NYT: Twitter-hack werd uitgevoerd door groep jonge mensen

Volgens bronnen is de Twitter-hack waarbij verscheidene beroemde accounts werden gestolen, uitgevoerd door een groep jonge mensen. Dat stelt The New York Times, die met vier van de betrokkenen heeft gesproken.

De Amerikaanse krant wist in contact te komen met de sleutelfiguren omtrent de hack, die in staat waren om bewijs te leveren van hun betrokkenheid bij de diefstal van Twitter-accounts. Volgens The New York Times speelde iemand met het pseudoniem Kirk een centrale rol; hij was degene met toegang tot de systemen van Twitter, en communiceerde met twee andere hackers, onder het pseudoniem "Lol" en "Ever so anxious". Lol zou een twintiger zijn die aan de Amerikaanse westkust woont, terwijl Ever so anxious een 19-jarige Brit is die nog bij zijn moeder woont.

Die twee traden op als tussenpersonen voor de verkoop van Twitter-accounts die Kirk had overgenomen. Zo werd als een van de eerste accounts @y verkocht, voor ongeveer 1500 dollar. Het geld werd via bitcoin weggesluisd naar Kirk. De accounts @dark, @w, @l, @50 en @vague werden ook voor bitcoin verkocht.

The New York Times sprak ook met een van de klanten van de hackers, met de naam Joseph O’Connor. O'Connor, die het niet erg vond om met zijn echte naam bekend te worden, stelt dat hij het account @6 had gekocht, en dat hij van Kirk te horen kreeg dat hij inloggegevens op de Twitter-systemen had verkregen via een intern Slack-kanaal waar hij op wist in te loggen. Of dit verhaal van Kirk klopt is niet duidelijk; critici stellen dat het niet aannemelijk dat Twitter admin-logins deelt via een Slack-kanaal.

Na het verkopen van een aantal accounts, waarbij de prijzen uiteindelijk opliepen tot tienduizenden dollars besloot Kirk een ander verdienmodel te kiezen. Hij liet accounts waar hij toegang tot had links naar bitcoinscams delen. Daarvoor werden ook accounts van beroemde mensen gebruikt. Volgens The New York Times zou Kirk met de acties in totaal ongeveer 180.000 dollar hebben verdiend.

Woensdag bleek al dat de Twitter-accounts van bekende personen, waaronder Elon Musk, Bill Gates, Joe Biden, Warren Buffet, Kanye West en Uber overgenomen waren. Die accounts verstuurden berichten met de oproep bitcoin te doneren. De belofte bij de fraude was dat de dubbele hoeveelheid bitcoin teruggestuurd zou worden. Opvallend was dat tegelijkertijd het account van Geert Wilders overgenomen was, zonder dat deze bitcoinscamberichten verstuurde.

Twitter zegt onderzoek te doen naar de hack, in samenwerking met de Amerikaanse autoriteiten. Er zouden berichten verstuurd zijn vanaf 45 accounts, van de in totaal 130 accounts die zijn gestolen. Bij vier tot acht accounts is ook alle data van het account gedownload, waardoor ook verwijderde DM's inzichtelijk zijn. Daarbij ging het overigens niet om geverifieerde accounts. Daarnaast denkt de sociale-mediasite dat de aanvallers zijn binnengekomen door de inloggegevens van Twitter-medewerkers via social engineering te achterhalen.

Het bedrijf zegt trainingen te zullen bieden aan werknemers om social engineering te voorkomen, en daarnaast gaat het nadenken over toekomstige beveiligingsmaatregelen om dergelijke hacks te voorkomen.