Microsoft verhoogt dollaradviesprijzen 'next-gen' games voor alle platformen

Microsoft verhoogt de adviesprijzen van first-partygames in elk geval in de Verenigde Staten vanaf 2023 van 60 naar 70 dollar voor alle platformen. Het is niet duidelijk of dergelijke spellen ook in de Benelux duurder worden.

In een statement noemt Microsoft onder meer Redfall, Starfield en Forza Motorsport als voorbeelden van games die vanaf de respectievelijke releases volgend jaar tien dollar duurder worden. Het bedrijf zegt: "We hebben de verhoging van de adviesprijzen nog niet toegepast zodat gezinnen tijdens de feestdagen van games kunnen genieten. Vanaf 2023 worden onze full-priced games die gemaakt zijn voor next-gen, zoals bijvoorbeeld Forza Motorsport, Redfall en Starfield, 70 dollar op alle platformen."

De prijsverhoging komt overeen met adviesprijzen van andere grote uitgevers waaronder Sony, Take-Two Interactive en Ubisoft. Microsoft stelt: "Deze prijs reflecteert de inhoud, schaal en technische complexiteit van deze titels." Xbox-baas Phil Spencer waarschuwde daarom recentelijk dat een prijsstijging van Microsoft-games 'onvermijdelijk' was. Het bedrijf benadrukt dat first-partygames hoe dan ook direct na de release beschikbaar zijn via de Game Pass.

Sinds de release van de huidige generatie consoles twee jaar geleden zijn veel uitgevers al overgestapt op een hogere adviesprijs voor grote games; doorgaans ging de prijs in de Benelux ook van 60 naar tussen de 65 en 75 euro, afhankelijk van de titel. Het is daarom zeer aannemelijk dat alle games die onder Microsofts gametak vallen voortaan standaard 70 euro gaan kosten.

Starfield

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 05-12-2022 20:49
122 • submitter: Verwijderd

05-12-2022 • 20:49

122

Submitter: Verwijderd

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Reacties (122)

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Basbarbrbarbr 5 december 2022 20:54
Komt inderdaad niet als een verassing, alles is duurder geworden en veel van deze games hebben een groot budget. Dat de prijs na ik weet niet hoeveel jaar 15% omhoog gaat ligt zelfs aardig dicht bij de inflatie. Het is altijd nog een vrij goedkope vorm van entertainment als je nagaat hoeveel uur je uit veel van deze titels krijgt.
Balance @Basbarbrbarbr5 december 2022 21:06
En als je op PC speelt en een klein beetje geduld hebt, zijn de meeste games met 30% tot 75% korting op te pikken binnen 2 jaar.

Niet de allernieuwste spellen hoeven spelen is sowieso erg voordelig, gezien je ook flink kan besparen op hardware en de games vaak na een jaar een stuk minder bugs bevatten.
Sojiro84 @Balance5 december 2022 23:05
En tegenwoordig is het ook aan te raden om te wachten aangezien zo goed als elk spel buggy word gereleased en het dan nog weken/maanden duurt voordat het in een goede staat te spelen is.

Voor mij, 70 euro is too much + gezien de current state van gaming over het algemeen, is het beter en voordeliger een of twee jaar te wachten en het spel goedkoper te kunnen kopen en ook gepatched.

En met een beetje geluk ook alle DLC erbij voor een leuke prijs.
OptimusPrima @Sojiro845 december 2022 23:37
Fijn toch dat je de keuze hebt! Ik weet nog dat ik van m'n zakgeld een keer per jaar een N64 game ging kopen. Die hadden een prijskaartje van jawel "150 gulden". Wanneer je dan bedenkt dat na 25 jaar de prijzen voor hedendaagse games bij introductie op gemiddeld 70 euro uitkomen ben ik nog steeds enorm onder de indruk.

Dat geduld wordt beloond met flinke korting is alleen maar mooier!
Cerberus_tm @OptimusPrima6 december 2022 02:52
150 gulden, voor een computerspel?? In mijn herinneren waren die veel goedkoper.
munitqua @Cerberus_tm6 december 2022 04:21
Mijn moeder heeft het er nog steeds over dat ze voor ons ooit 199 gulden heeft betaald voor Turtles 2 op de NES.

Meen me ook te herinneren dat de PS2 toentertijd bij release 1100 gulden was. Een astronomisch bedrag eigenlijk. Je zou nu nooit 1100 euro voor de current gen neerleggen.

Vroeger was gamen veel meer niche dan nu. Nu is het gewoon een massa industrie met veel meer efficiëntie wellicht.

[Reactie gewijzigd door munitqua op 24 juli 2024 05:30]

johanm3 @munitqua6 december 2022 13:49
Grappig idd. SNES games waren tussen 129 en 149 gulden. Al waren er uitzonderingen. Ik heb Lemmings voor 199,00 gulden gekocht.

( vroeger kocht ik vaak een game bij Bartsmit, liet het inpakken als kado…, hele weekend spelen en maandag weer terugbrengen met de bon.
Andyk125 @johanm36 december 2022 14:19
Wij hebben een NES destijds gekregen voor kerst, maar ik kan mij niet herinneren dat de spellen zo duur waren. Volgens mij kosten die rond de 60 gulden, en als ze al wat langer op de markt waren 40-50 gulden. Al moet ik zeggen dat we ook heel vaak spellen met anderen in de buurt tijdelijk ruilden tot je die uitgespeeld had en dan brachten we ze terug.

