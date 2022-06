Google werkt aan betere integratie tussen ChromeOS en Android

Google werkt aan manieren om taken en notificaties uit te wisselen tussen een Android-telefoon en een Chrome OS-laptop. Daarvoor maakt de zoekgigant een functie die Phone Hub heet, zo blijkt uit commits.

De functies van Phone Hub komen onder de instellingen te staan bij Connected Devices, zegt 9to5Google. Die heten Phone Hub Notifications, Notifications Badge en Task Continuation. Dat wijst erop dat gebruikers van Chrome OS de notificaties van hun Android-telefoon kunnen zien en er wellicht actie op kunnen ondernemen. Task Continuation lijkt erop te wijzen dat gebruikers van Chrome OS verder kunnen gaan waar ze begonnen waren op hun telefoon.

Microsoft heeft met Your Phone een manier om Android-telefoons te benaderen vanaf Windows-computers. Met die app is het ook mogelijk om notificaties te zien en om bijvoorbeeld muziek te besturen op de telefoon vanaf een laptop of desktopcomputer met Windows 10.

Google noemt Phone Hub in diverse commits op de site met broncode van Chromium. Google heeft nog niet gereageerd op de vondst. Het gebeurt vaker dat via commits informatie over nog niet aangekondigde functies naar buiten komt.