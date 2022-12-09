Star Wars Jedi: Survivor verschijnt op 17 maart 2023

EA brengt Star Wars Jedi: Survivor volgend jaar op 17 maart uit. De game verschijnt dan op de PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc. De uitgever toont daarnaast een nieuwe trailer met nieuwe personages en locaties. Het spel is een vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order.

In Star Wars Jedi: Survivor nemen spelers weer de rol aan van Cal Kestis, die inmiddels geen Padawan meer is, maar een Jedi Knight. Kestis krijgt daardoor extra Force-krachten, die in de trailer voorbijkomen. De speler kan bijvoorbeeld de tijd vertragen, vijanden naar zich toe trekken en hun geweer gebruiken. In eerder uitgelekt promotiemateriaal is Kestis te zien met een blaster in een holster. Dat geweer komt in de trailer nog niet terug.

De trailer laat ook zien dat spelers zich op nieuwe manieren door de spelwereld kunnen begeven, bijvoorbeeld door op dieren te rijden. Kestis kan daarnaast op nieuwe manieren met de lightsaber vechten. In de eerste game kon de speler bijvoorbeeld alleen in bepaalde aanvalscombinaties twee losse lightsabers gebruiken, maar in de trailer loopt Kestis vrij rond met twee losse lightsabers. Lightsabers zijn bovendien op meer manieren aan te passen dan in het origineel.

EA zegt verder dat spelers in Jedi: Survivor nieuwe planeten en vijanden krijgt, en dat de locaties groter zijn dan in de eerste game. Er is bovendien volgens de uitgever meer te ontdekken op die planeten, ook buiten de missies om. Net als bij de eerste game is Respawn Entertainment verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Jedi: Survivor. Jedi: Fallen Order verscheen in 2019. Tweakers schreef er destijds een review over.