Twitter-klokkenluider getuigt over drie weken in openbare hoorzitting Senaat VS

Twitter-klokkenluider Peiter Zatko verschijnt over drie weken voor een commissie van de Amerikaanse Senaat in een openbare hoorzitting. Dat heeft de Senaat bekendgemaakt. Zatko deed deze week een boekje open over vermeende structurele problemen met beveiliging bij Twitter.

De hoorzitting staat gepland voor 13 september, meldt de Senaat. De commissie heeft Zatko gedagvaard om te komen getuigen over de beveiligingsproblemen bij Twitter. Een dergelijke hoorzitting is niet uniek. Eerder hielden Senaatscommissies hoorzittingen over bijvoorbeeld de problemen bij Instagram. Zatko was van 2019 tot 2021 hoofd beveiliging bij Twitter en geldt al tientallen jaren als bekend hacker onder de naam Mudge. Tweakers heeft een opsomming gemaakt van de problemen die Zatko aan de kaak heeft gesteld.

Zatko kwam deze week als klokkenluider naar buiten. Het bedrijf zou verouderde software op servers draaien, zwichten voor de invloed van overheden en 'gebruikersgroei boven spambestrijding plaatsen'. Het bedrijf zou daarmee volgens hem niet voldoen aan de schikkingseisen die Twitter in 2011 opgelegd kreeg van de Amerikaanse FTC na een groot beveiligingslek.

Twitter ontkent de aantijgingen en doet dat zowel publiekelijk als tegen medewerkers. In een interne meeting waar CNN over bericht zeggen topmensen dat door de klokkenluider een 'vals verhaal' naar buiten is gekomen, waarbij veel van de details niet kloppen.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-08-2022 10:44 27

25-08-2022 • 10:44

27

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Reacties (27)

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Notlupus 25 augustus 2022 10:56
Interessant om er bij te zetten wat de termen van de schikking waren in 2011:
Under the terms of the settlement, Twitter will be barred for 20 years from misleading consumers about the extent to which it protects the security, privacy, and confidentiality of nonpublic consumer information, including the measures it takes to prevent unauthorized access to nonpublic information and honor the privacy choices made by consumers. The company also must establish and maintain a comprehensive information security program, which will be assessed by an independent auditor every other year for 10 years.
Bron: https://www.ftc.gov/news-...rd-personal-information-0

[Reactie gewijzigd door Notlupus op 25 juli 2024 18:50]

kramer65 @Notlupus25 augustus 2022 11:15
Interessant daaraan vind ik vooral dat een groot deel van de schikking gewoon zegt: "hou je aan de regels."

Net alsof andere bedrijven wél consumenten mogen misleiden over security en privacy, en de privacy choices die consumenten maken niet hoeft te honoreren.
well0549 @kramer6525 augustus 2022 11:31
Dat doen ze toch allemaal...

Vertrouw jij meta dan? Ik absoluut niet.

En het aantal vragen dat je moet beantwoorden bij cookies zegt mij ook al genoeg.
litebyte
@well054925 augustus 2022 12:00
Het probleem is in de kern niet facebook (schuilnaam meta). dit soort bedrijven houdt je altijd die zich zien/gedragen als een soort van overheid, digitaal dan.

Het probleem is in de kern uw democratisch gekozen overheid. Die selectief en bewust dit soort bedrijven een hand boven het hoofd houdt. Uit wederzijds belang, om lobbyisme (zie bijv. dit artikel.)

Er is gewoon heel veel geld en (geopolitieke) macht mee gemoeid. Dat is al jaren een hele gevaarlijke ontwikkeling, alleen al omdat gekozen overheden zich hierdoor politiek laten gijzelen.
Bulkzooi @litebyte25 augustus 2022 12:37
Het probleem is in de kern niet facebook (schuilnaam meta). dit soort bedrijven houdt je altijd die zich zien/gedragen als een soort van overheid, digitaal dan.

