Star Wars Jedi: Survivor komt volgens Steam-pagina op 15 maart 2023 uit

Op de Steam-pagina van Star Wars Jedi: Survivor stond tijdelijk dat de game op 15 maart 2023 uitkomt. De releasedatum is ondertussen weer van de pagina verwijderd, maar is via een archiefpagina van Wayback Machine nog te zien.

Vermoedelijk gaat het om een fout van de virtuele gamewinkel Steam dan wel van de ontwikkelaar of uitgever van de aankomende verhalende Star Wars-actie-rpg. Op de Steam-pagina stond op 5 december om 15.44 uur tijdelijk een uitgebreide beschrijving van het spel en verschillende uitgebreide edities en pakketten met pre-orderbonussen. Ondertussen zijn de pre-orderbanners, de extra informatie en de releasedatum weer van Steam verwijderd. Gezien het om zoveel aanvullende informatie gaat is het zeer waarschijnlijk dat de releasedatum daarentegen klopte en geen placeholder was. Maart werd ook eerder al meermaals als releaseperiode voor de game aangeduid.

Star Wars Jedi: Survivor speelt zich vijf jaar na de gebeurtenissen van de eerste Star Wars Jedi-game af. De hoofdpersoon Cal krijgt volgens de reeds verwijderde Steam-pagina onder meer nieuwe vaardigheden, uitrusting en vechtstijlen met de welbekende lightsabers. Ook belooft Electronic Arts 'nieuwe en bekende vijanden' en 'nieuwe planeten en herkenbare strijdtonelen'.

De game werd eerder dit jaar aangekondigd als een sequel op Jedi: Fallen Order uit 2019. De game wordt wederom gemaakt door Respawn Entertainment, een dochterbedrijf van EA dat eerder Titanfall en Apex Legends maakte. De game verschijnt voor de Xbox Series X en S, PlayStation 5 en pc.

Star Wars Jedi Survivor deluxeStar Wars Jedi Survivor deluxe

Afbeelding via Electronic Arts / Respawn Entertainment / Valve

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 05-12-2022 19:15 56

05-12-2022 • 19:15

56

Lees meer

Star Wars Jedi: Survivor

vanaf € 17,95

3 van 5 sterren

Alles over dit product

Star Wars: Jedi Fallen Order

vanaf € 19,99

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Star Wars Jedi: Survivor Review

4 mei 2023

Star Wars Jedi: Survivor Review

Techniek laat krachtige game in de steek

134
Star Wars Jedi: Survivor - Deluxe Edition

vanaf € 49,05

Alles over dit product

Star Wars: Jedi Fallen Order Review

15 nov 2019 | met video

Star Wars: Jedi Fallen Order Review

Lightsaber steelt de show in heerlijke game

138
EA excuseert zich voor problemen in Star Wars Jedi: Survivor en werkt aan fix
EA excuseert zich voor problemen in Star Wars Jedi: Survivor en werkt aan fix Nieuws van 29 april 2023
'EA schrapt singleplayergame Titanfall Legends'
'EA schrapt singleplayergame Titanfall Legends' Nieuws van 2 februari 2023
EA stelt Star Wars Jedi: Survivor met zes weken uit
EA stelt Star Wars Jedi: Survivor met zes weken uit Nieuws van 1 februari 2023
Star Wars Jedi: Survivor verschijnt op 17 maart 2023
Star Wars Jedi: Survivor verschijnt op 17 maart 2023 Nieuws van 9 december 2022
'Disney wil twee Star Wars-games per jaar'
'Disney wil twee Star Wars-games per jaar' Nieuws van 27 september 2022
'Star Wars Jedi: Survivor komt in maart 2023 uit'
'Star Wars Jedi: Survivor komt in maart 2023 uit' Nieuws van 22 augustus 2022
Star Wars Jedi: Survivor komt in 2023 uit voor pc, PS5 en Xbox Series
Star Wars Jedi: Survivor komt in 2023 uit voor pc, PS5 en Xbox Series Nieuws van 28 mei 2022
Meer producten en artikelen
Games Electronic Arts Respawn Entertainment Star Wars Steam Star Wars

Reacties (56)

-Moderatie-faq
56
56
30
1
0
24
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Devindegroot 5 december 2022 19:27
Ondertussen is er ook bekend gemaakt dat tijdens de Game Awards aankomende donderdag een gameplay trailer zal worden getoond. Heel veel zin in!
tw_gotcha @Devindegroot5 december 2022 19:47
ik vond het erg wisselend. goeie levels maar af en toe dacht ik, man pak een geweer in plaats van dat geklooi met die staf.
FrankoNL @tw_gotcha5 december 2022 21:54
Hij is een Jedi… althans, een voormalig Padawan. Nogal wiedes dat hij een light saber gebruikt.
kr1z @FrankoNL6 december 2022 07:12
Hij was een jedi die incognito is. Nogal wiedes dat hij dan in de meeste situaties geen jedi wapen zou gebruiken.

