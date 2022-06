Twitter stelt bekende hacker 'Mudge' aan als hoofd beveiliging

Twitter heeft beveiligingsexpert Peiter Zatko, die zichzelf Mudge noemt, aangesteld als head of security. Hij werkte eerder bij Google ATP en het Amerikaanse defensie-instituut Darpa, en is auteur van de L0pthCrack-software.

Bij Twitter krijgt Mudge een breed mandaat om veranderingen in de structuur en praktijken van beveiliging aan te brengen. Dat schrijft Reuters in een interview met het nieuwe beveiligingshoofd van het sociale netwerk. Zatko rapporteert direct aan Twitter-ceo Jack Dorsey en zal na een proefperiode van 45 tot 60 dagen de belangrijkste beveiligingstaken binnen Twitter op zich nemen.

Tegen Reuters zegt Mudge dat hij de informatiebeveiliging, website-integriteit, fysieke beveiliging en de integriteit van het platform onder de loep gaat nemen. Ook gaat hij zich bezighouden met onderzoek naar misbruik en manipulatie van het platform en de verdere ontwikkeling van Twitter.

Mudge werkte tussen 2013 en 2015 in een hoge functie bij Googles Advanced Technology and Projects-divisie. Daarvoor was hij drie jaar werkzaam als Cyber Security Director bij het Amerikaanse defensie-instituut Darpa. De in 1970 geboren Amerikaan bouwde in de jaren negentig van de vorige eeuw bekendheid op in de hackerscene.

In 1995 publiceerde Mudge als een van de eersten een paper over buffer overflow-kwetsbaarheden. Hij was een prominent lid van de hackerscollectieven L0pth en Cult of the Dead Cow. In 1997 bracht de beveiligingsexpert L0phtCrack uit, een programma om wachtwoorden te testen, te kraken of te herstellen. Die software bestaat nog altijd, maar wisselde een aantal keer van eigenaar. Sinds april 2020 is L0phtCrack in handen van Terahash.

Twitter kreeg eerder dit jaar te maken met een grootschalig beveiligingsincident. Accounts van verschillende bedrijven en beroemdheden, waaronder Apple, Elon Musk, Bill Gates en Joe Biden werden overgenomen en daarop werden cryptoscamberichten geplaatst. De aanvallers kregen door middel van social engineering toegang tot interne systemen van het sociale netwerk.