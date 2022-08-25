Sony verhoogt adviesprijzen PlayStation 5

Sony heeft de adviesprijzen voor de PlayStation 5 verhoogd. In plaats van 400 en 500 euro kosten de twee varianten van de console nu 450 en 550 euro. De console is bijna twee jaar na de release nog altijd slecht verkrijgbaar.

Sony zegt dat de prijsverhoging nodig is door gestegen kosten als gevolg van de hoge inflatie. De fabrikant noemt het een 'moeilijke beslissing'. De prijsverhoging geldt onder meer in Europa, Azië, Zuid-Amerika en Canada, maar niet in de Verenigde Staten. Sony zegt niet waarom de fabrikant de Amerikaanse markt ontziet.

De prijs van de versie zonder disklade komt uit op 450 euro, de adviesprijs voor de versie die wel plek heeft voor schijfjes is 550 euro. Dat is een verhoging van 50 euro, ongeveer 10 procent van de oorspronkelijke prijs. Dat is in lijn met de inflatie sinds de release van de console, die ook rond dat percentage uitkomt.

De console is sinds de release in het najaar van 2020 al slecht verkrijgbaar en nog steeds is de PS5 nog niet makkelijk in winkels te kopen. In de Pricewatch blijkt dat de console zelden onder de 800 euro verkrijgbaar is geweest.

Terugkijken: videoreview PlayStation 5 uit 2020

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-08-2022 09:47
299 • submitter: IMarks

25-08-2022 • 09:47

299

Submitter: IMarks

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Sony PlayStation 5

vanaf € 729,99

4.5 van 5 sterren

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Reacties (299)

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Rzarect0r 25 augustus 2022 10:24
Heeft dit niet gewoon te maken met het feit dat de Euro nu een stuk zwakker staat tegenover de dollar?
HollovVpo1nt @Rzarect0r25 augustus 2022 10:27
Ook in tijden waarin de Euro een stuk sterken was dan de euro waren de prijzen van consoles nominaal gelijk in USD en Euro. Dat nu als argument gebruiken vind ik zwak.
Rzarect0r @HollovVpo1nt25 augustus 2022 10:27
Maar dan waren het vaak prijzen ex btw voor de US en inclusief BTW voor ons.
Mizgala28 @Rzarect0r25 augustus 2022 10:37
Naar mijn weten speelde BTW altijd een rol in de hogere Euro prijs tegenover de Dollar prijs.

Echter met enige regelmaat is het zo dat zelfs met BTW de dollar prijs vaak wel lager is (in algemene zin, dus niet alleen games/consoles)

En dan zwijg ik over eventuele digitale aankopen.
HitDyl @Mizgala2825 augustus 2022 11:45
De btw in de US is dan ook veel lager. Een eerlijke verglijking zou zijn de prijs vergelijken excl btw in euro en excl btw in usd.
cold_as_ijs
@HitDyl25 augustus 2022 11:56
BTW wordt door de staat bepaald en varieert dus nogal van 0-8.5%. Prijzen worden over het algemeen zonder de BTW weergegeven, zelfs in de winkel. Dus een PS5 is in California duurder dan Oregon, ondanks dat ze beide voor 500 dollar worden aangeboden.
Sode1987 @cold_as_ijs25 augustus 2022 12:51
Van O tot 21% zal je bedoelen?
Of bedoel je alleen de staten van de USA? De Belgische rechtstaat heeft 21 % als norm..

[Reactie gewijzigd door Sode1987 op 22 juli 2024 23:35]

cold_as_ijs
@Sode198725 augustus 2022 13:00
Bedoel de staten in de VS, daar is de BTW een staatsbelasting en geen federale waardoor je dus variatie hebt. Hierdoor worden prijzen ook altijd ex btw weergegeven.
gerrit-jan83 @cold_as_ijs25 augustus 2022 15:26
Btw word toch ook per land bepaald in europa of heb ik dat mis.
i7x @gerrit-jan8325 augustus 2022 16:19
Ja, maar hier wordt de prijs inclusief btw getoond, wanneer men spreekt over de prijs in de VS is het doorgaans exclusief.
gerrit-jan83 @i7x25 augustus 2022 18:44
Dat snap ik ik kom al me hele leven in california voor familie en overal moet nog btw bij berekend worden. Maar dan moet je ook denken de ene staats btw is zo hoog en de andere zo hoog en dwt is in europa ook zo. Men roept hier ja maar die dollar prijs komt nog btw bij en dan met nl prijs is inc 21% komt. Op zelfde neer. Nee want misschien in spanje betaal je geen 21 % btw als voorbeeld
pepsiblik @Rzarect0r25 augustus 2022 19:53
In de VS worden prijzen altijd zonder Sales Tax weergegeven. Dit komt omdat de Sales Tax per district wordt vastgesteld. Dus in New York betaal je een andere Sales Tax dan in Hoboken (ligt aan de andere kant van de Hudson). En vroeger was het zelfs zo dat internet verkopen vaak vrijgesteld werden van Sales Tax.
R4gnax @pepsiblik26 augustus 2022 10:40
En vroeger was het zelfs zo dat internet verkopen vaak vrijgesteld werden van Sales Tax.
Dat is vandaag de dag nog op veel plekken nog steeds zo. Of er belasting geheven wordt op digitale aanschaf is vziw nog steeds een districts-aangelegenheid. Dat is vermoedelijk één van de redenen waarom o.a. Steam vraagt om een volledig fysiek adres bij elke aanschaf, terwijl dat hier in de EU bijv. belasting-technisch geen vereistte is. Wij regelen BTW op lidstatelijk niveau en onze belastingwetgevingen hebben allerlei vrijstellingen voor facturering waarbij het opgeven van fysiek adres niet noodzakelijk is.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 23:35]

Paprika @HollovVpo1nt25 augustus 2022 10:29
2 jaar geleden (het jaar van de launch) was 500 USD ± 422 euro. Vandaag de dag staat 500 USD gelijk aan ± 500 euro. Inclusief BTW zat je 2 jaar geleden precies op de 500 euro die je aanhaalt. Vandaag de dag zou je op 605 euro uitkomen.
loki504 @Paprika25 augustus 2022 17:35
Ja en Luxemburg met 17% btw was hij ook 499 euro dus kreeg Sony 20 euro voor verkoop in Nederland. Waarom was hij bij ons dan niet 519 euro?
Paprika @loki50425 augustus 2022 21:49
Omdat ze niet alle eurolanden op één slide kregen. Zo lastig is 't niet. Op de totale markt is deze marge ook niet relevant, want Amazon is een van de grote winkels en verkoopt ze binnen heel Europa. Verder moet je rekenen vanuit dollars en die 17% zou dus 493.74 geven tegen 510.62. De 500 is 'n gemiddelde over heel Europa.

[Reactie gewijzigd door Paprika op 22 juli 2024 23:35]

Loller1 @HollovVpo1nt25 augustus 2022 10:38
Maar dat gaat natuurlijk niet op voor alle andere munten die ook gewoon meegaan.
Boxman @HollovVpo1nt25 augustus 2022 11:31
Dat kwam omdat USD prijzen die in Amerika genoemd worden altijd zonder sales tax zijn. Dus per definitie komt daar in NL eerst nog 21% bovenop na omrekenen. Gezien de EUR/USD koers lange tijd rond de 1,20 heeft gehangen, klopt het dat je dan op ongeveer hetzelfde getal komt.
PVDK007 @HollovVpo1nt25 augustus 2022 13:41
Ik vind inflatie echt zo een onzin. In mijn ogen is het gewoon ordinaire prijsverhoging waar elk bedrijf graag aan meedoet. Daardoor moeten andere bedrijven soms ook weer meedoen.
SunnieNL @PVDK00725 augustus 2022 15:50
Zeggen dat het een inflatie correctie is moet je ook eigenlijk niet doen. Dit is hoe dan ook een prijsverhoging. Ik heb geen idee of alles voor Sony ook duurder is geworden. Ik ga er vanuit dat zij langlopende contracten hebben getekend. En Sony zal zijn medewerkers ook niet 10% loonsverhoging hebben gegeven vanwege de inflatie.

Die inflatie is er sowieso. Doordat Sony de prijzen nu verhoogt (en als andere bedrijven dat ook zouden doen) dan wordt de inflatie nog hoger omdat ik als consument nog minder kan kopen doordat de prijzen nog hoger worden.

Ik heb mijn baas ook geen 10% inflatie opslag + 3% normale opslag gevraagd. (kan ik wel doen, maar ga ik echt niet krijgen).
Kenny_026
@PVDK00725 augustus 2022 15:59
Nee, je begrijpt niet hoe geld werkt en daardoor niet de impact op de economie. Inflatie is geen onzin.
jhnddy @PVDK00725 augustus 2022 16:59
Inflatie is geen onzin maar een begrip om geldontwaarding aan te duiden. Waar het mis gaat is bij bedrijven die hun winsten willen maximaliseren en de inflatie misbruiken om hun prijsverhogingen door te voeren.