OT: Niet heel vreemd dat de adviesprijzen verhoogd worden, maar dan mag men wel wat doen aan de kwaliteit. Zelf wacht ik vaak even voordat ik een game aanschaf omdat ze al snel goedkoper aangeboden worden vooral PC games, maar ook PS of XBox games kun je prima een half jaar later aanschaffen.
Cid Highwind @munitqua6 december 2022 07:43
Als ieder potje een gulden had gekost, hadden we die er bij Turtles 2 alsnog ruimschoots uitgehaald. Wat een game.

Wat je zegt, het was vroeger een niche met de arcadehallen als alternatief. Tevens was de productie van de chips flink duurder dan het drukken van een schijfje en kwam alles in een mooie box compleet met papieren handleiding. Sommige spellen hadden nog extra chips die door de console nodig waren om graphics of geluid te kunnen renderen.

Daar zijn de kosten van tegenwoordig, per unit, een peuleschil bij in vergelijk.
Brawler1986 @munitqua6 december 2022 09:23
PC Prive projecten waren toendertijd ook behoorlijk interessant omdat ze werden gesubsidieerd door de overheid waarbij je dus onbelast via je werkgever een PC kon aanschaffen zoals een Pentium 4 voor 4000 gulden met een Voodoo 2 kaart. In verhouding met een PS2 was de PS2 weer een stuk goedkoper. De huidige verhouding tussen PC en console zijn dus dichterbij elkaar gekomen. Waar het vroeger een PC een factor 4 van de prijs was t.o.v. een console, is dat nu meer richting een factor 3 met meer mogelijkheden zoals GSync / FreeSync etc voor een betere game ervaring.

[Reactie gewijzigd door Brawler1986 op 24 juli 2024 05:30]

SonicRPR @munitqua6 december 2022 10:57
Precies dit, de atari 2600 was indertijd tussen de 30 en 50 gulden maar nintendo spellen waren vanaf 99. De betere titels 129-149. Ik heb ooit nog Act Raiser gekocht voor 229 gulden (nooit spijt van gehad).

Als we naar inflatie e.d. kijken zijn games altijd, relatief, goedkoop gebleven.

Wel zo dat ik 95% van de spellen niet bij release haal maar na een paar maanden, dat scheelt al snel de helft.
Huppol @Cerberus_tm6 december 2022 10:45
Geen vreemde bedragen hoor. Vandaag is €60 gelijk aan ongeveer 130 gulden.
Finraziel
@Huppol6 december 2022 14:47
Nee, dat is puur de conversie die in 2002 of zo gold toen we van de gulden naar de euro gingen. Maar je vergeet even de inflatie. Volgens inflatiecalculator.nl zou 150 gulden in 1997 nu ongeveer €110 zijn.
Huppol @Finraziel6 december 2022 15:24
Hoewel je berekening vast klopt, had diezelfde inflatie met de Gulden net zo goed plaatsgevonden. Ofwel, in Guldens zou dat spel anno 2022 ook veel duurder zijn. Of ga ik dan heel kort door de bocht?
Finraziel
@Huppol6 december 2022 15:46
Ja dus games nu zijn goedkoop ten opzichte van toen...
Hoewel ik zelf toch geen 70 euro uitgeef aan een game. Maar goed dat deed ik toen ook niet. Alleen voor de gameboy kocht ik wel eens games maar de prijzen van toen is ook waarom piraterij toen doornnormaal was.
Aidix @Cerberus_tm6 december 2022 07:06
Kosten van 8 bit games waren als volgt:
Konami spellen op MSX waren 60-80 gulden (europese edities).
Super Mario 2 NES was 129 gulden, volgens mij waren de meeste NES spellen 100-130 gulden.

SNES ging tot 150 gulden, met hier en daar een uitschieter bijv. Streetfighter 2 189 gulden.

