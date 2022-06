Autoriteiten arresteren twee jongeren en klagen een derde aan voor Twitter-hack

Autoriteiten hebben aanklachten ingediend tegen drie mannen wegens de hack op Twitter in juli. Daarbij werden prominente accounts overgenomen voor een bitcoin-scam. Twee van de drie mannen zouden al in hechtenis zijn. Het gaat over twee Amerikanen en een Brit.

Aan het hoofd van de samenzwering zou de 17-jarige Graham Clark uit Florida staan. Ondanks zijn leeftijd wordt hij als volwassene berecht. Hij zou degene zijn geweest die de hack daadwerkelijk uitvoerde. De 22 jaar oude Nima Fazeli uit Orlando en 19 jaar oude Mason Sheppard uit het Verenigd Koninkrijk zijn ook in beschuldiging gesteld. Clark is al in hechtenis, maar of Fazeli of Sheppard dan nog op vrije voeten zijn, is niet duidelijk. Dat schrijft onder andere The Verge.

Twitter maakte zelf al bekend dat het het doelwit was geworden van telefonische spearphishing, dat op die manier inloggegevens van medewerkers ontfutseld werden en dat met de rechten van die medewerkers weer verder in het systeem binnengedrongen werd. In deze nieuwe aanklacht staat ook beschreven dat Clark aan social engineering deed en zichzelf voordeed als iemand van tech support.

De drie hangen nu tientallen jaren gevangenisstraffen en boetes van honderdduizenden dollars boven het hoofd, hoewel een daadwerkelijke rechtszaak nog moet uitwijzen waar dat schip strandt.

Bij de hack werden de accounts van Apple, Elon Musk, Jeff Bezos, Barack Obama, Joe Biden, Kanye West en meer getroffen. Ook het account van de Nederlandse politicus Geert Wilders was gehackt. Daarop werden echter geen cryptoscams geplaatst, maar het werd gevandaliseerd.