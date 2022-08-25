Twitter-klokkenluider getuigt over drie weken in openbare hoorzitting Senaat VS

Twitter-klokkenluider Peiter Zatko verschijnt over drie weken voor een commissie van de Amerikaanse Senaat in een openbare hoorzitting. Dat heeft de Senaat bekendgemaakt. Zatko deed deze week een boekje open over vermeende structurele problemen met beveiliging bij Twitter.

De hoorzitting staat gepland voor 13 september, meldt de Senaat. De commissie heeft Zatko gedagvaard om te komen getuigen over de beveiligingsproblemen bij Twitter. Een dergelijke hoorzitting is niet uniek. Eerder hielden Senaatscommissies hoorzittingen over bijvoorbeeld de problemen bij Instagram. Zatko was van 2019 tot 2021 hoofd beveiliging bij Twitter en geldt al tientallen jaren als bekend hacker onder de naam Mudge. Tweakers heeft een opsomming gemaakt van de problemen die Zatko aan de kaak heeft gesteld.

Zatko kwam deze week als klokkenluider naar buiten. Het bedrijf zou verouderde software op servers draaien, zwichten voor de invloed van overheden en 'gebruikersgroei boven spambestrijding plaatsen'. Het bedrijf zou daarmee volgens hem niet voldoen aan de schikkingseisen die Twitter in 2011 opgelegd kreeg van de Amerikaanse FTC na een groot beveiligingslek.

Twitter ontkent de aantijgingen en doet dat zowel publiekelijk als tegen medewerkers. In een interne meeting waar CNN over bericht zeggen topmensen dat door de klokkenluider een 'vals verhaal' naar buiten is gekomen, waarbij veel van de details niet kloppen.