Het probleem is in de kern uw democratisch gekozen overheid. Die selectief en bewust dit soort bedrijven een hand boven het hoofd houdt. Uit wederzijds belang, om lobbyisme (zie bijv. dit artikel.)

Er is gewoon heel veel geld en (geopolitieke) macht mee gemoeid. Dat is al jaren een hele gevaarlijke ontwikkeling, alleen al omdat gekozen overheden zich hierdoor politiek laten gijzelen.
Is een historisch gegeven waarvan de ontwikkeling uit de hand is gelopen. Wappies noemen de dollar dan ook vaak petrodollar. En de aanwezigheid van geld (en daarmee mogelijke corruptie, inflatie en diefstal) is overigens ook de achterliggende redenering van artikel 2 uit de Amerikaanse grondwet.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 25 juli 2024 18:50]

i-chat @kramer6525 augustus 2022 13:01
'interessant hieraan is' dat een schikking in beginsel een privaatrechtelijke handeling is.

je treft bijvoorbeeld een privaatrechtelijke schikking om strafvervolging te voorkomen - wel straf, geen strafblad.

in deze context zou het kunnen betekenen dat - hou je aan de regels of anders.... A: volgen we het standaard juridische pad van strafrecht (of publiek handelsrecht) waar je dan vervolgens een boete betaald of een handelsverbod opgelegd krijgt of bijvoorbeeld een aantal andere maatregelen te slikken hebt. EN daarbovenop krijg je dan ook nog eens de voorwaarden uit deze schikking voor je kiezen. dat kan inhouden dat je een niet-straf- of niet-bestuursrechtelijke boete betaald uit het boete-beding van deze schikking. in weze een soort onderling afgesproken extra straf.

een ander voorbeeld:
je buurjongen schopt steeds een bal door je ruit..
vanuit de wet heb je dan recht op schade vergoeding/herstel de buurman moet dan een nieuwe ruit betalen, en die ene keer dat de bal zo hard ging dat je tv ook stuk was moest hij ook een nieuwe tv voor je kopen.
nu is het al de 10e keer en je bent het dus goed zat... uiteindelijk spreek je af dat hij naast de schade voortaan 1000 euro per keer moet betalen als die bal door je ruit blijft vliegen. je hoeft dan dus niet te bewijzen dat je 1000 euro extra schade hebt... of hoe erg je steeds schrikt, je hoeft ook geen rekensommetje te maken wat voor vergoeding een paar dagen met een dichtgetimmerd raam eigenlijk waard is aan schade vergoeding. gewoon kijken of die bal door de ruit ging, en of je buurjongen er schuld aan heeft en die 1000 euro is voor jou.

zo ook hier met twitter. niet aan de regels van de schikking gehouden en de straf-afspraak (boete clausule waarschijnlijk) is verbeurd.
Bulkzooi @Notlupus25 augustus 2022 12:41
Uit de schikkingstermen van 2011
Under the terms of the settlement, Twitter will be barred for 20 years from misleading consumers about the extent to which it protects the security, privacy, and confidentiality of nonpublic consumer information, including the measures it takes to prevent unauthorized access to nonpublic information and honor the privacy choices made by consumers. The company also must establish and maintain a comprehensive information security program, which will be assessed by an independent auditor every other year for 10 years.

Bron: https://www.ftc.gov/news-...rd-personal-information-0
Kern: Het voorkomen van de misleading van hun consumers, en protectie van gebruikers van de Tweet-dienst m.b.v. een uitgebreid Security Programme (dat blijkbaar vorig jaar nog ge-audit is).

In het geval van Twitter, dat geen geld kost, zijn consumenten afnemers.
(note: consumenten zijn er in vele verschijningsvormen, waarvan de cliënt aan een flinke opmars bezig is).

