Star Wars Jedi: Survivor komt volgens Steam-pagina op 15 maart 2023 uit

Op de Steam-pagina van Star Wars Jedi: Survivor stond tijdelijk dat de game op 15 maart 2023 uitkomt. De releasedatum is ondertussen weer van de pagina verwijderd, maar is via een archiefpagina van Wayback Machine nog te zien.

Vermoedelijk gaat het om een fout van de virtuele gamewinkel Steam dan wel van de ontwikkelaar of uitgever van de aankomende verhalende Star Wars-actie-rpg. Op de Steam-pagina stond op 5 december om 15.44 uur tijdelijk een uitgebreide beschrijving van het spel en verschillende uitgebreide edities en pakketten met pre-orderbonussen. Ondertussen zijn de pre-orderbanners, de extra informatie en de releasedatum weer van Steam verwijderd. Gezien het om zoveel aanvullende informatie gaat is het zeer waarschijnlijk dat de releasedatum daarentegen klopte en geen placeholder was. Maart werd ook eerder al meermaals als releaseperiode voor de game aangeduid.

Star Wars Jedi: Survivor speelt zich vijf jaar na de gebeurtenissen van de eerste Star Wars Jedi-game af. De hoofdpersoon Cal krijgt volgens de reeds verwijderde Steam-pagina onder meer nieuwe vaardigheden, uitrusting en vechtstijlen met de welbekende lightsabers. Ook belooft Electronic Arts 'nieuwe en bekende vijanden' en 'nieuwe planeten en herkenbare strijdtonelen'.

De game werd eerder dit jaar aangekondigd als een sequel op Jedi: Fallen Order uit 2019. De game wordt wederom gemaakt door Respawn Entertainment, een dochterbedrijf van EA dat eerder Titanfall en Apex Legends maakte. De game verschijnt voor de Xbox Series X en S, PlayStation 5 en pc.

Afbeelding via Electronic Arts / Respawn Entertainment / Valve