Ergens in het kapitalistische model wat wij kennen ook wel een logisch gevolg: hoge inflatie betekent dat geld minder waard wordt, waardoor aandeelhouders relatief minder winst maken en zij gecomponseerd moeten worden met meer rendement. Dat is uiteindelijk het doel van een bedrijf. Jij als klant bent maar een noodzakelijk kwaad.
HellboyFromHell @Rzarect0r25 augustus 2022 12:03
Ja ik denk dat dat er ook mee te maken heeft.
Sony verdient nu een stuk minder aan euro landen totaal ondanks ze bijvoorbeeld evenveel consoles verkopen.
Omdat de dollar nu gelijk staat aan de euro is de totale omzet in dollars vanuit Europa een stuk lager.
Dus in dollars moeten de consoles meer euro's kosten / waard zijn.

[Reactie gewijzigd door HellboyFromHell op 22 juli 2024 23:35]

VySio @HellboyFromHell25 augustus 2022 12:12
Dan zou het in dollarland toch ook zo moeten zijn? In de VS betalen ze $500 voor de disc versie, en hier betalen€550 wat gelijk staat aan $550 dollar.
HellboyFromHell @VySio25 augustus 2022 14:49
Ja, maar vroeger betaalden we ook €550, en dat zou dan bijv. $685 kunnen geweest zijn.
Vergeleken met nu, zou dit per unit $550 zijn.

Zeker als je R&D, reclame afdeling etc. In Amerika gevestigd zijn, reken je wel op die omzet uit Europa die nu opeens een stuk lager blijkt te zijn (in dollars).
American companies that do a lot of business in Europe will see the revenue from those businesses shrink when they bring those earnings back to the U.S.

[Reactie gewijzigd door HellboyFromHell op 22 juli 2024 23:35]

TWeaKLeGeND @HellboyFromHell25 augustus 2022 16:14
Je weet dat Sony een japans bedrijf is..? De euro is ten opzichte van de yen eerder gestegen ongeveer maar de kosten zullen vast gestegen zijn. Wellicht ook meteen de reden dat het in de VS bij dezelfde prijs blijft, vanwege de gestegen dollar tov de yen.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 22 juli 2024 23:35]

HellboyFromHell @TWeaKLeGeND25 augustus 2022 16:37
het hoofdkantoor + de hoofd financiële tak (en zover ik weet de meeste andere hoofd afdelingen) van Sony network entertainment zijn gevestigd in California, Amerika.
Dat ze opgericht zijn in Japan staat hier dus volledig los van, het is een Amerikaans bedrijf.

[Reactie gewijzigd door HellboyFromHell op 22 juli 2024 23:35]

OrangeStar @VySio25 augustus 2022 13:41
Die $500,- is zonder btw in Amerika. Omdat elke staat hun eigen BTW-tarieven heeft worden die nooit gecommuniceerd.
TheVivaldi @HellboyFromHell25 augustus 2022 12:33
Sony verdient nu een stuk minder aan euro landen totaal ondanks ze bijvoorbeeld evenveel consoles verkopen.
Een stuk minder als in... wat precies? Ik bedoel: ze verkopen hem tóch al met verlies.
HellboyFromHell @TheVivaldi25 augustus 2022 15:07
Alsnog is dit verlies inberekent

[Reactie gewijzigd door HellboyFromHell op 22 juli 2024 23:35]

harrytasker @TheVivaldi25 augustus 2022 18:57
PS5 wordt al ongeveer vanaf het begin met winst verkocht als je Sony zelf moet geloven.
wimjongil @Rzarect0r25 augustus 2022 11:33
Sony is een Japans bedrijf dus de euro dollar koers is wat minder relevant dan de euro yen. Wel zou de sterke dollar kunnen verklaren dat er in de VS geen prijsverhoging nodig is.
harrytasker @wimjongil25 augustus 2022 12:39
Vreemd dat de spellen dan hier stukken duurder zijn als in de US.
Prosperot @wimjongil25 augustus 2022 14:05
Nvm

[Reactie gewijzigd door Prosperot op 22 juli 2024 23:35]

QErikNL @Rzarect0r25 augustus 2022 18:16
Denk meer de stijgende grondstof prijzen en dus de inflatie.
Dovaxes 25 augustus 2022 09:51
Dan gaat de digital nog populairder worden hopelijk. Of de xbox, die is erg sterk deze generatie met day1 exclusieve games op gamepass. En nu ze grote overnames hebben gedaan zal gamepass alleen maar beter worden

[Reactie gewijzigd door Dovaxes op 22 juli 2024 23:35]

Postman @Dovaxes25 augustus 2022 09:53
Waarom?
Digi versies van games blijven idioot hoog in prijs. En een disc versie van een AAA release kun je vaak al na een maand op MP vinden voor de helft van de prijs of nog minder. Plus de disc kun je vervolgens weer verder verkopen.
Die 100 euro extra heb je er dus zo uit met een paar spellen.
JBVisual @Postman25 augustus 2022 10:02
Omdat sommigen het gemak van digitaal prettiger vinden.
Ik heb nog nooit mijn games doorverkocht, en het gemak om een game op te kunnen starten zonder de disk te wisselen vind ik zelf zeer prettig.
Ook disks die kunnen beschadigen, kwijt raken etc... (huishouden met 2 kids van 6 en 7 jaar)

Ik heb dan wel een Disklade versie, maar dat heeft er o.a. mee te maken dat ik wel weer 4K Blu-ray schijfjes wil kunnen afspelen. Films streamen in deze kwaliteit is helaas nog niet makkelijk/legaal beschikbaar, anders had ik de disklade echt nooit gebruikt.
H.Boss @JBVisual25 augustus 2022 10:12
Ik snap het gemak van digitaal en ben ook voor digitaal. Maar met de te grote verschillen tussen de PS Store en fysieke schijfjes is digitaal totaal niet interessant. Zelfs games die in de budgetbak liggen van een winkel staan gewoon voor de hoofdprijs op de PS Store.

En dan heb ik het nog niet over nieuwe games/pre-orders op de PS Store. Die verschillen vaak ook 10-15 euro met de fysieke varianten. Dan heb ik toch liever fysieke schijfjes.

[Reactie gewijzigd door H.Boss op 22 juli 2024 23:35]

Tielenaar @H.Boss25 augustus 2022 10:22
Ik ervaar dat heel anders. Ik hou de aanbiedingen in de gaten en heb een wish list op de playstation store. Ik koop AAA titels voor 10-15 euro digitaal, terwijl die voor niet minder dan 40 euro elders te vinden zijn.

Tuurlijk, niet de nieuwste games, maar dat is een kwestie van geduld.
(PS4 overigens, maar dit gaat voor PS5 net zo worden)
gimbal @Tielenaar25 augustus 2022 10:54
Dat is natuurlijk de truuk en dat is al zo zolang als ik leef - als je wil krentenieren met consoles dan moet je wachten totdat ze op zijn minst op de helft van hun levensduur zijn, maar beter is het als de volgende generatie console al uit is. Het is nu de tijd om lekker los te gaan met de PS4. Je moet niet te lang wachten echter want de games worden vanzelf weer duurder zodra ze schaars beginnen te worden.

Een spiksplinternieuwe console kopen (een superluxe product ook nog eens) en dan alles goedkoop willen hebben... dan weet ik niet in welke samenleving je hebt geleefd maar degene waar ik al 40 jaar in leef, degene gedreven door commercie, die wil geld van je hebben.
Tielenaar @gimbal25 augustus 2022 11:13
Daarom heb ik geleerd geduld te hebben ;) Scheelt een duit.

Het komt er op neer dat nieuwe titels goedkoper zijn op disk en oude titels eerder andersom (want goede aanbiedingen).

Ik vind disks echt enorm onhandig.
loki504 @Tielenaar25 augustus 2022 17:43
Ze zijn vaak goedkoper in de aanbieding ja. Daar buiten blijven ze vaak nog te lang voor de volle mep staan. Want demon souls is bijna 2 jaar oud maar kost op disc 43 euro digitaal 80! Euro.
Verwijderd @gimbal25 augustus 2022 11:06
Kan ik bevestigen.
Ik heb altijd alle consoles day1/launch periode gekocht. De PS5 een maand of 2 terug pas en ik heb de tweede helft van de PS4 generatie 'gemist'. Het plezier wat ik nu uit de PS5 haal met al die gemiste top games (voor een laag bedrag) is gewoon belachelijk. 8-)

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 23:35]

H.Boss @Tielenaar25 augustus 2022 10:30
Zeker als je geduld hebt wel. Maar ik kom de prijsverschillen ook vaker tegen bij pre-orders/nieuwe games.
En zeker koop ik ook wel voor een spotprijsje digitaal games via de PS Store. Het is daar net als of je de Ikea binnenloopt, dat je vervolgens buiten komt met van alles wat je eigenlijk niet nodig hebt.

Maar even een paar concrete voorbeelden:

Ik heb een tijd geleden een pre-order van de fysieke versie vanTiny Tina(PS5) besteld via een online store. Hier had ik 60 euro voor betaald en op de PS Store was deze 75 euro.

En nu ook met een pre-order van GoW; Ragnarok. 69 euro via een online store. En op de PS Store 79 euro. En mij maakt het echt niet uit of er een disc in de PS5 zit of niet. Dat maakt voor mij de ervaring totaal niet anders.