Het Twitter-fiasco wordt enkel groter, en dan gaat Musk dus ook waarschijnlijk zijn zaak glorieux winnen. Maar ik denk niet dat die nog interesse heeft in de aandelen; die zal wel verdampt zijn. Wat een heisa, en voor de Nederlander (en Europeaan) sowiezo een ver-van-je-bed-show; er is niks verandert want je moet nog steeds gewoon de ToS/EULA/GPDR accepteren.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 25 juli 2024 18:50]

Remzi1993 @Notlupus25 augustus 2022 18:20
Het vreemde is dat ze dus aan die audits voldoen. Daarom moet de overheid dit zelf doen of die auditor inhuren en niet het bedrijf anders krijg je dus belangenverstrengelingen.
fds 25 augustus 2022 11:51
... dat door de klokkenluider een 'vals verhaal' naar buiten is gekomen, waarbij veel van de details niet kloppen
Ik lees dat als: (het verhaal klopt wel maar) we interpreteren het anders.
Iblies @fds25 augustus 2022 12:40
[...]
Ik lees dat als: (het verhaal klopt wel maar) we interpreteren het anders.
Als je kijkt naar de belangen zullen ze het wel weg moeten masseren.


Een recent voorbeeld zijn de (spam)bots met Musk,

Twitter zegt heel “trots” dat het minder is dan 5%,
alleen die 5% zijn weer wel zwaar actief op de bovenste 5% die content maakt en aandacht trekt,
dat is in principe 1 op 1 en kan ook relatief makkelijk worden aangepakt alleen is Twitter daar niet zo happig of het heeft hem prioriteit.

Wat je weet is dat “bekendere” mensen er zelfs baat bij hebben om content aan te zwengelen, waaronder Elon Musk zelf. Een soortgelijke trend zie je ook bij Facebook/Instagram.
fds @Iblies26 augustus 2022 11:31
Het belangrijkste op social media platformen is activiteit. Zolang er maar wat gepost en gereageerd wordt door commentaar en likes dan is het goed. Activiteit geeft aan dat mensen het gezien hebben. Dat verkoopt advertenties en geaggregeerde data wat het verdienmodel is.
De platformen interesseren het verder weinig wat de content is. Ze zijn allang blij dat de activiteit zichzelf in stand houdt.
Iblies @fds26 augustus 2022 11:35
Activiteit geeft aan dat mensen het gezien hebben.
Laat dat nou steeds meer in twijfel worden getrokken bij de grote tech-bedrijven,
zelfs bij google wordt er meer uitleg gevraagd.
Verwijderd 25 augustus 2022 13:03
In een interne meeting zeggen topmensen dat door de klokkenluider een 'vals verhaal' naar buiten is gekomen, waarbij veel van de details niet kloppen.
Standaard vedediging en lekken via een nieuwsbedrijf die bekend staat als een willige lekker.
deregtx 25 augustus 2022 14:35
Er is wel meer mis bij Twitter. Ze hadden tijdens de Presidents Verkiezingen negatief nieuws over de Familie Biden gecensureerd en New York Post geblokkeerd. En uit polls blijkt dat Minimaal 16% anders gestemd zou hebben. Dus had Trump nu in zijn 2e Termijn gezeten als de Media hun werk had gedaan.
Dat is een zeer ernstig feit en moet beter onderzocht worden.. Maar gezien nu de Democraten aan de Macht zijn zie ik het niet snel gebeuren. Het is een erg corrupt land dat Amerika..
closefuture @deregtx25 augustus 2022 16:22
Als je het over problemen met democratie wilt hebben kan je misschien beter beginnen met het feit dat in de VS Trump uberhaupt president kon worden terwijl hij letterlijk miljoenen stemmen minder had dan zijn tegenstander.
drdelta @closefuture26 augustus 2022 01:01
Het is gewoon de vorm van indirecte democratie die de VS hanteert, waar staten meer zijn slecht de hoeveelheid mensen die er wonen.

Als je dat niet zou dan, dan vertegenwoordigen 5 van de 52 staten, 1/2e van de bevolking. Dan verliezen heel veel staten de autonomie die zij hebben binnen de VS. Een tirannie van de meerderheid voor die kleine minderheden en de kleine staten, dus.