[Reactie gewijzigd door kr1z op 24 juli 2024 19:52]

FrankoNL @kr1z6 december 2022 12:30
Hij is letterlijk na 1 uur in de game ontmaskert.

Dus echt veel reden om het te verbergen heeft hij niet meer.
Dubrillion @tw_gotcha6 december 2022 11:40
Dan heb ik goed nieuws. Er zit dit keer een blaster in! (voor zover we weten) ;)
Sjekster @tw_gotcha6 december 2022 14:17
Nou, kijkende naar de afbeeldingen in artikel, gaat je wens in vervulling :)
El_Bartholomew @Devindegroot5 december 2022 20:18
Ondertussen is er ook bekend gemaakt dat tijdens de Game Awards aankomende donderdag een gameplay trailer zal worden getoond. Heel veel zin in!
Dat betekent ook volgens mij ook om 02.00 uur opstaan om mee te kunnen doen als ik mij niet vergis.
Devindegroot @El_Bartholomew6 december 2022 08:42
Het begint inderdaad in de nacht van donderdag op vrijdag om 01:30 😅.
Sjekster @El_Bartholomew6 december 2022 14:19
Inloggen, aanzetten en bedje weer in :)
Hulleman 5 december 2022 21:30
Deel 1 was een toffe game. Ik heb me wel geërgerd aan al die poncho’s. Waarom geen toffe jedi outfits? Hopelijk heeft dit deel dat wel.
jaaoie17 @Hulleman5 december 2022 23:28
wat maakt een pakje nu uit. Tis maar een skin.
Hulleman @jaaoie176 december 2022 08:40
Het is maar een skin inderdaad, maar draagt wel enorm bij aan de sfeer van de game.
Kenju @jaaoie176 december 2022 09:17
Ik heb ze wel allemaal verzameld omdat ik de game wilde 100%-en. En ze waren redelijk inspiratieloos, waardoor ik het uniform van de scheepswerf maar instelde. De lightsaber merk je ook niets van, maar die paste ik ook steeds aan. :)

De poncho's waren gewoon inspiratieloos. Zelfs de vlekken waren hetzelfde. Ondanks dat Cal Kestis goed ontwikkeld werd als personage, is het toch leuk om wat persoonlijke voorkeuren qua uiterlijk aan en character mee te geven, als ze toch een uitdaging als het vinden van die crates in de game stoppen.
jaaoie17 @Kenju6 december 2022 09:20
Ik geef nooit wat om hoe een karakter eruit ziet. Ben altijd iemand met de standard outfit. En bij games waarbij je een karakter moet maken. Is het bij mij altijd next next next.
Kenju @jaaoie176 december 2022 09:24
Je hoeft het niet te doen. Voor hen die het wel willen is de optie er :)
In een game als GTA of Sleeping Dogs heb ik er altijd wel tijd in gestoken.
Milanobrotchen @Kenju6 december 2022 10:20
In GTA kun je nooit een mooi Character maken ze zijn altijd lelijk.
Misschien ben ik wel slecht in GTA characters maken :)
het is maar goed dat er maskers in de game zitten hahaha

[Reactie gewijzigd door Milanobrotchen op 24 juli 2024 19:52]

Kenju @Milanobrotchen10 december 2022 09:47
Maskers gebruik ik juist nooit omdat de developers gekozen hebben voor een character met een bepaalde uitstraling waarmee je het verhaal ook speelt. Maar goed, het is maar net wat je ding is natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat mensen alleen om de pure game-gameplay geven en niets om de zijfuncties. Ik leef me graag in en dan helpt het je character iets mee te geven dat ik als speler graag ingeef en beïnvloed.
yorroy @Hulleman6 december 2022 07:37
Nou inderdaad, ik zat echt te wachten op een vette zwarte of bruine Jedi robe. Hopelijk bij deel 2 wel.
Kan niet wachten op deze game! Deel was erg goed
Kenju @yorroy6 december 2022 09:22
De game speelt zich af in een tijd dat de Jedi zo goed als uitgemoord zijn en overal opgejaagd worden. Dus echt logisch zou het niet zijn om typische Jedi-outfits te dragen.
Sk313t0r @Hulleman6 december 2022 08:35
Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat Cal moet verbergen dat ie een Jedi is, het zou dus niet logisch zijn om met flashy outfits rond te lopen.
Kenju @Sk313t0r6 december 2022 09:20
Maar het moet toch mogelijk zijn andere pakjes te bedenken dan alleen poncho's met andere kleuren?
Ik denk dat het iets is dat ze achteraf in de game gegooid hebben en weinig tijd voor hadden goed in de game te verwerken.
Hubert @Kenju6 december 2022 09:59
die poncho kon je gewoon uit laten dus zeggen dat de game alleen poncho's met andere kleuren had slaat nergens op.
Kenju @Hubert6 december 2022 10:06
Ik bedoelde dat natuurlijk in de context van dat alles dat over een custom uiterlijk gaat, dezelfde poncho in verschillende betreft.

