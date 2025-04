'Twitter-klokkenluider Zatko ondertekende geheimhoudingsverklaring met Twitter'

Klokkenluider Peiter Zatko heeft met Twitter afgesproken om publiekelijk niets te zeggen over zijn tijd bij het bedrijf en geen minachtende statements te maken over het platform. Deze afspraak is onderdeel van een schikking, waarbij Zatko zeven miljoen dollar krijgt.

In januari dit jaar ontsloeg Twitter Zatko. De schikking is onderdeel van dat ontslag en is een vergoeding voor het loon dat Zatko had gekregen als hij niet was ontslagen. Als onderdeel van die schikking stemde Zatko in met een geheimhoudingsverklaring, zeggen bronnen tegen The Wall Street Journal. Zatko mag niet praten over zijn tijd bij het sociale medium en mag ook geen minachtende dingen zeggen over het bedrijf. Zatko was directeur beveiliging bij Twitter.

Kort nadat de schikking was afgerond, stuurde Zatko in juli een brief naar de Securities and Exchanges Commission. Hierin beschrijft hij meerdere beveiligingsproblemen die bij Twitter zouden spelen, waaronder het gebruik van verouderde software en het zwichten voor de invloed van overheden. Daarnaast zou Twitter niet voldoen aan schikkingseisen van de FTC. De afgesloten geheimhoudingsverklaring met Twitter zou verklaren waarom Zatko nog niet in het openbaar heeft gesproken over zijn aantijgingen.

Op 13 september is een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat gepland, waarin Zatko is gedagvaard om te vertellen over Twitters beveiligingsproblemen. Zatko is ook door Elon Musk gedagvaard om in de rechtszaak die Twitter tegen Musk aanspande te getuigen. Twitter wil dat Musk het platform overneemt, maar Musk zegt dat Twitter niet eerlijk is over het aantal spamaccounts, iets dat Zatko ook heeft gezegd. Onder Musks dagvaarding is Zatko opgeroepen om vrijdag 9 september te getuigen over Twitters spamaccounts.