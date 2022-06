Google voegt biometrische authenticatie toe aan wachtwoordmanager Chrome

Google heeft het mogelijk gemaakt om gegevens uit de Chrome-wachtwoordmanager te beveiligen achter biometrische beveiliging. Dat begint met creditcardgegevens; die worden alleen ingevuld als de gebruiker bijvoorbeeld zijn vingerafdruk afgeeft.

Google vertelt dat bij het aanvankelijk opgeven van de creditcardgegevens de zogenaamde card verification code, of cvc, nog aangeleverd moet worden, maar daarna voldoet een vingerafdruk. De functie is optioneel, dus wie zijn vingerafdruk of andere biometrische data niet af wil geven aan Google, hoeft dat niet te doen. Google treedt met deze introductie in de voetsporen van concurrerende wachtwoordmanagers, zoals LastPass, Firefox Lockwise, 1Password, Dashlane en KeePass met een plug-in.

Google zegt de W3C-standaard webauthn te gebruiken bij de biometrische authenticatie. Verder zegt het dat de creditcardgegevens pas aankomen op het apparaat nadat authenticatie geslaagd is en dat de biometrische data zelf alleen op het apparaat staat.

De functie is volgens Google al beschikbaar in de Chrome-browser voor Windows en macOS en de Android-variant moet het snufje 'in de komende weken' krijgen. Verder heeft de pop-up die aanbiedt om gebruikersnamen en wachtwoorden in te vullen ook een facelift gekregen, maar vanuit functioneel oogpunt is daar niets veranderd.