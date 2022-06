Netflix voegt controle over afspeelsnelheid toe aan Android-app

Netflix heeft afspeelsnelheidsbediening toegevoegd aan zijn speler op Android. De laagste snelheid is 50% en de hoogste is 150%. De toonhoogte wordt gecorrigeerd, zodat stemmen niet abnormaal hoog of laag worden.

Verspreid over de komende weken wordt de functie wereldwijd geïntroduceerd. De bediening komt binnenkort ook in de vorm van een test naar de iOS-app en de webversie van Netflix. Over tests of een introductie op andere platformen, zoals Android TV of Tizen, is nog geen nieuws.

De functie schoot in het verkeerde keelgat van meerdere figuren in Hollywood, die stelden dat distributeurs niet zouden mogen bepalen hoe content gepresenteerd wordt. Netflix zegt daar rekening mee gehouden te hebben door niet alleen het snelheidsbereik te beperken, maar door ook de snelheidsinstelling bij iedere afspeelsessie terug te zetten naar de standaardwaarde.

In reacties op de eerste tests met de functie vorig jaar werd meermaals genoemd dat de stappen waarmee de snelheid aangepast kunnen worden, te groot zouden zijn. Gebruikers vroegen meermaals om een snelheid tussen 100 en 125 procent in, of tussen 125 en 150 procent in. Daar heeft Netflix tot nu toe geen gehoor aan gegeven, maar het zegt wel goed op feedback te letten, zo schrijft onder andere The Verge.