Bloomberg: Twitter-werknemers misbruikten systeem om locatie van Beyoncé te zien

Ingehuurde krachten die via een bedrijf voor Twitter werkten, misbruikten in 2017 en 2018 de klantendienstsystemen om de locatie van beroemdheden, waaronder Beyoncé, te kunnen volgen. Twitter zou de waarschuwingen van medewerkers hiervoor hebben genegeerd.

Bloomberg sprak met vier ex-medewerkers en ruim zes ingewijden. Zij vertelden over de toezichtproblemen die Twitter zou hebben met de medewerkers die toegang hebben tot gebruikersaccounts. Volgens het nieuwsmedium zijn er 1500 werknemers die voor Twitter werken, gebruikersaccounts kunnen resetten, kunnen zien wie onrechtmatig toegang heeft gekregen tot een account en kunnen reageren op content die wellicht de gebruiksvoorwaarden schendt.

Volgens de Bloomberg-bronnen zijn de medewerkers relatief beperkt in welke persoonlijke data ze kunnen bekijken, al hebben ze wel toegang tot ip-adressen, e-mailadressen en telefoonnummers. Deze data kan volgens de medewerkers fungeren als startpunt voor wie een account wil volgen of hacken.

Het toezichtprobleem is volgens twee ex-medewerkers zo groot dat ingehuurde krachten er in 2017 en 2018 'een spel van maakten' om neppe helpdeskvragen te bedenken. Hiermee konden ze doen alsof ze een reden hadden om in het account van beroemdheden rond te struinen. Alleen Beyoncé wordt specifiek als doelwit genoemd. Met deze neppe helpdeskvragen wisten de ingehuurde krachten volgens de ex-werknemers persoonlijke data te achterhalen. Onder deze data viel het ip-adres van de beroemdheden, waarmee de geschatte locatie te zien kan zijn.

De statements van de Bloomberg-bronnen komen nadat bijna twee weken geleden diverse grote Twitter-accounts kortstondig werden overgenomen en waarmee cryptoscamberichten werden geplaatst. Later bevestigde Twitter dat de hackers toegang wisten te krijgen via de interne systemen en tools van zijn medewerkers.

Volgens de Bloomberg-bronnen is de top van Twitter, inclusief ceo Jack Dorsey, sinds 2015 meermaals ingelicht over de toezichtproblemen. Het Twitter-management wil volgens de bronnen liever consumentenproducten en -functies verbeteren om zo meer te kunnen omzetten in plaats van de toezichtmogelijkheden te verbeteren. Ingehuurde krachten zouden ondanks de huidige toezichtsystemen alsnog details over 'voormalige partners, politici, favoriete merken en beroemdheden' kunnen volgen, claimen de ex-medewerkers.

In een reactie zegt Twitter zich niet te kunnen vinden in de toezichtclaims van de Bloomberg-bronnen. Twitter zou continu werken aan het verbeteren van de beveiligingstools om mogelijke problemen altijd voor te kunnen zijn. Zo zouden alle Twitter-medewerkers in de afgelopen week een online beveiligingstraining hebben gevolgd, die onder meer over phishingaanvallen ging.