[Reactie gewijzigd door H.Boss op 22 juli 2024 23:35]

dok33 @H.Boss25 augustus 2022 14:20
De PS5 is echt heel stil bij de meeste spellen, maar zodra er een disc in zit ratelt hij als een dolle!
Ik heb maar 1 spel op disc gekocht (zat bij de PS5), en speel dat bijna niet meer omdat het teveel lawaai maakt.
R-utger @Tielenaar25 augustus 2022 10:26
Maar met een disk uitvoering kan je dit toch ook doen? Je kan dan altijd voor de goedkoopste optie gaan.
dehardstyler @Tielenaar25 augustus 2022 10:29
Ik koop AAA titels voor 10-15 euro digitaal, terwijl die voor niet minder dan 40 euro elders te vinden zijn.
Challenge accepted! Heb je een voorbeeld? :)
Tielenaar @dehardstyler25 augustus 2022 10:50
Tomb raider trilogy, 3 games voor 20, op de gemiddelde webshop totaalprijs 45 euro. (Tomb Raider definitive edition was los 3 euro in de shop)
Na wat checks zijn veel games rond de 25-30 (idd niet 40) die je bij de PS store voor een tientje kan krijgen. Sowieso goedkoper als je het mij vraagt. Doe mij maar digitaal, want voor die prijs vind ik het ook niet super erg als het over ±10 jaar niet meer werkt ofzo. Bijna alle games speel ik dan toch niet meer.
dehardstyler @Tielenaar25 augustus 2022 11:06
Als ik nu in de PS Store kijk zie ik deze Definitive Edition voor 19,99 staan. Op Bol.com voor 16, of Nedgame voor 18:

https://www.bol.com/nl/nl...ion-ps4/9200000036469179/
https://www.nedgame.nl/pl...itive-edition/1046940775/

Uiteraard is ook dit weer een moment opname, maar op dit moment lijkt de disk versie toch goedkoper.
Tielenaar @dehardstyler25 augustus 2022 11:14
Dat zeg ik, gewoon de deals in de gaten houden. Ik koop nooit iets dat geen korting heeft.
Finraziel
@H.Boss25 augustus 2022 10:31
Maar bij die oudere games valt het voordeel van doorverkopen weer een beetje weg (want de verzendkosten maken dan een groter deel uit waardoor het minder interessant wordt). En als je de sales in de gaten houdt zijn digital games meestal voor ongeveer hetzelfde of vaak zelfs minder te krijgen.
FreakGIB @H.Boss25 augustus 2022 11:35
idd eenigste keer dat ik wel voor digitaal ga is als het een multi play game is en ik hem digitaal koop samen met een vriend waarmee we de Consoles sharen.
Olaf van der Spek @JBVisual25 augustus 2022 10:18
Ik heb nog nooit mijn games doorverkocht, en het gemak om een game op te kunnen starten zonder de disk te wisselen vind ik zelf zeer prettig.
Is het niet mogelijk de games van disk te installeren op de SSD zodat je de disk niet meer nodig hebt?
Senaxx @Olaf van der Spek25 augustus 2022 10:21
Nee, voor authenticatie moet je altijd de disc nog in de console hebben. Anders zou je spellen van iemand kunnen lenen, kunnen installeren en weer teruggeven.
Olaf van der Spek @Senaxx25 augustus 2022 10:23
Wat onhandig.. was met PC games vroeger ook zo irritant.
MrBigfield @Olaf van der Spek25 augustus 2022 10:25
Daar hadden we deamon tools voor. disk mounten en van die herrie af zijn :)
DooiePixel @MrBigfield25 augustus 2022 10:42
Hah, dat is alweer even geleden dat ik die naam voorbij hoor komen! Veel gebruik van gemaakt :)
Verwijderd @MrBigfield25 augustus 2022 10:48
En later Virtual Clone Drive (met het schaap als logo). Leuke nostalgie!
Ultimus XI @Olaf van der Spek25 augustus 2022 10:33
Het is een keuze tussen een activatiecode (en dus na activatie een nutteloze disc) en het kunnen doorverkopen en uitlenen van games. Voor beide valt wat te zeggen, en beide opties tegelijk kan alleen door extra DRM toe te voegen, niet (lang) offline kunnen spelen bijvoorbeeld.

Liefst zou ik zien dat je ook digitale games (licenties) kunt doorverkopen, maar goed, dat vinden uitgevers en platformhouders nog geen goed idee jammer genoeg.

[Reactie gewijzigd door Ultimus XI op 22 juli 2024 23:35]

henri8096 @Ultimus XI25 augustus 2022 10:56
Het voordeel van de disc versie is ook dat je die games 2e hands kan kopen, en vergeet ook de "koopjesbak" niet. Vaak liggen oudere games voor een paar tientjes in de bak en wordt er online nog gewoon het volle pond voor gevraagd.
ufosnowcat @Olaf van der Spek25 augustus 2022 10:24
De games worden volledig op de ssd geïnstalleerd en dan moet je de disk toch nog elke keer insteken om te kunnen spelen.

content van disk halen tijdens spelen = te traag
maar disk nodig voor bewijs eigendom aangezien deze anders te gemakkelijk doorgegeven worden
killerbie @JBVisual25 augustus 2022 10:38
Ik ben ondertussen 30+, ik zit regelmatig op marktplaats voor wat spulletjes maar hou me niet bezig met het verkopen van spellen. Ben sinds de PS4 in het midden van zen levensduur alles digitaal aan het kopen. Ik ben vast niet de enige die geen problemen heeft met 10euro meer te betalen digitaal ipv tijd te verspillen aan 500 mails te beantwoorden van mensen die het spel voor 1 euro 2dehands willen kopen...
DNN!S @killerbie25 augustus 2022 11:04
Dit inderdaad. En 10 euro duurder? Graag. Helemaal in de auto stappen, naar een winkel rijden en weer helemaal terug. Benzinekosten en m’n privétijd die dat kost vind ik ook gewoon geld waard. Online bestellen dan? 2x klikken in de PSstore is nog steeds vlotter dan een heel bestelproces en dan hopen dat de bezorger geen slechte dag heeft. En als bonus geen draaiende herriemaker.

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 22 juli 2024 23:35]

killerbie @DNN!S25 augustus 2022 11:08
exact dat en ivm de servers die later offline zouden gaan, in theory betaal je voor een spel om het te mogen spelen over een bepaalde periode. theoretisch betaal je dus voor de licentie en niet perse voor de inhoud van de disc.
Zal me worst wezen dat ik een spel na 10j niet meer kan spelen, ik haal mijn 'centen' er meteen uit door he na aanschaf te spelen :)
Jeroen73 @killerbie25 augustus 2022 11:56
Als het bij tien euro meer betalen zou blijven heb je gelijk, maar wanneer je met een paar berichtjes een game op kan halen en voor een paar euro minder weer verkoopt in plaats van digitaal de volle mep betalen en dat kwijt zijn, dan is dat verschil een uurtarief waar ik wel voor zou tekenen. De echte klojo's herken je vrij vlot, dus daar hoef je echt geen tijd in te steken.
Dovaxes @Postman25 augustus 2022 10:00
80% van alle games worden gekocht via digital dus een logisch gevolg, nu met psplus extra en premium hoef je ook niet gelijk games te kopen.

niet iedereen heeft zin om alles weer te verkopen telkens, en er zijn elke 2 weken nieuwe aanbiedingen op PSN. en buiten dat het gemak van een game kiezen en spelen, of opnieuw downloaden en spelen.

als digital gebruiker moet je gewoon wat geduldiger zijn en kan je die 100 verschil uitgeven aan een headset bijvoorbeeld.

zet bijvoorbeeld meldingen aan van psprices.com

[Reactie gewijzigd door Dovaxes op 22 juli 2024 23:35]

grote_oever @Dovaxes25 augustus 2022 10:13
Je reactie exact aan wat ik niet snap. Waarom heeft niemand er zin aan om gratis te gamen? Mijn games op disc versie hebben hier nauwelijks wat gekost. Digitale versie hebben 0-resell waarde.

Al was de discversie 200 euro duurder dan nog ging ik daarvoor. Puur omdat het in de lange termijn er voor mij prima uit kan.

En waarom zou je geduld hebben?

Besef wel, ook Sony wil graag van de disc's af. Want de digitale versie kan Sony 2x verkopen, terwijl ze maar 1x opbrengst krijgen van de discversie die ze verkopen. En als het ene nu het andere uitsloot dan kan ik het nog enigszins snappen, maar met de discversie kun je dezelfde games kopen als de digitale versie. Nog beter, koop 3 disc versie games en graai een beetje zin om deze te verkopen en je hebt net zoveel uitgegeven als de digitale versie.

En tegenwoordig krijg je alle disc versie bij de launchdatum in huis. Ik blijf erbij dat ik mensen totaal niet snap die voor de digitale versie gaan.
CrazyBernie @grote_oever25 augustus 2022 10:34
Omdat er mensen zijn waarvoor gemak belangrijker is dan het hele resell verhaal.
Vind het echt super dat als ik inlog met mijn xbox account op een andere xbox meteen mijn hele library beschikbaar is. En dat gemak kost inderdaad geld maar me bezig houden met resellen en ruilen van games kost ook tijd en dus geld.
wiseger @CrazyBernie25 augustus 2022 11:18
Maar dat geldt toch niet als je je oude console verkoopt met de spelletjes erbij? Dan hebben die spelletjes toch gewoon een meerwaarde?