Geen poncho ziet er wel het beste uit.
Hubert @Kenju6 december 2022 11:32
aahhhh ja idd.. nee dat ben ik met je eens. :) ik speelde ook zonder poncho.
BroWohsEdis 6 december 2022 08:33
Dit ligt waarschijnlijk aan mij maar ik vond deel 1 echt verschrikkelijk. Constant backtracken door al die maps voor allerlei zaken met 1 van de slechtste in game maps die ik ooit heb gezien. Ik hoop dat dit in 2 anders is. Gameplay was verder wel leuk maar ik had meer verwacht van Respawn na de gouden campaign van Titanfall 2.
Hulleman @BroWohsEdis6 december 2022 08:41
Eens, dat backtracken voelde echt als rekken en voegde niks toe aan de game. Verder vond ik deel 1 echt wel een goede game.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 24 juli 2024 19:52]

BroWohsEdis @Hulleman6 december 2022 09:41
Vond ik ook, liever ala The Force Unleashed wat secret backdoors e.d.die je kunt vinden door het huidige level te exploren.
Hulleman @BroWohsEdis6 december 2022 10:03
Precies. Dat graag in combinatie met de keuze voor een directe teleport naar je schip. Ik ben benieuwd!
RoamingZombie @BroWohsEdis6 december 2022 08:42
Eens, die ingame map was een ramp. Heb het spel ook maar een keer gespeeld. Tweede maal kon ik gewoon niet door heen komen vanwege de tedium.
Chillingzmitch @BroWohsEdis6 december 2022 08:45
Ik verwacht dat het inderdaad aan jou ligt. Ik heb mij kostelijk vermaakt met deze game. 1 van de weinige games met 'EA' label waar ik zin in heb.
Zoop @Chillingzmitch6 december 2022 09:22
Toch is dit een veelgenoemd minpunt, zelfs de review van tweakers (die verder ontzettend lovend is) destijds benoemd het als een negatief punt. Dus nee, het ligt absoluut niet alleen aan hem.
Dark Angel 58 @BroWohsEdis6 december 2022 10:27
Precies ik had ook hetzelfde gevoel dat ik zich geërgerd heb aan al die backpacken... maar dat snap ik wel omdat hij met een jedi quest bezig is. Dat hij af en toe met zijn vrienden kon praten, dat heeft het spel gered. Dat vond ik zo goed, maar rest van het spel ook.
Dat spel gaf me ook een gevoel alsof hij constant in opleiding zit en dat onzichtbare Yoda achter zijn rug hangt, vandaar al die backpacken.
Ik hoop dat in deel 2 veel minder backpacken zit, meer reizen, meer ruimte verkenning (dat mis ik wel in deel 1), steden/dorpen bezoeken en daar wat spullen aanschaffen, meer met mensen praten en daar iets daarvan leren. En dat mensen af en toe je hulp nodig, bijvoorbeeld dood een beest missie, of conflict oplossen zoals in star wars tv series. Of een verloren een jonge iemand in nare bos terugvinden en hem/zij dood naar zijn/haar dorp terugbrengen, dat geeft wel een dramatisch effect.
Zo veel goede ideeën voor een nieuwe spel.
kr1z @Dark Angel 586 december 2022 11:33
idd...en zelf van planeet naar planeet of stad vliegen en dog fighten in z`n eigen space ship.