Om er enigszins aan tegemoet te komen hebben grote staten al meer kiesmannen, maar er wordt veel waarde gehecht aan de autonomie van de staten.
Als je het over problemen met democratie wilt hebben kan je misschien beter beginnen met het feit dat in de VS Trump uberhaupt president kon worden terwijl hij letterlijk miljoenen stemmen minder had dan zijn tegenstander.
Overigens is dit alleen zo omdat de grotere staten linkser zijn, en dit door de media vaak benoemd wordt "the popular vote", ondanks dat het compleet irrelevant is aan hoe het systeem in de VS werkt.
closefuture @drdelta26 augustus 2022 10:39
Als je dat niet zou dan, dan vertegenwoordigen 5 van de 52 staten, 1/2e van de bevolking. Dan verliezen heel veel staten de autonomie die zij hebben binnen de VS. Een tirannie van de meerderheid voor die kleine minderheden en de kleine staten, dus.
In een normale democratie heb je grondwetten om de rechten van de minderheid te beschermen. Je framed het nu ook wel erg makkelijk als "tirannie van de meerderheid" maar je kunt het net zo makkelijk framen als "tirannie van de minderheid".
Het is gewoon de vorm van indirecte democratie
Indirecte democratie? Het is redelijk makkelijk om te beargumenteren dat het systeem in de VS een van de minst democratische systemen van de westerse beschaving is.

Bijvoorbeeld vind je dat het dan ook nog democratisch is om iedere staat altijd 2 senatoren te laten leveren voor de senaat? Dus een staat met minder inwoners en kleiner is dan de provincie Utrecht heeft net zoveel stemmen in de senaat als een staat zoals Californie wat ongeveer zo groot als Frankrijk is qua inwoners en oppervlak. Dus als ik in Californie woon is mijn stem misschien maar een tiende waard ten opzichte van iemand in Rhode Island? Dat is democratie volgens jou? En daarom word dat dus opgelost met grondwetten en niet door mensen hun stem 10x te laten tellen.

Ik zou je weleens willen horen als de stem verdeling in de EU zo was.

[Reactie gewijzigd door closefuture op 25 juli 2024 18:50]

ari3 @closefuture26 augustus 2022 13:22
In een normale democratie heb je grondwetten om de rechten van de minderheid te beschermen.
Grondwetten beschermen niet tegen slavernij (zie verleden VS) en beschermen ook niet tegen een te hoge belastingdruk. Ik ken geen democratieen die middels de grondwet belasting limiteren. Daarom zie je in Westerse democratieen dat mensen hun hele leven moeten werken om het niveleren van inkomens en herverdeling mogelijk te maken. We hebben ooit (terecht) het inzicht gehad dat slavernij (lees: het verplicht afdragen van de vruchten van arbeid) moreel niet te verantwoorden is. In de moderne tijd wordt het verplicht afdragen van de vruchten van arbeid geframed als democratisch en sociaal wenselijk terwijl het gewoon verkapte slavernij is.
closefuture @ari326 augustus 2022 13:47
Grondwetten beschermen niet tegen slavernij (zie verleden VS)
Ik denk dat je even vergeet dat de grondwet van de VS opgesteld is na de burgeroorlog die mede draaide om de afschaffing van slavernij.
We hebben ooit (terecht) het inzicht gehad dat slavernij (lees: het verplicht afdragen van de vruchten van arbeid) moreel niet te verantwoorden is. In de moderne tijd wordt het verplicht afdragen van de vruchten van arbeid geframed als democratisch en sociaal wenselijk terwijl het gewoon verkapte slavernij is.
Ok dus je logica is: slavernij = "verplicht afdragen van de vruchten van arbeid", belasting = "verplicht afdragen van de vruchten van arbeid" daarom: belasting = slavernij. Dat is natuurlijk een schoolvoorbeeld van drogredenering.