Eigenlijk is gamen nu veel goedkoper dan toen :)
HakanX @Aidix6 december 2022 11:02
Wel met het belangrijk verschil dat die cartridges uiteenlopende verschillende chips bevatten om je console soms krachtiger te maken. Nu is het alleen maar software waar je voor betaald.
Aidix @HakanX6 december 2022 14:01
Dat klopt inderdaad, maar merk daar bijvoorbeeld bij op dat die Konami MSX spellen dat ook hadden en veel goedkoper waren. 79 gulden voor een megarom spel met een extra soundchip. Die distributie ging via Konami Europa, ik denk dat daar gewoon minder aan de strijkstok bleef hangen dan bij Nintendo.
MeltedForest @Cerberus_tm6 december 2022 06:45
Games voor de Playstation 1 begonnen bij 129 gulden.
Playstation 2 console was 1149 gulden, en de games bij de release waren 149 gulden.
ErikT738 @MeltedForest6 december 2022 09:13
Vandaag leerde ik dat de PS2 nog een guldenprijs heeft gehad.
Andros @Cerberus_tm6 december 2022 08:43
SNES en N64 games zaten daar wel op ja. Conker's Bad Fur Day heeft zelfs 230 gulden gekost. Vooral de games van Rare waren duur maar ook het geld waard, veel titels zijn klassiekers geworden.
King of Snake @Cerberus_tm6 december 2022 09:09
Nee hoor dat klopt wel. Ook SNES games zaten in de range van 120-160 gulden met uitschieters naar 199 gulden.
Gamen vandaag de dag is goedkoop.
menne @Cerberus_tm6 december 2022 16:25
PlayStation games waren meestal 120 gulden volgens mij? Heb wel eens een import game (Chrono Cross) gekocht, die was geloof ik 179 gulden.
flexity @OptimusPrima6 december 2022 09:02
Ik kan het mij nog goed heugen dat ik en mijn broer vroeger gingen sparen voor Waverace N64 voor 120 gulden bij de Intertoys. Man wat een tijden waren dat, en wat waren wij blij met het spel _/-\o_
johanm3 @flexity6 december 2022 13:51
Wauw! Waverace! Daar heb ik zoveel uren in zitten. In die tijd kocht je een spel en speelde je die ook helemaal
Grijs haha.
oef! @Balance5 december 2022 23:57
Fysieke games voor xbox xs zakken vaak binnen 3 a 4 maanden naar prijzen rond de 20/25 euro. Ouder is goedkoper, Cyberpunk kostte me bijvoorbeeld €18.

Oudere Xbox One games zijn vaak rond een tientje te vinden. Er is ook nog een aardige handel in tweedehands games.

Een aardige site hiervoor is budgetgaming.nl (ze zouden een collab met tweakers kunnen doen :))
Cerberus_tm @oef!6 december 2022 02:55
Isthereanydeal heeft m.i. de beste en meest complete vergelijkingen van prijzen. Je kunt ook waarschuwingen instellen wanneer een spel onder een bepaald bedrag komt, en je kunt de totale prijsgeschiedenis zien.
raro007 @Cerberus_tm6 december 2022 04:06
Ik zet spelen in mijn verlanglijstje en krijg wel een melding wanneer er een korting is.
En dan kan je op isthereanydeal kijken of het een echte korting is. :)
Cerberus_tm @raro0076 december 2022 04:12
Haha kun je dan niet beter het lijstje + meldingen van Isthereanydeal zelf gebruiken?
Wolfos
@Balance5 december 2022 21:15
Datzelfde geld voor Xbox. Ik koop bijna alle games in de uitverkoop, of ik moet ze echt op launch day willen hebben. Scheelt met regelmaat de helft. Soms zelfs binnen een paar maanden al.
SunnieNL @Wolfos5 december 2022 23:08
Daarnaast geldt voor de Xbox ook nog eens dat deze games ook in de gamepass komen. Die je er nu dan nog sneller uit haalt. Zelfs op de normale prijs haalt iemand die 3 ms studio games koopt in 2 jaar de gamepass er straks uit.
The Zep Man
@Balance5 december 2022 21:26
En als je op PC speelt en een klein beetje geduld hebt, zijn de meeste games met 30% tot 75% korting op te pikken binnen 2 jaar.
Vaak krijg je daar ook nog eens twee jaar aan patches en DLC bij ('GOTY'). Geduld loont.
BleghBlarg @The Zep Man6 december 2022 10:07
behalve bij nintendo spellen, die zakken nooit in prijs. En als consequentie zie je die spellen ook 2ehands voor weinig minder weggaan. Kan je net goed de nieuwe Zelda halen wanneer die uitkomt.
chimnino @Balance5 december 2022 23:03
En soms is het leven te kort om te wachten op dingen en wil je het direct omdat je er naar uit kijkt 🤷🏻‍♂️
P. vd Loo @chimnino5 december 2022 23:34
Bezit van den zaak is vaak einde vermaack.
Verwijderd @Balance5 december 2022 22:35
Haha dit. Tenzij ik de developer heel graag mag, (en dat is eigenlijk alleen het geval bij indi games) koop ik een spel nooit met tenminste 75% korting.
BLACKfm @Verwijderd7 december 2022 12:19
Dus als ze 24% of minder dan de adviesprijs kosten dan vind je ze te goedkoop? :+
Freakiebeakie @Balance6 december 2022 10:42
Ja op console zijn met wat geduld ook wel games met korting te krijgen maar eerlijk gezegd heb ik niet altijd het geduld om zo lang te wachten. Games als God of war Ragnarok bijvoorbeeld wil ik graag spelen en voor dat die een keer in prijs zakt… Ik vind de huidige prijzen zeker als het een single player game is die je 1 a 2 keer speelt erg duur. Ik begrijp dat er veel ontwikkelingskosten zijn maar 80 euro blijft een pak geld vind ik
koelpasta @Basbarbrbarbr6 december 2022 07:05
Het is altijd nog een vrij goedkope vorm van entertainment als je nagaat hoeveel uur je uit veel van deze titels krijgt.
Goedkoop, maar ook minder dichtbezaaid met entertaiment. Een film, bijvoorbeeld, heeft vaak een hogere dichtheid van entertainment en dat op verschillende vlakken. Acteertalent, camerawerk, script, etc. Een game vult jouw speeltijd meestal met een vrij repetetief patroon dat bij lange na niet 100% bedacht moet worden.
Je kunt de entertainment in games dus niet zomaar vergelijken met die van andere media.
HermaHemie @koelpasta6 december 2022 08:36
Helemaal eens!

