Sony verhoogt adviesprijzen PlayStation 5

Sony heeft de adviesprijzen voor de PlayStation 5 verhoogd. In plaats van 400 en 500 euro kosten de twee varianten van de console nu 450 en 550 euro. De console is bijna twee jaar na de release nog altijd slecht verkrijgbaar.

Sony zegt dat de prijsverhoging nodig is door gestegen kosten als gevolg van de hoge inflatie. De fabrikant noemt het een 'moeilijke beslissing'. De prijsverhoging geldt onder meer in Europa, Azië, Zuid-Amerika en Canada, maar niet in de Verenigde Staten. Sony zegt niet waarom de fabrikant de Amerikaanse markt ontziet.

De prijs van de versie zonder disklade komt uit op 450 euro, de adviesprijs voor de versie die wel plek heeft voor schijfjes is 550 euro. Dat is een verhoging van 50 euro, ongeveer 10 procent van de oorspronkelijke prijs. Dat is in lijn met de inflatie sinds de release van de console, die ook rond dat percentage uitkomt.

De console is sinds de release in het najaar van 2020 al slecht verkrijgbaar en nog steeds is de PS5 nog niet makkelijk in winkels te kopen. In de Pricewatch blijkt dat de console zelden onder de 800 euro verkrijgbaar is geweest.

Terugkijken: videoreview PlayStation 5 uit 2020