Amerikaanse FTC onderzoekt mailadressen- en telefoonnummermisbruik door Twitter

De FTC onderzoekt of Twitter de regels heeft overtreden toen bleek dat e-mailadressen en telefoonnummers van Twitter-gebruikers door adverteerders misbruikt konden worden voor gerichtere advertenties. Twitter verwacht een schadepost van minimaal 150 miljoen dollar.

Twitter schrijft in een ingediend document bij de effectenbeurzentoezicthouder SEC, dat de Federal Trade Commission op 28 juli een eerste klacht naar het bedrijf stuurde, met de mededeling dat Twitter mogelijk een eerdere overeenkomst heeft overtreden. Tussen 2013 en 2019 was het voor advertentiebedrijven namelijk mogelijk om de e-mailadressen en telefoonnummers van Twitter-gebruikers in te zien, om deze te gebruiken voor gerichtere advertenties. Dit maakte Twitter afgelopen oktober zelf bekend.

Het zou gaan om mailadressen en telefoonnummers die gebruikers hadden ingevuld voor bijvoorbeeld tweefactorauthenticatie. Hoeveel gebruikers geraakt zijn door de fout is onduidelijk. Inmiddels is het probleem volgens het platform opgelost.

De FTC onderzoekt of Twitter hiermee een in 2011 afgesproken overeenkomst heeft overtreden. Deze overeenkomst volgde na twee hacks in januari en mei van 2009, toen criminelen Twitteraccounts wisten over te nemen. Volgens deze regeling mag Twitter 20 jaar lang haar gebruikers niet misleiden over de manier waarop het bedrijf de veiligheid, privacy en vertrouwelijkheid van gebruikersdata waarborgt. Zo mag het bedrijf haar gebruikers niet misleiden als het gaat om ongeautoriseerde toegang tot niet-publiekelijke informatie.

Vermoedelijk gaat de FTC nu onderzoeken of Twitter haar gebruikers heeft misleid, toen de e-mailadressen en telefoonnummers werden gebruikt door adverteerders. Twitter verwacht door dit onderzoek een schadepost te krijgen van 150 miljoen tot 250 miljoen dollar te krijgen. Het is onduidelijk of dit alleen om de boete gaat, of dat bijvoorbeeld advocaatkosten hier ook in meegenomen zijn. Het socialmediaplatform benadrukt dat de zaak nog niet is afgerond en dat de uitkomst en timing nog onduidelijk zijn.