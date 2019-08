Chrome Canary voor desktop en Android krijgt wachtwoordchecker

De Canary-versie van de Chrome-browser voor desktops bevat een experimentele Password Checkup-functie. Tot nu toe was deze functie als extensie beschikbaar. Ook Android krijgt de wachtwoorchecker.

De functie is via een flag met de naam 'Password leak detection' in versie 78 van de Chrome Canary te activeren. De functie checkt na het opstarten of ingevoerde wachtwoorden via datalekken op straat zijn komen te liggen en geeft gebruikers de melding dat het wachtwoord op publieke lijsten is aangetroffen. De gebruiker kan deze dan wijzigen. De functie zit ook in de wachtwoordmanager en de bedoeling is volgens TechDows dat de gebruiker naar de pagina van de dienst geleid kan worden om daar het wachtwoord te wijzigen.

XDA schrijft dat uit een recente commit is op te maken dat Chrome Canary 78 voor Android ook de wachtwoordchecker bij de instellingen voor wachtwoorden krijgt. Gebruikers kunnen hiermee het scannen op onveilige wachtwoorden in- en uitschakelen. Google kondigde de wachtwoordchecker in februari aan als extensie voor Chrome en sindsdien hebben 650.000 Chrome-gebruikers deze gebruikt. Google liet al weten de dienst naar meer diensten te willen uitbreiden.