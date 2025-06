EA excuseert zich voor problemen in Star Wars Jedi: Survivor en werkt aan fix

EA heeft zich geëxcuseerd voor de problemen die sommige pc-gamers ervaren tijdens het spelen van Star Wars Jedi: Survivor. De problemen zouden zich voornamelijk voordoen bij gamers met een high-end pc, of bij gamers met een specifieke pc-configuratie. EA werkt aan een oplossing.

"We zijn ons ervan bewust dat Star Wars Jedi: Survivor bij een bepaald percentage van de pc-gamers niet naar behoren presteert", klinkt het in een mededeling van EA op Twitter. Het bedrijf stelt dat de problemen zich voornamelijk voordoen bij pc-configuraties waarin een multithreaded chipset aanwezig is die specifiek ontworpen is voor Windows 11, maar waarbij gebruik wordt gemaakt van Windows 10 om het spel te spelen. Volgens EA zouden er ook meer problemen opduiken bij pc-configuraties waarbij er gebruik wordt gemaakt van een high-endvideokaart in combinatie met een minder krachtigere cpu. Concrete voorbeelden van pc-configuraties geeft het bedrijf echter niet mee.

EA meent dat er geen oplossing bestaat die in een enkele klap alle problemen kan oplossen, maar wel dat het met fixes zal komen die de prestatieproblemen bij meerdere pc-builds zullen oplossen. Het bedrijf zou al werk maken van deze fixes, maar vraagt geduld omdat deze eerst uitgebreid getest moeten worden.

Star Wars Jedi: Survivor kwam op 27 april uit voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series S en Series X. Kort na de release verschenen er tal van reviews op Steam waarin de prestaties van de pc-versie van de game bekritiseerd werden. Bij heel wat gamers zouden de framerates veelvuldig inzakken, zou de game regelmatig crashen of zouden er bugs optreden. Ontwikkelaar Respawn Entertainment heeft inmiddels een eerste patch uitgebracht die sommige bugs en prestatieproblemen zou moeten verhelpen.