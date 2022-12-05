Microsoft verhoogt dollaradviesprijzen 'next-gen' games voor alle platformen

Microsoft verhoogt de adviesprijzen van first-partygames in elk geval in de Verenigde Staten vanaf 2023 van 60 naar 70 dollar voor alle platformen. Het is niet duidelijk of dergelijke spellen ook in de Benelux duurder worden.

In een statement noemt Microsoft onder meer Redfall, Starfield en Forza Motorsport als voorbeelden van games die vanaf de respectievelijke releases volgend jaar tien dollar duurder worden. Het bedrijf zegt: "We hebben de verhoging van de adviesprijzen nog niet toegepast zodat gezinnen tijdens de feestdagen van games kunnen genieten. Vanaf 2023 worden onze full-priced games die gemaakt zijn voor next-gen, zoals bijvoorbeeld Forza Motorsport, Redfall en Starfield, 70 dollar op alle platformen."

De prijsverhoging komt overeen met adviesprijzen van andere grote uitgevers waaronder Sony, Take-Two Interactive en Ubisoft. Microsoft stelt: "Deze prijs reflecteert de inhoud, schaal en technische complexiteit van deze titels." Xbox-baas Phil Spencer waarschuwde daarom recentelijk dat een prijsstijging van Microsoft-games 'onvermijdelijk' was. Het bedrijf benadrukt dat first-partygames hoe dan ook direct na de release beschikbaar zijn via de Game Pass.

Sinds de release van de huidige generatie consoles twee jaar geleden zijn veel uitgevers al overgestapt op een hogere adviesprijs voor grote games; doorgaans ging de prijs in de Benelux ook van 60 naar tussen de 65 en 75 euro, afhankelijk van de titel. Het is daarom zeer aannemelijk dat alle games die onder Microsofts gametak vallen voortaan standaard 70 euro gaan kosten.