Bijvoorbeeld fast n furious. Wat een talent, wat een innovatie in script en camerawerk.
Of al die heist films of films van Marvel en DC. Elke keer een nieuw idee voor een man / vrouw in spandex.
Of al die spiderman films. Wel 100 keer precies een uniek verhaal.
Of wat dacht je van alle politie films! Elke keer weer een nieuwe inbreker die elke keer net niet wordt gepakt en alleen de protagonist die een einzelgänger is die uiteindelijk toch een partner nodig lijkt te hebben. Toch best knap hoe ze elke keer met een nieuw verhaal komen.
En helemaal de kers op de taart: films die lijken op films van vroeger alleen met minderheden in de hoofdrol!

Nee inderdaad, films hebben een hele hoge mate van niet repetitief patroon.

[Reactie gewijzigd door HermaHemie op 24 juli 2024 05:30]

Andros @HermaHemie6 december 2022 08:46
Je weet dat er meer is dan Hollywood? Arthouse, Europese en Koreaanse films bieden zoveel kwaliteit tegenwoordig dat ik niet meer snap dat mensen nog naar de zoveelste VS superheldenzooi gaan kijken.
HermaHemie @Andros7 december 2022 09:44
Je doelt op dingen als squid game? Dat is zeker zeer innovatief en mooi script. Stel je voor, iedere aflevering een andere manier om mensen maar zo gruwelijk mogelijk af te maken.
Towerofpower @HermaHemie6 december 2022 09:25
Uiteindelijk is er bijna niets vernieuwend of origineel.
koelpasta @HermaHemie6 december 2022 09:54
Bijvoorbeeld fast n furious. Wat een talent, wat een innovatie in script en camerawerk.
Of al die heist films of films van Marvel en DC.
Tja, dan noem je ook wel de ultieme worstenfabriek van de filmwereld. Er komen wereldwijd duizenden films per jaar uit. Je kunt gewoon kiezen om geen eenheidsworst te eten.
Elke keer weer een nieuwe inbreker die elke keer net niet wordt gepakt en alleen de protagonist die een einzelgänger is die uiteindelijk toch een partner nodig lijkt te hebben. ... Nee inderdaad, films hebben een hele hoge mate van niet repetitief patroon.
Kun jij een film noemen waar jij de hoofdpersoon 40 uur lang boeven laat vangen voordat de eindscene met de eindboef kan worden getoond?
Nogmaals, film is op een essentiele manier een ander soort entertainment.
HermaHemie @koelpasta7 december 2022 09:46
Kun jij een film noemen waar jij de hoofdpersoon 40 uur lang boeven laat vangen voordat de eindscene met de eindboef kan worden getoond?
Geen idee wat je bedoelt.
Nogmaals, film is op een essentiele manier een ander soort entertainment.
Maar jij zei:
Een film, bijvoorbeeld, heeft vaak een hogere dichtheid van entertainment en dat op verschillende vlakken
Maar dat is dus helemaal niet zo. Tenzij je veel explosies achter elkaar een hoge dichtheid van entertainment vindt. Dan is iedere call of duty campaign dat ook.
Rabb @koelpasta6 december 2022 09:48
De enige rede dat films een hogere entertainment 'dichtheid' hebben is omdat ze korter zijn.

Een spel heeft ook al die onderdelen als waar jij het over hebt. Sterker nog, de meeste games hebben films zoals cutscenes aan boord. Met motion tracking en stem acteer werk hebben ze acteertalent, niet alleen in de cutscenes.

Je kunt een film met goede diepgang (zeldzaam in mainstream films) 1op1 vergelijken met gaming. Met als verschil dat sommige games 100+ uur aan entertainment bieden.
koelpasta @Rabb6 december 2022 10:00
De enige rede dat films een hogere entertainment 'dichtheid' hebben is omdat ze korter zijn.
Dat is wat kort door de bocht.
Een game is in eerste instantie interactieve entertainment. Een film is passieve entertainment.
Je kunt een film met goede diepgang (zeldzaam in mainstream films) 1op1 vergelijken met gaming.
Dat kun je onmogelijk in zn algemeenheid stellen.
Een game met bagger acteerwerk, slecht script, triest camerawerk maar goede gameplay kan toch een goede game zijn.
Een film die deze zaken mist heet dan gewoon slecht.
Elke 1op1 vergelijking tussen films en games gaat gewoon vrij snel niet meer op. Er is wel overlap te vinden, maar de essentie light bij beide ergens anders.
SHiNeye 5 december 2022 20:53
We hebben de verhoging van de adviesprijzen nog niet toegepast zodat gezinnen tijdens de feestdagen van games kunnen genieten.
Klinkt misschien als een nobele uitspraak, maar heel handig is het niet.
Raem @SHiNeye5 december 2022 21:23
Ik vind het sowieso een vreemde uitspraak als er uberhaupt niks is (of uitkomt) om te verhogen. Of worden alle reeds uitgebrachte games ook met $10 verhoogd?
Zie dat Forza Horizon 5 trouwens sowieso al €70 kost in de store.
Caayn @Raem5 december 2022 22:11
De euro adviesprijs is al jaren €70,- voor veel console games.