[Reactie gewijzigd door kr1z op 24 juli 2024 19:52]

Argantonis 5 december 2022 19:22
Ik zou dit toch niet echt een rpg noemen, zo te zien dit is gewoon action-adventure zoals Fallen Order dat ook was, ook logisch als sequel. Ik was al even blij dat er weer een soort Knights of the old Republic zou komen maar helaas.
AuteurYannickSpinner Redacteur @Argantonis5 december 2022 19:25
De game heeft zeker wel rpg-elementen, maar ik snap je punt. Heb het iets aangepast!
Zoop @YannickSpinner6 december 2022 09:19
Vrijwel iedere game heeft tegenwoordig rpg elementen als het een vorm van progressie heeft. Een battle pass waar je exp voor levelled is dat al. Ik denk niet dat het iets toevoegt om dit te benoemen anders dan verwarring/
Royeboi 5 december 2022 20:17
Eén van de weinige games die ik direct bij release wil gaan spelen! Deeltje 1 was heerlijk vermakelijk, al dan niet ietsjes herhalend.
RaJitsu 5 december 2022 20:22
De eerste game heeft mij zowaar een SW-fan gemaakt. Kijk erg uit naar het doorlopen van een nieuw avontuur. Mooi dat de lootboxes uit de game gehouden werden en Respawn ook zelf een engine mocht uitkiezen van EA.
Mike... 5 december 2022 20:52
Destijds voor het eerst een Xbox gekocht voor en met dit spel, was een bundel (€ 329 ervoor betaald).

Als ik het goed begrijp wordt dit een goed excuus om een Xbox Series X te (moeten) kopen? :P Sommige spellen die dan wel over te zetten zijn, andere niet. Wat een gedoe en off-topic.
Consequator 6 december 2022 08:45
De 1e was een erg 'on rails' spel met toch wel wat irritante bugs en vrijwel geen replay waarde.

Geef mij maar een nieuwe Kotor. Daar zit ik nu wel echt op te wachten.
Ivolve 5 december 2022 20:45
Hoe speelt dit op pc eigenlijk? Zou het er op de pc beter uitzien dan op de PS5?

Kan ik gewoon een PS5 controller op de pc aansluiten en dit spelen?
jinks26 @Ivolve5 december 2022 20:48
Ja
SHiNeye @Ivolve5 december 2022 20:48
Zou het er op de pc beter uitzien dan op de PS5?
Dat ligt natuurlijk volledig aan je PC.

Neem aan dat een PS5 controller wel zal werken ja.
smokeyslim @Ivolve5 december 2022 21:00
Als je minstens de prijs van 3 PS5's in je PC hebt gestoken ziet het er net een beetje beter uit :+
lordawesome @smokeyslim6 december 2022 09:50
Nou, een PS5 is 10 TFlop RDNA2 net zoals een 6600XT. En die kost 375 euro: categorie: Videokaarten

De PS5 is momenteel 800 euro: product: Sony PlayStation 5

Dus eigenlijk is de PS5 2x zo duur als gamen op de pc :)

[Reactie gewijzigd door lordawesome op 24 juli 2024 19:52]

smokeyslim @lordawesome6 december 2022 15:38
Een PS5 is meer dan een losse videokaart die evenveel TFlop heeft. Dus eigenlijk niet
lordawesome @smokeyslim6 december 2022 17:07
Elk huishouden heeft wel een pc. Vooral een pc gamer. Dat je consoles niet kan upgraden, kan ik ook niks aan doen. Trouwens die hebben weer een TV nodig. En daar kun je je werk niet op doen.
Ivolve @smokeyslim6 december 2022 11:41
Dan zit ik dus wel goed :*)
BroWohsEdis @Ivolve6 december 2022 11:25
PC heeft 2 jaar lang bizar irritante stutters gehad, geen idee of dat nu nog is en of dat er een fix voor is. Ziet er verder prima uit op PC en werkt met controller
ASx2608 5 december 2022 21:01
Ik wil nu wel weten wanneer het op Gamepass Ultimate komt (EA Play). Ik zit nu midden in de eerste spel en de tweede zou ik graag ook wel spelen.
Chillingzmitch @ASx26086 december 2022 08:43
Ik verwacht niet dat het spel vanaf launch beschikbaar is op EA play
Zwitsalhaardoen @Chillingzmitch6 december 2022 09:02
Zou best kunnen van wel !
Was met battlefield 2042 ook zo :)
CoMaestro @Zwitsalhaardoen6 december 2022 09:57
Volgens mij klopt dat niet, er zit een verschil tussen EA Play en EA Play Pro. De versie die je krijgt bij Game Pass Ultimate is EA Play, en die geeft alleen oudere games. Zo is Battlefield 2042 pas afgelopen maand toegevoegd (https://www.trueachieveme...ld-2042-game-pass-ea-play). EA Play Pro geeft vaak wél direct de nieuwste games, maar is een stukje duurder en alleen beschikbaar op PC.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.