Het lijkt me eerder dat velen hier kennelijk genoeg geld hebben en hun oude console liever in de kast zetten i.p.v. verkopen.
Hulleman
@grote_oever25 augustus 2022 10:18
Dit dus. Ik game voor ongeveer € 10 per game. En dan speel ik de nieuwste games op release of vlak daarna. Ik wil geen maanden of jaar wachten op een 'goede' deal in de PS store, ik wil die nieuwe game graag snel spelen. Digitaal gamen is idd erg prettig, maar voor Playstation en voor mijn usercase gewoon veel en veel te duur ivm schijfjes. Het scheelt mij letterlijk duizenden euro's over de lifecycle van een console.

Een digital only komt er hier nooit in met de huidige pricing van digitaal gamen op de Playstation.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 22 juli 2024 23:35]

Deleon78 @Hulleman25 augustus 2022 11:26
Hoe goedkoper voor jou, hoe minder gunstig voor de eerste eigenaar…
FreakGIB @Hulleman25 augustus 2022 11:40
wat ze wel hadden en kunnen doen is bv voor de mensen die PS+ extra of premium hebben 10-15% korting geven op nieuwe game om zo de digitale verkopen te pushen.
chrisboers @grote_oever25 augustus 2022 10:51
Gemak. Ik ben geen discjockey en heb er dus helemaal geen zin in om steeds van schijfje te wisselen.
Dus als ik even kan, dan kies ik de digitale versie.
VinzZ73 @grote_oever25 augustus 2022 14:31
Ik vind het verzamelen op zich ook wel iets! Heb je tenminste iets tastbaar...
Old school I know...
Odder thing @grote_oever25 augustus 2022 16:40
Ik blijf erbij dat ik mensen totaal niet snap die voor de digitale versie gaan
Dat zijn mensen die voor gemakzucht gaan of mensen die niet kunnen rekenen. En dat gaat ze grof geld kosten.
Dovaxes @grote_oever25 augustus 2022 10:30
ik koop eigelijk alleen echte topgames voor de volledige prijs en als ik die dan weer overnieuw wil spelen kan dat zonder moeite.

de hele discussie om alles door te verkopen gaat ook niet op als het een online multiplayer spel is
Jorrie @Dovaxes25 augustus 2022 11:10
Waarom gaat de discussie niet op met een multiplayer spel?
Jeroen73 @Jorrie25 augustus 2022 12:01
De multiplayers (COD e.d.) hebben ieder jaar een nieuwe versie, dus die "oude" game, daar zit niemand meer op, dus die zijn ook alleen nog wat waard voor degene die de single player even wil doorlopen (ik speel dus gemiddeld twee uur COD per jaar ;) )
Jorrie @Jeroen7325 augustus 2022 12:02
Oh zeker maar na een jaar heeft de game ook al forse prijsverlagingen gehad waar je als tweedehands verkoper moeilijk onder kan.
Dovaxes @Jorrie25 augustus 2022 11:48
Mag hopen dat je bij een multiplayer spel er een halfjaartje plezier van hebt, dan is de 2e hands prijs ook fors gezakt en is het niet zo dat je meer uit komt op 10 per game, ook is er altijd wel extra content wat je moet kopen, battlepass, skins, ingame valuta etc
Jorrie @Dovaxes25 augustus 2022 11:49
Ligt er maar net aan of het bevalt, BF2042 bijvoorbeeld, daar waren de meeste binnen 1 week op uitgespeeld. Battlepasses en skins etc. moet je helemaal niet kopen dus dat gaat ook niet op.
Dovaxes @Jorrie25 augustus 2022 11:52
Als je een spel koopt die niet bevalt heb je dat alleen bij jezelf want dan koop je een preorder, en dat moet je sowieso niet doen.

Tegenwoordig koopt iedereen wel iets bij een spel, zeg niet dat het verstandig is maar het word je zo door je strot geduwd.
Carlos0_0
@Dovaxes25 augustus 2022 10:13
Soms moet je wel heel veel geduld hebben voor digitaal, ik had het met de ps4 en spiderman.
Ik heb deze een half jaar later voor 20 ongeveer euro gekocht op disc, terwijl die toen nog steeds op ps netwerk 60 oeuro was.

Dat was dan nog eens de kale versie ook, niet de deluxe versie met de dlc erbij.
Ik heb toen voor 20 euro de dsc gekocht, en voor zelfde bedrag ofzo de season pas voor de dlc digitaal.
cold_as_ijs
@Dovaxes25 augustus 2022 10:26
Het is niet duidelijk wat er exact in de 80% zit. Bijvoorbeeld PS plus games die je iedere maand “gratis” krijgt worden ook gekocht, tenminste ik krijg altijd netjes een e-mail met “thank you for your purchase”. Verder zit je nog met DLC, die maar bij enkele games op discs is te kregen in een GOTY.
Als je dat allemaal meerekent kom je niet echt tot een eerlijk vergelijk en is het logisch dat 80% van de verkochte games digitale aankopen betreffen.
Vervelende is dat we niet weten wat Sony in de cijfers heeft zitten
Erik1337 @Dovaxes25 augustus 2022 10:34
Dat 80% getal is in dit geval niet relevant en zelf onjuist.

Daar zit de PC markt namelijk ook bij – dat is zowat 100% digitaal.

Zie ook: https://gamerant.com/play...ames-sales-physical-ones/
cold_as_ijs
@Erik133725 augustus 2022 12:45
Getal kwam van Sony zelf af, stond in de reportage van hun kwartaal reportage. Maar je link laat wel zien wat ik vermoedde, namelijk dat dit waarschijnlijk inclusief ps plus games is. Beetje handig gegoochel met cijfers
Erik1337 @cold_as_ijs25 augustus 2022 20:33
Jouw eigen "80%" komt van ALLE games en is dus niet representatief. Dat noem ik pas goochelen, de PC markt is namelijk niet relevant in de discussie.
dehardstyler @Postman25 augustus 2022 09:58
Ja, bijvoorbeeld Battlefield 2042. Was laatst bij Mediamarkt beschikbaar voor rond de 20 euro. En in de PS Store nog "gewoon" 79,99. Ik ben zo blij met mijn disk versie, die 100 euro meer haal je er echt 10 keer uit over de lifecycle van de PS5. :P
Dovaxes @dehardstyler25 augustus 2022 10:10
Gratis is nog te duur voor dit spel :+ , deze is ondertussen al is 40 euro geweest in de psn store, maar je hele idee van doorverkopen gaat hier ook niet om, want deze krijg je op marktplaats nog niet kwijt voor 5 euro.

je moet gewoon de aanbiedingen in de gaten houden en iets meer geduld hebben als digital ps5 gebruiker.
dehardstyler @Dovaxes25 augustus 2022 10:22
Ik heb hem ook niet gekocht nog, vond 20 euro nog net te veel haha. Maar was maar als voorbeeld. Mocht je BF wel willen kopen ben je al over de helft om de 100 euro meerprijs van de disk versie terug te verdienen, of in jou voorbeeld 1/5de. Dat verdien je makkelijk terug over de lifecycle, dus ik snap mensen die een digital kopen gewoon niet. Je kan nog steeds alles in de PSN Store kopen met een disk versie.
wiseger @Dovaxes25 augustus 2022 11:22
Dehardstyler verkoopt straks zijn oude console met 20 spelletjes erbij. Kan hij een leuk bedrag voor krijgen.

Degene die hun console kaal willen verkopen zullen veel minder ontvangen. Als ze hem al kwijt raken.
Dovaxes @wiseger25 augustus 2022 11:50
Nee want de hardstyler die wil juist zo min mogelijk uitgeven aan games en verkoopt alles door als het uitgespeeld is. 2e hands markt voor consoles met of zonder spellen geen verschil

[Reactie gewijzigd door Dovaxes op 22 juli 2024 23:35]

wiseger @Dovaxes25 augustus 2022 12:38
Dat is niet mijn ervaring. Ik heb jarenlang mijn oude console na vervanging door het nieuwere model altijd voor een prima prijs te verkopen met een lading oude spelletjes erbij.

Maar goed, ik heb nu geen console meer, mijn laatste was de Xbox One. Dus wellicht is het tegenwoordig anders.
dehardstyler @Dovaxes25 augustus 2022 16:06
Ik verkoop helemaal niks door @wiseger en @Dovaxes. Ik heb een PS1, PS2, PS3 x2 (eerste fat model ging stuk, maar heb ze beide nog.), PS4 en PS5. Inclusief alle spellen die ik ooit heb gekocht. Ik heb nog nooit een spel verkocht. (dat ik mij kan herinneren in ieder geval :P)
Best leuk al die doosjes in de kast. :)

Maar ik wil inderdaad wel gewoon een zo goedkoop mogelijke eerste aankoop en daarbij lijkt de disk versie mij een voordeligere keuze, zeker als je veel nieuwe titels speelt.
chrisboers @dehardstyler25 augustus 2022 10:49
Battlefield 2042 is in de PS Store al zes keer in de aanbieding geweest, met prijzen onder de 40 Euro. Meer dan die 20 Euro, maar een stuk minder dan 79,99. Bij Bol.com overigens 14,99.