Mocht de EU eenzelfde verhoging krijgen dan zal dat waarschijnlijk €80 worden. Enkele uitgevers hanteren nu al €80,- als adviesprijs.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 24 juli 2024 05:30]

OruBLMsFrl @Raem6 december 2022 00:30
De minimumprijs misschien. Van wat ik me herinner was FH3 totaal iets van € 130 met alle gebieduitbreidingen (premium editie met DLC areas los), FH4 en FH5 beiden de DLC areas inclusief in een premium editie van € 99. Zo bekeken werd het alleen maar goedkoper vanwege de inflatie. Maar wel altijd al fors boven de 70 euro, dat dan weer wel.
namary83 @SHiNeye5 december 2022 20:58
Wel als je je kwartaalcijfers op 23 Januari 2023 naar buiten brengt en je even een boost voor je verkopen nodig hebt om de cijfers wat prettiger te maken.
Metallize 5 december 2022 22:55
Dus het wordt in de toekomst wachten totdat de games in de uitverkoop zijn .. gewoon geduld hebben
laatst nog Returnal en Ghost of tsushima voor elk 34.95 gekocht :Y)

[Reactie gewijzigd door Metallize op 24 juli 2024 05:30]

TerraGuy @Metallize5 december 2022 23:15
Misschien wordt de uitverkoop dan ook 5 euro duurder dan voorheen..

Maar ja, aan de andere kant: ik betaalde ook gewoon 119,00 gulden voor Mortal Kombat 2 op de MegaDrive bijna 30 jaar geleden toen die nieuw uitkwam, delen door 2,20371 is 54 euro. Games zijn in dat opzicht niet enorm duurder geworden, pas vanaf 2023 dus significant. Hou je van indie-games dan betaal je sowieso een pak minder dan vroeger, en daarvoor krijg je nog steeds vele (tientallen) uren speelplezier.
koelpasta @TerraGuy6 december 2022 06:49
ik betaalde ook gewoon 119,00 gulden voor Mortal Kombat 2 op de MegaDrive bijna 30 jaar geleden toen die nieuw uitkwam
Het overgrote deel van dat geld was voor de ROM. Geheugen was peperduur in die tijd.
Daarnaast verkochten ze er veel minder van dan wat een grote game tegenwoordig verkoopt. De markt is vele malen groter geworden.

En daar komt nog bij dat microsoft deze games 'weggeeft' met gamepass. Ik krijg dan de indruk dat als je de game full-price koopt dat je dan gamepass spelers aan het sponsoren bent.
austin_77 @koelpasta6 december 2022 07:33
[...]
En daar komt nog bij dat microsoft deze games 'weggeeft' met gamepass. Ik krijg dan de indruk dat als je de game full-price koopt dat je dan gamepass spelers aan het sponsoren bent.
Als Gamepass gratis zou zijn, dan vind ik je redenatie meer passend. Microsoft harkt met de gamepass abbo’s veel geld binnen. Wat ze vervolgens doen qua korting voor abonnees om de game alsnog te kopen helpt de winst nog meer. Feit is dat een constante cashflow volgens mij meer ontwikkelstudio’s kan voorzien dan gokken op de klapper zoals bv GTA
koelpasta @austin_776 december 2022 09:40
De reden waarom ze zoveel verdienen aan die gamepass komt denk ik doordat ze daarmee uitgevers onder druk zetten. Die uitgevers willen vervolgens via andere wegen hun winst op nivo krijgen, dus hogere prijzen voor de losse verkoop.
Groningerkoek @TerraGuy6 december 2022 00:39
En als je de inflatie over die periode meerekent dan zijn games alleen maar goedkoper geworden dan vroeger.
CR1691 5 december 2022 22:12
Het is wachten op de eerste verhoging van GP. En we weten allemaal dat die er gaat komen. Sooner or later.
Loller1
@CR16915 december 2022 22:47
...een voorspelling die al haast 5 jaar in de maak is. Ooit gaat het natuurlijk correct zijn als je het blijft roepen.
DLSS 6 december 2022 07:36
Zelfs deze verhoogde game prijzen zijn eigenlijk vrij laag vergeleken de prijzen die we vroegere betaalde.

Reken de prijzen van N64, GameCube, PSX, PS2 en Xbox maar eens door naar 2022 met inflatie.

Ik weet nog dat games als halo in 2002 69 euro waren. Dat zou nu bijna 100 euro zijn. Laat staan de 129 / 149 gulden die je voor veel nieuwe N64 titels neer moest leggen in de tweede helft van de jaren 90. Dat is anno 2022 meer dan 110 euro per game…

Die games van toen waren ook nog eens fors beperkter in scope. Je haalt doorgaans veel meer uren uit een game anno 2022 dan uit goldeneye of mario 64….