Je komt met een rammelend betoog over dat grondwetten mensen niet kunnen beschermen omdat vind dat het jouw recht is om geen belasting te hoeven betalen? Zelfs Thorbecke zag het belang van belasting in.
drdelta @closefuture29 augustus 2022 01:37
Indirecte democratie? Het is redelijk makkelijk om te beargumenteren dat het systeem in de VS een van de minst democratische systemen van de westerse beschaving is.

Bijvoorbeeld vind je dat het dan ook nog democratisch is om iedere staat altijd 2 senatoren te laten leveren voor de senaat? Dus een staat met minder inwoners en kleiner is dan de provincie Utrecht heeft net zoveel stemmen in de senaat als een staat zoals Californie wat ongeveer zo groot als Frankrijk is qua inwoners en oppervlak. Dus als ik in Californie woon is mijn stem misschien maar een tiende waard ten opzichte van iemand in Rhode Island? Dat is democratie volgens jou? En daarom word dat dus opgelost met grondwetten en niet door mensen hun stem 10x te laten tellen.
In tegenstelling tot Nederland, is de VS geen monarchie en heeft het wèl een constitutioneel hof.
Het is maar wat je democratisch noemt, een monarch die alles goed moet keuren.
En een overheid die haar eigen plan kan trekken, en vrijwel geen enkele mogelijkheid om regels te toetsen/ongedaan te krijgen. Onze buren hebben allemaal wèl een constitutioneel hof, maar onze grondwet verbied het doodleuk rechters iets over de wettelijkheid van wetten te zeggen.

Maar goed, de VS is inderdaad het "minst democratisch". :9~

Daarnaast zegt de term "democratisch" niet zo veel, in feite niet meer dan dat "de stem van het volk" vertegenwoordigd moet worden. Maar hoe, door wie, en met welke voorwaarden?
Ik zou je weleens willen horen als de stem verdeling in de EU zo was.
Kom maar op, meer stemmen voor Nederland! Eindelijk een beetje luisteren naar wat kleine landen willen, ipv steeds mee moeten met de grote landen! :9

[Reactie gewijzigd door drdelta op 25 juli 2024 18:50]

closefuture @drdelta29 augustus 2022 16:38
Onze buren hebben allemaal wèl een constitutioneel hof, maar onze grondwet verbied het doodleuk rechters iets over de wettelijkheid van wetten te zeggen.
Dat is totale onzin. De rechter heeft hier ook doodleuk een streep gehaald door de wet die de vermogensrendementsheffing regelt omdat de wet in strijd was met het Europees verdrag voor de rechten van de mens.
drdelta @closefuture30 augustus 2022 11:17
Deze Nederlandse wet is geen grondwet, en is niet getoetst aan de Nederlandse grondwet, maar aan het Europese verdrag voor de rechten van de mens.

De Nederlandse grondwet verbiedt het rechters uitspraak te doen over de wettelijkheid van grondwetten: Artikel 120: Constitutionele toetsing

[Reactie gewijzigd door drdelta op 25 juli 2024 18:50]

deregtx @closefuture26 augustus 2022 05:09
Het Amerikaanse kies systeem is al jarenlang zo. dus als Clinton dat niet eerlijk vond had ze niet mee moeten doen... Gisteren gaf Mark Zuckerberg toe bij Joe Rogen dat door de FBI de Verkiezingen zijn beïnvloed. Je kunt nu moeilijk herverkiezingen houden. Dus we gaan zien welke koppen gaan rollen.
clique @Tri Force25 augustus 2022 14:49
Rechts, links, liberalen, pro dit, pro dat.. pff
Word al gek van de gedachte dat iemand hier zo mee bezig kan zijn
Tri Force @clique25 augustus 2022 20:18
Natuurlijk omdat het geen invloed op jou heeft ?
clique @Tri Force26 augustus 2022 08:45
Nee het heeft zoveel invloed als dat je zelf toelaat
Ik ga me niet druk maken om iets waar ik toch geen invloed op kan hebben.

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