Daarom altijd prijzen in de gaten houden met pricewatch, budgetgaming en psprices.
timoootjex @dehardstyler25 augustus 2022 10:04
Dat is wel best interessant ja.
Jamesl @Postman25 augustus 2022 10:24
Je kan met PS5 je spellen soort van delen. Mijn PS staat als primair geloof ik van een vriend van mij, we wonen in hetzelfde huis en als hij een spel koopt kan ik hem ook downloaden en spelen (ook tegelijkertijd).
Zo delen we Elden Ring bv, dan is digitaal goedkoper dan disk.

Overigens heb ik wel de disk versie gekocht toentertijd, met inderdaad het idee dat disk goedkoper is op langere termijn.
chrisboers @Jamesl25 augustus 2022 10:53
Dan moet je die vriend wel heel goed kennen en vertrouwen, hij kan namelijk jouw account gebanned krijgen of op een andere manier vernaggelen. Jij je account + games kwijt en Sony gaat je dan niet helpen.
Jamesl @chrisboers25 augustus 2022 22:05
Hoe zou die mij gebanned kunnen krijgen?
En ja dat doe ik zeker, ken hem al heel lang haha en hij haalt er zelf ook voordeel uit natuurlijk.
chrisboers @Jamesl26 augustus 2022 10:15
Als hij onder jouw account speelt en begint te vloeken of andere gamers uitscheldt bijvoorbeeld...
R4gnax @chrisboers26 augustus 2022 10:23
Dan moet je die vriend wel heel goed kennen en vertrouwen, hij kan namelijk jouw account gebanned krijgen of op een andere manier vernaggelen.
Hoe dit werkt is vziw dat iemand anders jouw PS4/5 als het primaire apparaat voor hun PSN account geregistreerd heeft staan. Deze koppeling staat toe dat als die andere persoon daarna op dat specifieke apparaat één keer inlogt, zij een offline credential token hebben staan wat aan alle gebruikers op de console toegang geeft tot de content die bij hun online account hoort.

Maar als je daadwerkelijk gaat spelen, kun je nog steeds spelen onder een andere account. Je eigenste.
Jij logt nooit in als die andere gebruiker; en die andere gebruiker logt nooit in als jou.

Wel is het zo dat een PS4/5 maar één account als primair geconfigureerd kan hebben, dus als je dan zelf gaat gamen zul je telkens ingelogd en online moeten zijn om aan je eigen games aan te komen.

Dat kun je dan kruislings met elkaar regelen, zodat je in principe elkaars content kunt consumeren. De één kan de ander alleen gebanned krijgen wanneer er gebanned wordt op zoiets als een uniek ID dat aan een aanschaf gekoppeld zit.


Waar bovenstaande niet sluitend te krijgen is, is dat je zonder ingelogd te zijn vziw enkel toegang hebt tot reeds geinstalleerde content. Om nieuwe content te installeren moet je contact leggen met PSN en alsnog inloggen als de eigenaar van de content. En dat impliceert dat Jamesl toch wachtwoorden uitgewisseld zou moeten hebben, waarbij op z'n zachtst gezegd een risico bestaat dat de ander zich toch nog eens als jou voor gaat doen.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 23:35]

FreakGIB @Jamesl25 augustus 2022 11:44
doe ik ook en je hoeft niet eens in het zelfde huis te wonen.
maddog4004 @Postman25 augustus 2022 10:14
Echt niet normaal.. Zelfs met de summer sale 40% korting is een digitale game nog steeds 10e duurder dan de disc versie die bij Mediamarkt ligt..
JPS2K5 @Postman25 augustus 2022 10:36
Ik niet. Ik heb 2 xboxen en ik speel samen met mijn vrouw. Zij speelt op mijn 'home' xbox. Met een disc versie moet ik er dus 2 kopen.
Verder heb ik het geduld om (even) te wachten. Toevallig heb ik de afgelopen 2 weken een paar games gekocht, digitaal: Ghost recon breakpoint 14 euro, the division 2 voor 7 euro, Far cry 6 voor 19 euro, Assassins Creed Odyssey voor 18 euro. En wat we verder spelen zit in Game Pass, die ik ook maar 1 keer hoef aan te schaffen voor 9 euro per maand. Dus nee, voor mij geen discs meer.
Verwijderd @Postman25 augustus 2022 11:49
Waarom?
Digi versies van games blijven idioot hoog in prijs. En een disc versie van een AAA release kun je vaak al na een maand op MP vinden voor de helft van de prijs of nog minder. Plus de disc kun je vervolgens weer verder verkopen.
Die 100 euro extra heb je er dus zo uit met een paar spellen.
Zou je dat (nog) willen?

Het bekende Marktplaats gebedel, gescheld, niet op komen dagen, geen reactie na acceptatie, zonder overeenkomst toch een 1 ster waardering ‘scoren’ omdat iemand zijn zin niet kreeg?

En dan ben ik vast en zeker nog wat vergeten…

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 23:35]

computerjunky @Postman25 augustus 2022 12:17
Uit interesse moet je een disc game alsnog volledig installeren of is dit not als vroeger dsat bepaalde assers van de disk komen?
En zo ja installeert het een beetje snel ten opzichte van gigabit download of moet je echt vooruit plannen?
En heb je de disc nog nodig na installatie?
chrisboers @computerjunky26 augustus 2022 10:17
De game moet geheel installeren. Daarna is de disk alleen nog nodig om te valideren dat je de game nog steeds in bezit hebt. Dus ja, je hebt de disk nog nodig, maar wordt niet gebruikt om het spel daadwerkelijk te laden.
computerjunky @chrisboers26 augustus 2022 13:03
En die validatie is iedere keer als je de game start of random intervals ?
chrisboers @computerjunky29 augustus 2022 08:01
iedere keer. Zonder disk start de game gewoon niet.
bouwfraude @Postman28 augustus 2022 14:45
Bij de PS4 zijn er regelmatig spelen in de aanbieding als je niet het nieuwste van het nieuwste wil ik heb weinig voor de adviesprijs gekocht.
Jeroenzer @Postman25 augustus 2022 10:15
jaa...en als je disc het niet meer doet of de lezer heb je niks aan je schijfje.
Jeroen73 @Jeroenzer25 augustus 2022 11:47
Een defecte drive heb ik een keer gezien op een 13 jaar oude cd speler, schijfrot alleen op zelfgebrande schijfjes, maar ook dan pas na jaren. Ik ben ernstig fan van fysieke schijfjes en ik koop alleen digitaal als er geen fysieke versie bestaat.
Hulleman
@Jeroenzer25 augustus 2022 10:20
En hoe vaak heb je dat al meegemaakt? Ik game sinds 2008 op een playstation en daarvoor altijd op PC. Kan wel zeggen dat ik bijna 25 jaar game. Nog nooit meegemaakt dat een schijfje het niet meer deed.
cyclone @Hulleman25 augustus 2022 11:48
Zelfde verhaal hier, en bloedzuinig op alles wat op disc staat (niet alleen met games) maar mijn PS4 Last of Us II dvd (dus ook nog eens redelijk recent) wilde mooi niet installeren op mijn PS5.
En er zit geen krasje / vingerafdruk op de disc.

Ik had dezelfde mening als jij (discs gaan alleen stuk als je r niet zuinig op bent) maar helaas blijkt deze mening niet te stroken met werkelijkheid.
Frans74 @Hulleman25 augustus 2022 12:18
Ik één keer, maar dat was nadat ik er uit frustratie een burn-out op had gedaan :+
vectormatic @Hulleman25 augustus 2022 13:14
1x dooie drive op een og xbox, 1x dooie drive op de wii, en bij de dreamcast was de laser ook een zwak punt

Schijfjes heb ik nooit gedoe mee, daar ga ik netjes mee om, maar drives zijn gewoon aan slijtage onderhevig, en worden ook gewoon lowest bidder ingekocht

Desondanks ben ik ook geen fan van digitale games op consoles

[Reactie gewijzigd door vectormatic op 22 juli 2024 23:35]

Hulleman
@vectormatic25 augustus 2022 14:15
Mja, kan gebeuren. Heb ik gelukkig nog niet meegemaakt!
dok33 @Hulleman25 augustus 2022 14:22
Nou, bij mijn PS4 dus.

Kan pas nu ik een PS5 heb sommige PS4 spellen weer spelen, die ik op schijf had gekocht.

Heb zelfs sommige maar opnieuw gekocht als digitaal.
kw_nl @Jeroenzer25 augustus 2022 12:48
CDkeys voor Playstation games? Zijn die er dan? Heb ze zelf nooit kunnen vinden.

Voorbeeld, Horizon: Forbidden West, in de Sony Store 80 euro... Bij Bol.com 45 euro. Dat is bijna de helft! Als dat 3 keer doet, dan heb je al de meerprijs van de PS5 DISC eruit.
Hulleman
@Jeroenzer25 augustus 2022 12:56
Ik ben dan wel benieuwd op welke cdkey sites jij Playstation games koopt. Dat is allemaal shady zooi waar jij je account ter beschikking moet stellen. Playstation werkt namelijk niet met cd keys om games te kopen in de storen.

