaar ofzo?
BlaBla1973 9 december 2022 09:50
Na de Lek nu officieel bevestigd.
Beter, zin in deze game.
Star Wars: Jedi Fallen Order met veel plezier gespeeld, nu maar hopen dat het waar wordt gemaakt. Meer te doen, grotere mappen, enz
Als het echt meer content is , super. Maar zal niet de eerste game die gewoon meer in herhaling valt met missies.

[Reactie gewijzigd door BlaBla1973 op 23 juli 2024 11:23]

johanneslol 9 december 2022 09:50
Leuk, het eerste deel was geweldig! (zit in gamepass ultimate) 😊 Deze ga ik zeker ook spelen.

[Reactie gewijzigd door johanneslol op 23 juli 2024 11:23]

p1nchy 9 december 2022 09:57
Ik heb mij in den tijd goed geamuseerd met Jedi Fallen Order.
Dus ben wel benieuwd/kijk er wel naar uit om deze te spelen.
EMR77 9 december 2022 10:14
Leuke game, wacht wel tot hij in de uitverkoop is ;)
G_Dragon
9 december 2022 10:38
Heel veel zin in dit spel, heb deel 1 uitgespeeld en wil hem binnenkort nog een keer opnieuw gaan spelen om de Series X upgrade te ervaren.
EffeRondhangen 9 december 2022 10:58
Eerste deel speelde lekker weg. Hoop wel dat ze in deel 2 de map wat overzichtelijker maken. En wat fast travel puntjes zouden ook zeer welkom zijn bij het backtracken.

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