[Reactie gewijzigd door DLSS op 24 juli 2024 05:30]

Bulls @DLSS6 december 2022 08:19
Ja mensen lopen ook te klagen dat games kort zijn, terwijl als je kijkt op “how long to beat” zijn vergelijkbare titels van eerder net zo “kort” maar veel minder gedetailleerd dus waren ze ook simpeler te maken vergeleken met nu. De standaard wat nu verwacht wordt is zeer hoog.
Ik denk dat veel mensen door een soort nostalgie bril kijken en daarmee hun beleving van vroeger een vertekend beeld geeft. Ook vergeten dat ze toen jonger waren en meer onder de indruk waren en wellicht ergens langer over deed dan nu. In principe kan niks meer tippen aan de ervaring van vroeger.
DLSS @Bulls6 december 2022 08:29
Mee eens inderdaad. Al moet ik bekennen dat ik de laatste jaren weer een stuk meer plezier haal uit games.

Jaren lang kon ik er niet meer voor gaan zitten omdat ik het idee had dat ik er een vrij voor moest hebben.

Inmiddels weet ik het toch op te knippen naar een uurtje per dag en dat gaat prima. Ik zie het echt als een middel om mijn hoofd leeg te maken en te ontspannen na het werk.
Bulls @DLSS6 december 2022 08:37
Ja ik kan er ook best van genieten, en ookal zijn het veel remakes die ze uitbrengen, wat ze nu kunnen kon je vroeger alleen maar van dromen
Wolfos
@Bulls6 december 2022 14:09
"Making games in 2022 is a lot harder than making games in 1990."
Ron Gilbert (maker van Monkey Island)

Game engines hebben het een stuk toegankelijker gemaakt, maar het is er niet simpeler op geworden. Het is een enorme hoeveelheid software waar je op leunt, en op hoog niveau moet je daar allemaal rekening mee houden.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 24 juli 2024 05:30]

Bulls @Wolfos6 december 2022 17:27
Monkey island, coole games 8-)

Als je bijvoorbeeld nu naar Callisto Protocol kijkt en vergelijkt met System Shock uit 94, hoeveel werk er in de omgeving gestopt wordt. Vroeger een pixel plaatje op de muur en nu complete industriële 3D omgeving met kabels en buizen. En toch lopen mensen er net zo snel door heen.
Mooraalkikker 5 december 2022 20:54
Wat betreft microsoft kunnen zij op dit gebied weinig fout doen lijkt mij?

Games worden er toch wel verkocht (anders na een maandje met wat korting), en zo niet dan maken zij alleen maar de gamepass aantrekkelijker voor mensen om af te sluiten? Want waarom een game kopen voor 70 euro als je voor 10 a 15 euro de game kan spelen? First party games komen volgens mij de eerste dag al op gamepass?

Best wel goeie positie zit microsoft als je het mij vraagt.

[Reactie gewijzigd door Mooraalkikker op 24 juli 2024 05:30]

Wolfos
@Mooraalkikker5 december 2022 21:07
Microsoft behaalt meer winst als jij een paar games van €70 koopt dan wanneer je een Game Pass abo hebt.
Dit is absoluut niet om kopers te ontmoedigen, ze gaan gewoon met de markt mee.
Mathijs22 @Wolfos5 december 2022 21:20
Microsoft behaalt meer winst als jij een paar games van €70 koopt dan wanneer je een Game Pass abo hebt.
GamePass is volgens de jaarverslagen en de tussenrtijdse rapporten bijzonder succesvol. Sommige analisten hebben het al een 'license to print money' genoemt. Wat Tweakers er ook over denken, dit is het verdienmodel dat alle grote firma's zullen gebruiken.

Neem van mij aan dat er in de vergaderruimtes van Steam de discussies stevig zijn, want hun verdienmodel ligt heftig onder vuur.
Palindrome @Mathijs225 december 2022 22:37
Gamepass zorgt voor ongeveer 10-15% van de totale omzet van xbox games/service divisie. Dat komt neer op tussen de 1.6-2.4 miljard.

Dat is alleen omzet ,. MS zegt "profitable for us" maar dat kan van alles betekenen.

Als je 77 miljard uitgeeft aan alleen al aankopen van studios met als doel de bibiliotheek van gamepass uitbreiden dan moet je nog heel wat jaartje een omzet van 2.4 miljard draaien

Het is een soort van omgekeerde "hollywood accounting" de schulden van aaankopen en het runnen van azure worden loggekoppeld van de gamepass tak en zo is het onder de streep "winstgevend".

[Reactie gewijzigd door Palindrome op 24 juli 2024 05:30]

Caayn @Palindrome5 december 2022 23:06
Als je 77 miljard uitgeeft aan alleen al aankopen van studios met als doel de bibiliotheek van gamepass uitbreiden dan moet je nog heel wat jaartje een omzet van 2.4 miljard draaien
Hierbij ga je er gemakshalve vanuit dat de games die hier uit voortvloeien enkel via gamepass aangeboden worden. Je negeert compleet de mobile markt (bijv. King met Candy Crush), micro-transacties/DLC, gewone verkopen, etc.