Alle games die ik wil spelen zijn op disc. Kleine indie games wellicht niet, die koop ik dan wel digitaal als ik ze überhaupt speel. Beste van twee werelden.
Jeroenzer @Hulleman25 augustus 2022 13:06
het gaat toch om algemeen cd's en digital keys, of het nu voor ps of xbox is of pc
Hulleman
@Jeroenzer25 augustus 2022 14:14
Maar de PS en xbox kennen geen cdkeys, zoals PC dat wel kent. Er zijn wel shady bedrijven die ‘cdkeys’ voor consolegames verkopen, maar dat is geen normale gang van zaken. Voor consoles is het bijna onmogelijk om buiten de store van je console games te kopen. De store is gewoon erg duur, iig voor Playstation.
RoamingZombie @Jeroenzer25 augustus 2022 11:01
Dan ga je gewoon niet goed om met je schijfjes. Ik kan geen andere conclusie trekken. Want ik heb dit in 25 jaar tijd ook nog nooit meegemaakt.
Jorrie @RoamingZombie25 augustus 2022 11:12
Ik heb het 1x meegemaakt met de Xbox 360, prachtige circels in de disc. Verder inderdaad nooit, als je goed op je spullen let heb je deze problemen niet.
FreakGIB @Jorrie25 augustus 2022 11:32
ik heb het ook 1 keer mee gemaakt op de Xbox 360 maar nog geen een keer op PS1 ,3 ,4, 5 nintendo Gamecube en Wii

kon gelukkig bij Gamemania de krassen op de disk laten verwijderen.
DesertFoxNL @Jorrie25 augustus 2022 11:49
Die prachtige cirkels in de disc waren toch door een bepaald type reader in de xbox? Je kon toen de drive laten verwisselen die geen krassen meer maakte.

Het heette ''The perfect circle scratch'' er zijn wat youtube filmpjes om dit te fixen op de schijf zelf. Maar als het natuurlijk te vaak gebeurd is of NET verkeerd plekje, zit je alsnog met een defecte disc. Xbox360 drive die het deed.
Jorrie @DesertFoxNL25 augustus 2022 11:51
Klopt, daardoor kon ik mijn 360 ook omruilen én kreeg ik een nieuwe disc (Halo 3).
iOnoWLIt @Jeroenzer25 augustus 2022 11:29
Beide hebben voor en nadelen.

Zo kunnen digitale games:
  • uit je account gehaald worden
  • kunnen ze niet doorverkocht worden
  • alleen van een leverancier gekocht worden en die ook de prijzen bepaalt
Bexorcist @Jeroenzer25 augustus 2022 11:48
Volgens mij doel jij op de verschillende grey market keyseller sites. Voor console games zijn deze amper van toepassing.
Bekers @Dovaxes25 augustus 2022 10:29
Ik ben juist blij met mijn ps5 met schijflade. Regelmatig dat er bij bv bol spellen in de aanbieding zijn die in de PSStore nog voor volle prijs zijn. Die versie zonder schijflade had ik niet hoeven hebben.
Dovaxes @Bekers25 augustus 2022 10:31
voor ieder zijn ding
Bekers @Dovaxes25 augustus 2022 11:14
Gelukkig wel =)
Sannr2 @Dovaxes25 augustus 2022 10:43
Dat lijkt me niet. Het verschil blijft even groot, dus je hebt het even snel terug verdiend. En het feit dat het allemaal nog duurder is geworden zorgt er juist voor dat mensen extra bewust kijken wat uiteindelijk voordeliger is, ipv te kiezen voor gemak tegen een hogere prijs. De disc versie heb je snel terugverdiend nog steeds, dus het lijkt me juist dat die populairder wordt. Mensen kijken echt niet alleen naar de aanschafprijs.
Ethirty @Dovaxes25 augustus 2022 11:07
Alleen geeft Microsoft nu zelf al aan dat exclusives zullen afnemen.
nieuws: Microsoft-topman: er zullen steeds minder exclusieve games komen
jameskond @Dovaxes25 augustus 2022 15:26
Echter is de digitale nog moeilijker verkrijgbaar.
dehardstyler @Dovaxes25 augustus 2022 09:54
Waarom hoop je dat de digital nog populairder wordt?
LocK_Out 25 augustus 2022 09:56
Ik krijg oprecht steeds minder interesse in deze doos. Lelijk, groot en slecht verkrijgbaar. Pas weer een loting via PS/Sony zelf. Wachtrij van dik een uur en binnen 30 minuten alles uitverkocht.

Overgestapt op Xbox (series X) en i.c.m. gamepass bevalt dit vele malen beter + de console zelf ziet er een stuk deftiger uit.

Het is dat ik een flinke (gekochte) game library op PSN heb, maar het kan me steeds minder bekoren.

[Reactie gewijzigd door LocK_Out op 22 juli 2024 23:35]

Carlos0_0
@LocK_Out25 augustus 2022 10:21
Goed met de xbox moet je ook geluk hebben, de serie X is ook amper verkrijgbaar.
oef! @Carlos0_025 augustus 2022 12:56
https://www.xbox.com/nl-nl/configure/8WJ714N3RBTL
Direct leverbaar.

@LocK_Out
Same here, ik had ook graag een ps5 gehad maar het is simpelweg te duur in de bestaande bundels, zeker omdat ik ook nog eens een stuurtje wil kopen om gt7 te spelen. Een investering van 950 euro is crap, vooral als ik al een series X heb staan.

Ik wacht wel een paar jaar en koop dan een 2e hands ps5 of een goedkopere ps5 slim.
S.McDuck @oef!25 augustus 2022 14:30
Zelfde hier. Afgelopen weekend eindelijk uitgeloot om via Playstation een console te kopen. Na inloggen nog eens goed nagedacht en niet besteld. Mijn PS4pro doet het nog prima. Games zijn goed, nieuwe games komen uit en de kids vermaken zich nog prima. En zo ruim 1000 euro bespaard :) Het FOMO stukje is er wel vanaf en inmiddels ben ik van plan om op de V2 te wachten die altijd gaat komen: kleiner, zuiniger en sneller.
Carlos0_0
@oef!25 augustus 2022 17:10
Bizar en kijk je op webshops en priceWatch hier ook nergens zie je hem leverbaar.
PVDK007 @Carlos0_025 augustus 2022 14:45
De X-Box series x is gewoon bij de Mediamarkt in Hoofddorp te krijgen, heb er daar een paar zien liggen maar ook in Amersfoort.

Persoonlijk vind ik de nieuwe Playstation nog helemaal niet nodig om echt te moeten hebben. Er komen amper titels uit waar je echt naar uitkijkt en qua graphics hoef je het ook niet echt te doen.
Carlos0_0
@PVDK00725 augustus 2022 17:11
Apart want als je priceWatch ofzo kijkt dan is die niet te koop, terwijl schijnbaar dus wel in in de mediamarkt ligt en te koop is bij Microsoft zelf.

Goed ik ben wel blij mee en er komen zeker wel titels op uit, of je ze wil spelen is ander verhaal.
Goed zijn een paar titels die idd ook op de vorige generatie zijn, maar zal vanaf volgend jaar ook langzaam minder worden denk ik.
Mayonaise @Carlos0_025 augustus 2022 20:19
Ik zag ze nochtans in verschillende winkels staan.
Carlos0_0
@Mayonaise25 augustus 2022 21:19
Ja zou zo maar kunnen inderdaad, ik kom bijna nooit meer in een winkel.
Alleen eens een spelletje als ik die nieuw koop bij Gamemania dan, maar voor de rest is eigenlijk alles laat online 😅.
Aidix 25 augustus 2022 09:53
Alsof ze de mensen die nog geen ps5 hebben bemachtigd nog niet genoeg hebben geïrriteerd, mogen ze nu nog 50 euro extra betalen.
Verwijderd @Aidix25 augustus 2022 09:57
Precies. Ik wil eigenlijk best wel een PS5 kopen sinds launch. Maar wil gewoon op mijn gemak wanneer ik zin heb online of in de winkel zo'n ding bestellen. Hij is nog steeds niet op een normale manier te krijgen en echt heel boeiende exclusives zijn er ook niet. Microsoft hoor ik alleen maar positieve verhalen over, zeker met gamepass. Die zijn hard aan het pushen en lijken meer voor gamers te willen doen dan Sony.

Enige reden dat ik een PS5 nodig heb ik straks voor final fantasy 7 remake part 2. De rest van de games kan ik ook op de Xbox spelen.
joost00719 @Verwijderd25 augustus 2022 10:00
Was laatst bij de Gamemania, daar verkochten ze hem voor 635 euro inclusief een bundle (op voorraad). De kale ps5 wilde ze me niet verkopen helaas... Heb het apparaat dus ook niet gekocht.
MacPoedel @joost0071925 augustus 2022 10:10
Bij Game Mania hebben een collega en een vriendin van me vorige week voor die prijs wel een PS5 gekocht. Maar dat was dan de disc versie met Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 en Destruction Allstars.

