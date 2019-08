Wachtwoordextensie Chrome markeerde 1,5 procent gescande log-ins als onveilig

In een maand tijd registreerde Googles Password Checkup-extensie voor Chrome dat bij 1,5 procent van alle gescande inlogacties een uitgelekt wachtwoord werd gebruikt. Gebruikers gaven 26 procent van de onveilige wachtwoorden een reset.

De Password Checkup-extensie voor Chrome scande in de eerste maand na beschikbaarheid 21 miljoen gebruikersnamen en wachtwoorden. In 316.000 gevallen bleek het wachtwoord uitgelekt en dus onveilig. Google kondigde de extensie in februari aan en sindsdien hebben 650.000 Chrome-gebruikers deze gebruikt.

Na de waarschuwing van de extensie gaven gebruikers 26 procent van de onveilige wachtwoorden een reset. Volgens Google waren 60 procent van de nieuw gekozen wachtwoorden veilig. Daarmee bedoelt het bedrijf dat ze relatief goed bestand zijn tegen 'aanvallen door te gissen': een aanvaller zou dan meer dan honderd miljoen keer een gegokt wachtwoord moeten uitproberen om het juiste wachtwoord te achterhalen.

Het project moet met name voorkomen dat gebruikers een zwak wachtwoord voor meerdere accounts hergebruiken. Uit anonieme telemetriegegevens van de extensie blijkt dat met name bij accounts voor shopping, nieuws en entertainment kwetsbare wachtwoorden worden hergebruikt.

Google breidt Password Checkup per direct uit met een invoerveld om snel feedback te kunnen geven. Daarnaast krijgen gebruikers een opt-out-optie waarmee ze het versturen van de telemetriedata kunnen voorkomen. Google meldt manieren te onderzoeken om de techniek van de extensie te implementeren in Google-producten, waarmee het bedrijf lijkt te hinten op het inbouwen in Chrome.