Dat iets een doel is betekent niet dat het (in de huidige vorm) de enige methode is om iets terug te verdienen.
offtopic:
Plus nog legio andere fiscale/financiële voordelen.

Je denkt toch ook niet dat bijvoorbeeld Sony zijn 3.6 miljard USD terugverdiend met enkel het verkopen van Destiny uitbreidingen ;)

[Reactie gewijzigd door Caayn op 24 juli 2024 05:30]

Groningerkoek @Palindrome6 december 2022 00:45
Als je 77 miljard uitgeeft aan alleen al aankopen van studios met als doel de bibiliotheek van gamepass uitbreiden dan moet je nog heel wat jaartje een omzet van 2.4 miljard draaien

Waarom zou dat moeten? Die 77 miljard is niet verloren, die hebben ze nu in de vorm van de waarde van die studio's, Daarnaast brengen die studio's ook games uit op andere platformen.
Cerberus_tm @Palindrome6 december 2022 02:58
Je zult denk ik gelijk hebben, al denk ik dat de kosten van het onderhoud (servers/Azure) zeer laag zullen zijn invergelijking met de vraagprijs. Wat vaak wel voorkopt is dat bedrijven langere tijd een lagere winst maken met een dienst en die goedkoop aanbieden, opdat het marktaandeel snel stijgt. Wanneer ze eenmaal een groot marktaandeel hebben en consumenten vast zitten in hun systeem, gooien ze de prijs binnen 1–2 jaar drastisch omhoog.
wimdezoveelste @Mathijs225 december 2022 21:48
En met een prijsverhoging van games wordt GamePass weer een stuk aantrekkelijker.
VonDudenstein @Mathijs226 december 2022 10:17
GamePass is volgens de jaarverslagen en de tussenrtijdse rapporten bijzonder succesvol. Sommige analisten hebben het al een 'license to print money' genoemt.
Welke analisten zijn dat in godsnaam? Ik ben echt benieuwd naar die berekeningen, want dit klinkt echt te dom voor woorden. De meeste grote subscription services lopen compleet leeg op de weg naar 'groter worden'.

Niet alleen heeft Phil zelf heel zorgvulgdig gezegd dat het "sustainable" is, intussen is ook bekend wat de omzet om en nabij is, zoals @Palindrome al schetste. Daarnaast heeft Phil ook al laten doorschemeren dat de rek er een beetje uit is op console. Waarschijnlijk om de groeiverwachting een beetje te temperen.

Steam doet 5x de omzet van Game Pass omzet, Fortnite alleen al 3x.

Het is absoluut een interessant pad wat MSFT heeft genomen, maar het is verre van een bewezen succesformule. Het staat in principe gewoon nog in de kinderschoen met die 25/30 miljoen subs. En je gaat mij niet wijsmaken dat iedereen ineens met zn billetjes samengeknepen zit voor hun traditionele verkoop. Als GoW R recordcijfers draait voor Sony, de meeste gebroken Nintendo game ooit 10 miljoen stuks verkoopt in 3 dagen en de niche FromSoft franchise wellicht 20 miljoen stuks in een jaar verkoopt. Even los van het standaard COD succes, etc.

De grootte en omzet van Game Pass is op dit moment niet 'het ding' dat jij schetst. Wellicht heb je het meer over een soort 'bubbel sentiment', want er zijn heel veel mensen die gewoon maar wat roepen. Maar laten we alles een beetje in perspectief houden nav cijfers.
koelpasta @Mathijs226 december 2022 07:01
Neem van mij aan dat er in de vergaderruimtes van Steam de discussies stevig zijn, want hun verdienmodel ligt heftig onder vuur.
Hou toch op man. Valve harkt jaarlijks miljarden binnen. Hoezo ligt hun verdienmodel onder vuur?

[Reactie gewijzigd door koelpasta op 24 juli 2024 05:30]

Wolfos
@Mathijs226 december 2022 14:59
De data toont juist dat Game Pass weinig invloed heeft op de traditionele manier van games verkopen. De omzet van Steam is nog steeds ontzettend sterk, en zelfs games die op Game Pass staan doen het nog heel goed in de losse verkoop.
Er is geen enkele aanwijzing dat de markt die kant op beweegt.
jaaoie17 @Wolfos5 december 2022 21:21
Maar niemand gunt Microsoft toch extra winst?
cold_as_ijs @Wolfos5 december 2022 21:26
Alleen financieel is het aantrekkelijker om abonnees te hebben, die geven een stabieler inkomen en zijn daardoor te gebruiken als “onderpand”. De winst zal iets lager uitvallen, alhoewel het aantal mensen dat games @fullprice koopt ook wel meevalt.
raro007 @cold_as_ijs6 december 2022 04:10
Meeste games verkopen het meest bij het lanceren ervan dus volle prijs.
Mooraalkikker @Wolfos5 december 2022 21:27
Wolfros 'wanneer jij een paar games van 70 euro koopt meer winst'. Dit is iets waar jij en ik denk ik geen concreet antwoord op kunnen geven.

Tuurlijk zouden zij meer geld verdienen als iedereeen de 300 games die op gamepass staan zouden kopen, echter is dat niet het geval.