Die laatste game ken ik niet, zal wel niets zijn, maar die eerste twee kun je nog wel een degelijke prijs voor krijgen als je ze echt niet moet hebben.
FreakGIB @joost0071925 augustus 2022 11:52
ik heb er meerdere gekocht via Intertoys
toen bij de release had ik hem via Bol meteen gehad en 1 op bestelling staan bij Intertoys die kwam later en die heb ik toen voor 499 gekocht en doorverkocht zonder winst aan een vriend
toen een tijd later er nog 1 in de bestelling gezet en die kon ik een paar maanden geleden halen ook weer voor 499 en die meteen weer doorverkocht aan een andere vriend.
allemaal consoles zonder extra's
Verwijderd @Verwijderd25 augustus 2022 10:06
Hij is nog steeds niet op een normale manier te krijgen...
Twee weken geleden nog 1tje gekocht in de PlayStation store.
Kalder
@Verwijderd25 augustus 2022 10:19
Daar moet je je ook voor aanmelden en wordt je dus ook voor in/uitgeloot.
Je kunt niet zomaar in de PS Store een PS5 kopen.
Verwijderd @Kalder25 augustus 2022 10:25
Aanmelden ja. Inloten nee.
Zodra ze er weer zijn, krijg je een berichtje en log je in op de website om er 1 te kopen.
Daarbij geldt op=op, maar ik hoefde me er in ieder geval niet voor te haasten. Zo hard ging het niet.
Het punt van OP was dat ze niet aan een normale prijs bij een officiële verkoper te krijgen zijn. Dat is dus wel zo.
Kalder
@Verwijderd25 augustus 2022 10:31
Dan moet je daar alsnog je mail voor in de gaten houden, ze zijn eens per zoveel tijd beschikbaar bij PS, dat vind ik nog steeds niet een normale manier.
Zodra er meer supply is dan demand en je ze dus kunt kopen zonder je ergens aan te moeten melden en zonder geforceerd te worden om een bundel te kopen in winkels, zie ik dat pas als "normaal verkrijgbaar"
lithiumangel @Kalder25 augustus 2022 11:05
Ik heb sinds dag 1 dat ik op T.net het nieuws artikel zag dat Sony zelf PS5's ging verkopen in NL/BE op hun site, mezelf met m`n PSN direct ingeschreven voor een disc versie. (ben ff vergeten wanneer dit was) Tot op heden nog steeds geen mail dat ik een PS5 mag kopen. En m`n PSN mail staat gekoppeld aan m`n primaire e-mail adres waar ik push notificaties op ontvang op m`n mobiel. En krijg ik wel andere mails binnen van PSN als ik wat digitaal koop dus in de spam bak komen ze ook niet.

Inderdaad nog steeds niet "normaal" te krijgen.
Ryuuken @lithiumangel25 augustus 2022 11:54
Dat is bizar. Ik heb dat pas de week nadien gedaan en ik heb een week of 6 geleden al de mogelijkheid gekregen om een PS5 (disc versie) te kopen.
Heb ik niet gedaan want ik zat al met het idee om een XBOX te kopen, wat ik vorige week dan ook gedaan heb.
Voor mij en de kids is de gamepass echt wel een pluspunt vergeleken met PS.
Verwijderd @Kalder25 augustus 2022 10:38
Fair enough.

Overigens krijg je een dag van te voren al een mail. Ik ken niemand die niet dagelijks zijn mail checkt ;)
Kalder
@Verwijderd25 augustus 2022 10:40
* Kalder checkt mail zodra er iets in de primaire mail staat en ik een notificatie krijg... liefst zo min mogelijk mail/post :P
FreakGIB @Verwijderd25 augustus 2022 11:54
meerdere gekocht voor anderen via Intertoys zonder extra's gewoon voor 499.
gewoon de zaak in de buurt bellen je op een lijstje laten zetten en geduld hebben
heb dat nu ook gedaan voor de PS VR2
MartijnH333 @Aidix25 augustus 2022 10:18
Ik heb geen PS4 maar wou wel voor de PS5 gaan. Maar gezien ik dit jaar/begin volgend jaar ook een nieuwe pc wil kopen denk ik dat ik de PS5 ook gewoon over ga slaan.
Zebby 25 augustus 2022 09:55
Nou fijn, ik had toch echt gehoopt dat ik nu op normale wijze een PS5 zou kunnen bemachtigen zonder in allemaal Telegram groepen te hoeven azen :/
Donstil
@Zebby25 augustus 2022 10:00
Nou fijn, ik had toch echt gehoopt dat ik nu op normale wijze een PS5 zou kunnen bemachtigen zonder in allemaal Telegram groepen te hoeven azen :/
Dat heeft hier toch niet zoveel mee te maken? De blijft gewoon in stand, dat wordt hierdoor toch niet moeilijker lijkt me, misschien juist makkelijker.

Wel had je een half jaar geleden beter op MP een Playstation kunnen kopen, daar gingen ze al regelmatig voor 550/575 en dat is nu ineens een prima prijs nu Sony zelf ook verhoogt :P
Zebby @Donstil25 augustus 2022 10:03
Liever geen geld aan scalpers geven als het even kan ;) Dat ze niks zeggen over meer productie vind ik wel zorgwekkend. Dat lijkt bijna op een zelf gecreëerd tekort, misschien omdat er zo weinig launch titels waren en nog steeds weinig goede PS5 titels zijn 2 jaar na release #aluhoedje
ahoffman518 @Zebby25 augustus 2022 10:31
Ik was pas in Mediamarkt Rotterdam-Alexandrium. Daar zouden ze eind deze maand binnen komen, rond de 20e/22e. Die zouden er wel enige tijd liggen gaf hij aan (weken). Dus daar is je kans.
Toevallig werd ik vlak daarna uitgeloot door Sony en kunnen bestellen via de webshop.
Dus ben je nog op zoek, zou daar nu wat voorraad liggen.
Richh @ahoffman51825 augustus 2022 10:54
Ongetwijfeld in een pakket met accessoires en games die je eigenlijk niet hoeft, waar je de hoofdprijs voor betaald.

Mediamarkt is wat dat betreft ook gewoon een scalper.
jongetje @ahoffman51825 augustus 2022 15:53
Uitgeloot en kunnen bestellen is wel vreemd. Tenzij je bent ingeloot...
Donstil
@Zebby25 augustus 2022 11:38
Liever geen geld aan scalpers geven als het even kan ;)
Ja oke dat is zo, maar om nou 2 jaar wachten en dan maar 25,- (of 75 voor deze verhoging) niet aan scalpers te geven is ook zo wat. Daar heb je alleen je zelf maar mee.
Geim 25 augustus 2022 09:49
Quote:"Sony zegt dat de prijsverhoging nodig is door gestegen kosten als gevolg van de hoge inflatie"

Waarmee de inflatie weer een zetje in de verkeerde richting krijgt.
Thonz @Geim25 augustus 2022 10:00
Nou is een PS5 niet bepaald een basisbehoefte...
Gropah @Thonz25 augustus 2022 10:08
Maar het helpt zeker niet mee. Daarbij, als elke fabrikant dit argument gebruikt (en dat doen veel bedrijven), klopt het zeer zeker wel.
Dazzler2120 @Gropah25 augustus 2022 10:34
Nouja het is natuurlijk niet alleen een argument. Door inflatie worden salarissen hoger, materialen worden ook duurder. Oftewel de kostprijs gaat omhoog. Als dat te groot wordt kan een bedrijf kiezen om de verkoopprijzen te verhogen door de inflatie.
Gropah @Dazzler212025 augustus 2022 10:37
Door inflatie worden salarissen hoger
Lang niet overal en lang niet overal met iets wat ook maar in de buurt komt van de inflatie. Relatief gezien worden salarissen dus minder bepalend voor de kosten. Of dat wenselijk is, is een tweede.
Kabouterplop01 @Dazzler212025 augustus 2022 10:45
Heb jij al salarisverhoging gehad, of moest je gewoon solliciteren voor een hogere schaal?
Zer0 @Kabouterplop0125 augustus 2022 13:14
Ja, is gewoon in de CAO geregeld... hoefde ik niks voor te doen
R4gnax @Zer026 augustus 2022 10:01
Ja, is gewoon in de CAO geregeld... hoefde ik niks voor te doen
Ja; als je binnen een CAO valt, dan heb je - in dit geval - geluk.
Buiten een CAO zul je er zelf voor moeten onderhandelen, en er zullen genoeg mensen zijn wiens positie daar niet sterk genoeg voor is. En die gewoon nul op het rekest krijgen van hun werkgever, want 'gestegen kosten' ; 'minder inkomsten'; etc. etc.
En wat te denken van bijv. mensen die leven op een pensioen wat al in geen jaren meer geindexeerd is?
Zer0 @R4gnax26 augustus 2022 11:17
Ruim 80% van de Nederlandse werknemers valt onder een cao...
Enai @Geim25 augustus 2022 10:32
Dat heet hyperinflatie en zal zich doorzetten zolang Europa zijn voornaamste leverancier van grondstoffen boycot.
haarbal @Enai25 augustus 2022 11:02
We nemen anders nog genoeg gas af.
watercoolertje @Enai25 augustus 2022 11:33
Dat heet hyperinflatie en zal zich doorzetten zolang Europa zijn voornaamste leverancier van grondstoffen boycot.
Een grafiekje lezen is toch niet zo moeilijk? De Inflatie begon al te stijgen voor de oorlog, en dus ook voor de sancties.

