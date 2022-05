Spaanse politie arresteert 22-jarige man voor mogelijke rol in Twitter-hack

Autoriteiten hebben een 22-jarige man gearresteerd vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij de Twitter-hack van vorig jaar. Daarbij werden meerdere prominente Twitter-accounts overgenomen om een Bitcoin-scam te promoten.

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie laat in een persbericht weten dat de Spaanse politie deze week een Britse man heeft aangehouden in Estepona, na een arrestatieverzoek van de Verenigde Staten. De man zou mogelijk betrokken zijn bij de Twitter-hack die in juli vorig jaar plaatsvond, waarbij de accounts van onder andere Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden en Apple werden overgenomen. Die accounts plaatsten vervolgens tweets die gebruikers opriepen om Bitcoins over te maken, met de belofte dat ze dubbel zoveel Bitcoins terug zouden sturen.

De 22-jarige man wordt, naast zijn vermeende rol in de Twitter-hack, ook verdacht van het hacken van TikTok- en Snapchat-accounts. De man wordt ook verdacht van het digitaal stalken van een minderjarig slachtoffer, schrijft het Amerikaanse ministerie. De man wordt aangeklaagd voor tien zaken, waarvan er zes gerelateerd zijn aan 'pogingen om zonder toestemming toegang te verkrijgen tot een beschermde computer', twee voor cyberstalking, een voor afpersing en een voor bedreiging.

Er zijn vorig jaar al meerdere mensen opgepakt voor de Twitter-hack, waaronder een zeventienjarige jongen uit Florida, die de aanval opgezet zou hebben en later schuld bekende voor 30 aanklachten. De daders zouden via social engineering toegang hebben gekregen tot de interne systemen van Twitter en op die manier de accounts over hebben genomen, bleek uit onderzoek van het bedrijf.