Wel zorgen zij met gamepass ervoor dat gamers die niet veel games kopen, dus meerdere games gaan spelen. Games die op te duur misschien wel verdwijnen van gamepass en dan gekocht worden? Of een deel 1 van een spel en het vervolg er niet opzetten waardoor jij deze gaat kopen? Of geld verdienen aan microtransacties? Of geld verdienen aan DLC van een game die de gamer zonder gamepass nooit had gekocht? Stukje concurrentie uitschakelen is voor Microsoft ook 'verdienen'

Ik denk echt dat hier een hele strategie achterzit en een uitgedacht verdienmodel. Want ga je echt rekenen '70 euro voor een game of 180 euro (als je een heel jaar af neemt) gamepass. Dan is inderdaad 3 games van 70 euro al winstgevender (maar hoeveel gamers doen dat?)

En ik zeg ook niet dat zij hiermee kopers willen ontmoedigen, maar dat zij op dit punt weinig fout kunnen doen. Of 10 euro meer per game of extra abonnees op gamepass? Denk dat Microsoft het niet veel uitmaakt.

[Reactie gewijzigd door Mooraalkikker op 24 juli 2024 05:30]

Wolfos
@Mooraalkikker6 december 2022 16:37
Wolfros 'wanneer jij een paar games van 70 euro koopt meer winst'. Dit is iets waar jij en ik denk ik geen concreet antwoord op kunnen geven.
Dat kunnen we wel. Althans, voor games die ze zelf ontwikkeld hebben. Eén jaar Game Pass is €120. Twee full-priced games zijn €140.

Uiteindelijk is Game Pass maar een klein deel van de omzet. De traditionele verkoop blijft het grootst.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 24 juli 2024 05:30]

Mooraalkikker @Wolfos6 december 2022 16:39
Wolfros. Jaar gamepass (uiltimate) is volgens mij 13 euro per maand? Daarnaast gaat het Microsoft om het gehele plaatje, wat ik hierboven heb uitgelegd.
ASx2608 @Mooraalkikker5 december 2022 21:06
Precies, the first party titels van microsoft zelf komen er day one op. Sommige andere titels hebben dit ook gedaan (back 4 blood).
Znorkus @Mooraalkikker5 december 2022 21:52
Die abonnementsprijzen gaan gerust nog wel omhoog als 't marktaandeel eenmaal goed erin zit. Dat zal geen 10-15 eu per maand blijven, dat is het bedrag dat past bij expansie vd marktpositie, neem ik aan.
Kol Nedra 6 december 2022 19:42
als je gewoon geduld hebt kun je games gratis spelen:
voorbeeld game kopen om marktplaats voor €25, je speelt de game en je verkoopt het weer voor €25 :Y)
Verwijderd @Kol Nedra7 december 2022 05:31
Daarom willen de game platforms/ontwikkelaars alles digitaal/online maken; zodat wat jij benoemt niet meer kan.
darkempire 5 december 2022 21:48
Nou dat betekent dus dat ik langer moet gaan wachten totdat ze in de budget bak komen... Voor mij beetje te duur 70+
Verwijderd @darkempire5 december 2022 23:58
Gegeven de toestand waarin sommige spellen uitgebracht worden is dat geen nadeel :+
jaquesparblue 5 december 2022 21:07
Niet onverwacht. MS volgt hierin de concurrentie, die je voor deze actie mag bedanken.

Ben benieuwd wat de prijs van Gamepass volgend jaar gaat doen.
Palindrome @jaquesparblue5 december 2022 22:10
Niet onverwacht. MS volgt hierin de concurrentie, die je voor deze actie mag bedanken.

Ben benieuwd wat de prijs van Gamepass volgend jaar gaat doen.
Dus het is Sony en Nintendos schuld dat MS de prijzen verhoogd ?

8)7
ShadLink @Palindrome5 december 2022 23:26
Schuld van Sony vooral, Nintendo heeft de games niet duurder gemaakt. (Switch games (AAA)-zijn 60 euro standaard, waar XBOX Series games 70 zijn en PS5 games 75-80)
Palindrome @ShadLink5 december 2022 23:36
Volgens mij is het de schuld van MS dat MS games duurder worden.
Starkiller012 @ShadLink6 december 2022 04:47
Je kan toch echt de kwaliteit van switch games niet vergelijken met ps5/series x
Ik vind nu de prijzen van switch games al teveel voor de rommel dat je er meestal voor terugkrijgt.
Hopelijk snel volgende gen voor nintendo.
Verwijderd 5 december 2022 21:08
Ding is alleen dat de dollareuro koers ook met zon 25 (20) procent gestegen/ gedaald is.
Mathijs22 @Verwijderd5 december 2022 21:24
Ding is alleen dat de dollareuro koers ook met zon 25 (20) procent gestegen/ gedaald is.
In het laaste jaar ongeveer 8%. Over welke periode had jij het? En wat maakt dat volgens jouw uit?
Verwijderd @Mathijs225 december 2022 21:39
Sinds de release van de huidige generatie consoles twee jaar geleden zijn veel uitgevers al overgestapt op een hogere adviesprijs voor grote games;
Sinds 2 jaar geleden zijn alle prijzen gestegen van 60 naar 70 euro schrijft tweakers.

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