Laten we dus niet doen of er zonder sancties niks aan de hand zou zijn, is simpelweg niet zo. Tuurlijk hebben ze ook een effect op inflatie en dat zal geen positief effect zijn, er is echter maar 4 a 5% inflatie bijgekomen sinds de oorlog is begonnen EN de sancties zijn geopperd, dus je kan hooguit die 4 a 5% over die 2 factoren verdelen. Nou wat een hyperinflatie!

https://www.cbs.nl/nl-nl/...naar-10-3-procent-in-juli

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 23:35]

Geim @Enai25 augustus 2022 11:49
Dat heet hyperinflatie en zal zich doorzetten zolang Europa zijn voornaamste leverancier van grondstoffen boycot.
Gedeeltelijk boycotten, want zoals @haarbal al zegt, we nemen immers nog steeds gas af.
SuperDre
@Geim25 augustus 2022 17:59
Tja, daar kan Sony natuurlijk niets aan doen. Net als hier van die politici die krankzinnige uitspraken doen dat werkgevers de lonen flink moeten verhogen om de gestegen prijzen te compenseren, dan ben je toch compleet van de wereld, want die hogere lonen moeten dan weer doorberekend worden aan de klant waardoor de prijzen ook weer harder stijgen.
R4gnax @SuperDre26 augustus 2022 10:07
Naja; de onderliggende toon is dat de commerciële sector - en dan met name de nog steeds zeer rendabele grootbedrijven - water bij de wijn moeten doen en tijdelijk genoegen moeten nemen met lagere winsten om te helpen de economie terug te versterken. Het zou gezien moeten worden als terug investeren in de lokale economie, wat zich op de middellangere termijn weer terug uitbetaald omdat je dan sneller terug komt op wat de normale situatie zou moeten zijn, waar geld weer rolt.

Helaas draait het merendeel van de commerciële sector niet op lange-termijn denken.
Het midden- en klein-bedrijf heeft het al enorm moeilijk gehad dankzij de klappen van Covid en de in veel gevallen marginale en/of achterblijvende staatssteun; terwijl het merendeel van de grootbedrijven die nog immer zeer winstgevend zijn, allemaal eigendom zijn van hedge funds en andere aandeelhouders welke boven alles winstgroei willen blijven zien en compleet ingesteld zijn op korte-termijn visie.
sohus 25 augustus 2022 09:49
"Sony zegt niet waarom de fabrikant de Amerikaanse markt ontziet."

Simpel: relatief sterkere positie van Microsoft Xbox in die markt.

[Reactie gewijzigd door sohus op 22 juli 2024 23:35]

Dorkiban @sohus25 augustus 2022 09:55
Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Een andere verklaring is de sterke dollarkoers. In het laatste jaar is deze met een procentje of 20 gestegen t.o.v. de Yen. Dus de opbrengsten voor elke PS5 in de VS zijn al flink gestegen. Zeker als Sony in de toeleveringsketen vooral in Yen's betaalt, dan is het dus helemaal niet nodig om de prijzen in de VS te verhogen.
Rossi46 @Dorkiban25 augustus 2022 10:22
Speelt zeker mee, maar dat kan ook zo weer veranderen. Reken maar dat de concurrentiepositie t.o.v. van Xbox in de VS heel anders in elkaar zit dan bijvoorbeeld in Europa.
CrazyBernie @Dorkiban25 augustus 2022 10:39
Inderdaad de dollarkoers is hier vooral debet aan. De meeste kosten van een console zijn de componenten en die worden allemaal in dollars afgerekend en dus niet onderhevig aan inflatie door koers verschillen (wel gestegen prijzen van die componenten) en de andere kosten voor Sony zoals personeel en eigen componenten zijn in Yen en dus ten opzichte van de dollar relatief goedkoper geworden.
Hans C @sohus25 augustus 2022 09:57
Wat het in ieder geval betekent is dat blijkbaar de rest van de wereld de inflatie van de Amerikaanse PS5's moet betalen.
SuperDre
@Hans C25 augustus 2022 17:57
Of omdat de dollar dus een stuk sterker is dan andere munteenheden en daarom dus de prijs daar niet verhoogd hoeft te worden.
Loller1 25 augustus 2022 10:00
Het idee dat inflatie zo'n sprong veroorzaakt is een beetje vreemd als je ook meerekent dat Sony (en Microsoft) doorgaans halfverwegen de generatie zonder problemen een grote revisie weten neer te zetten die 100 dollar/euro minder kost dan de originele versie (PS4 en Xbox One kostte beide 400 euro, PS4 Slim en Xbox One S gingen over de toonbank voor 300 euro 3 jaar later).

Anyways, waarom Amerika ontzien wordt is vrij duidelijk: ze zouden zichzelf daar helemaal uit de markt prijzen met de positie van de Xbox. Zo zie je maar weer dat concurrentie belangrijk is. De enige reden dat de rest van de wereld nu meer moet betalen is de Xbox.

Sony's aankondiging is ook absurd "increase in select markets". Lol. Alles behalve de VS. Hoe transparent kan je zijn?

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 22 juli 2024 23:35]

ymmv
@Loller125 augustus 2022 10:52
De dollar is op dit moment een zeer sterke munt tov waarvan bijna alle wereldvaluta's (yen, pond, rupee, yuan) in waarde gedaald zijn. Er is dus geen reden om de prijs in de VS te verhogen want door de hoge dollarkoers krijgt Sony er meer yens voor terug.

Ik verwacht dat de komende weken en maanden bijna alle importprodukten vanbuiten de EU 10-20% duurder zullen gaan worden. Dat geldt ook voor Microsoft, die wil ook niet 20% minder verdienen aan elke Xbox die in Europa verkocht wordt.
Loller1 @ymmv25 augustus 2022 12:15
Alleen negeer je nu dat consoles juist waarde verliezen en dat de koers van de euro tegenover de dollar (noch enige andere munt) Sony er nooit van weerhouden heeft om wel gewoon meer te vragen.
Tri Force @ymmv25 augustus 2022 11:58
Zal eerder het tegenover gestelde zijn dat MS bijvoorbeeld een Bundle maakt met de XB series SX met een S inclusief 12 maanden Ultimate of een spel voucher voor 50€ voor 290€ en een X met een spel voucher van 50€ of 12 maanden Ultimate voor 490€ tenminste zo zou ik het doen en ja je hebt misschien wel een miljard extra onkosten maar de boodschap aan gamers zal zoveel meer waard zijn en er zal generaties later nog over gepraat worden van "pappa waarom zijn wij XB gamers" en pa zegt "toen ik jong was begon het Covid verhaal en toen PS hun prijzen verhoogden bood XB een korting + extra aan" zal wel vreemd klinken maar op die manier wordt er ook nog over Nintendo gepraat door mijn generatie en die daarvoor over hoe Gaming bagger was tot Nintendo met hun Seal of Quality kwam en dat is inmiddels 40 jaar terug ;)
Vrietje 25 augustus 2022 10:14
Als Microsoft niet volgt, hebben ze mooi ook nog de “goedkopere” console op de markt, zonder de prijs te hoeven verlagen.
Mizgala28 @Vrietje25 augustus 2022 10:21
Het zou ook kunnen dat Microsoft betere contracten/afspraken heeft met leveranciers, of dat er genoeg bestellingen zijn gedaan voor de prijs verhoging eventueel noodzakelijk is.

Sowieso valt het mij op dat de Xbox, zelfs de Series X veel makkelijker te koop is dan de PS5, wij hadden recent de PS5 in een bundel gekocht, en hoewel dat niet ideaal was is het wel beter dan niks na bijna 2 jaar.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 23:35]

Verwijderd @Mizgala2825 augustus 2022 11:36
Ik vermoed dat de Xbox mogelijk wat goedkoper te produceren is (geen dure speciale SSD, geen fancy liquid metal cooling maar gewoon slimme conventionele koeling), plus ze hebben ook nog eens kleine dingen waar ze meer geld aan overhouden zoals het verschepen van de consoles (de PS5 neemt meer ruimte in, dus je hebt meer zeecontainers nodig voor hetzelfde aantal consoles).

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 23:35]

loki504 @Vrietje25 augustus 2022 10:28
En ze hebben hem op hun eigen website/store op voorraad 😀
Mizgala28 25 augustus 2022 10:19
De prijsverhoging geldt onder meer in Europa, Azië, Zuid-Amerika en Canada, maar niet in de Verenigde Staten. Sony zegt niet waarom de fabrikant de Amerikaanse markt ontziet.
Als Canada en VS geen verhoging hadden, dan zou ik nog eventueel daar een reden voor kunnen vinden.

Maar nu lijkt dit op een voorkeursbehandeling voor de VS.
Verwijderd @Mizgala2825 augustus 2022 10:26
Ze doen dat omdat in de VS Xbox te groot is en deze prijs verhoging hun enorm veel marktaandeel zou kosten.

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